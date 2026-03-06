あと払いサービスの「アトカラ」　条件を満たすXiaomi製品購入で一律5,000円キャッシュバックキャンペーンを実施！

三井住友カード株式会社

GMOペイメントゲートウェイ株式会社とGMOペイメントサービス株式会社、三井住友カード株式会社が運営するあと払いサービスの「アトカラ」は、2026年3月3日（火）から小米技術日本株式会社とのタイアップキャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン概要

・「アトカラ」の利用でお得にXiaomiデバイス、IoT製品を購入できる、「＜総額500万円＞Xiaomiで5万円以上のご利用で一律5,000円キャッシュバックキャンペーン！」を開催いたします。

キャンペーン特設サイト：https://www.atokara.jp/campaign/xiaomi/20260303_cp/?utm_source=web&utm_medium=organic&utm_campaign=cashback_cp_202603_xiaomi&utm_content=smcc_prtimes(https://www.atokara.jp/campaign/xiaomi/20260303_cp/?utm_source=web&utm_medium=organic&utm_campaign=cashback_cp_202603_xiaomi&utm_content=smcc_prtimes)

※詳細はキャンペーン特設サイトを必ずご確認ください。

１．キャンペーン名

＜総額500万円＞Xiaomiで5万円(税込)以上のご利用で一律5,000円キャッシュバックキャンペーン！

２．条件

１）アトカラ会員登録(本人確認および所定の審査完了)

※すでにアトカラ会員の方も対象となります。

２）「Mi.com」または「Xiaomi Store」で累計5万円(税込)以上をアトカラで購入

※一部製品は対象となりません。詳細は以下ページからご確認ください(外部ページに遷移します)。

https://www.mi.com/jp/event/installment-payment-introduction-2/

３．特典

1会員当たり一律5,000円キャッシュバック

４．期間

2026年3月3日(火)～2026年4月6日(月)

５．特典付与

2026年5月末ごろ予定

６．対象ストア・サイトURL

・Xiaomiオンラインストア「Mi.com」

https://mi.com/jp/

・Xiaomi StoreまたはXiaomi Service Center

※当キャンペーンは総額上限に達し次第、早期終了予定となります。

※当キャンペーンは参加状況に応じて、特典総額未達で終了する可能性がございます。

※当キャンペーンの終了に関する情報等詳細は、キャンペーン特設サイト(https://www.atokara.jp/campaign/xiaomi/20260303_cp/?utm_source=web&utm_medium=organic&utm_campaign=cashback_cp_202603_xiaomi&utm_content=smcc_prtimes)にてご案内いたしますので、必ずご確認ください。

※キャンペーンは今後予告なく内容を変更、または取り扱いを中止することがございます。

※当キャンペーン対象はXiaomiオンラインストア「Mi.com」(https://mi.com/jp/)または「Xiaomi Store」で購入した取引のみ対象となります。

※当キャンペーン特典の総額上限は500万円になります。

※当キャンペーンの1会員当たりのキャッシュバック金額は一律5,000円となります。

※その他のご注意事項については、必ずキャンペーン特設サイト(https://www.atokara.jp/campaign/xiaomi/20260303_cp/?utm_source=web&utm_medium=organic&utm_campaign=cashback_cp_202603_xiaomi&utm_content=smcc_prtimes)をご確認ください。

■「アトカラ」とは（https://www.atokara.jp/）

「アトカラ」は購入者が商品を購入し受け取った後に、コンビニ払い・銀行振込・口座振替で支払うことができるあと払いサービスです。

アプリやECなどでお買い物をする際には、クレジットカードの情報を入力することなく、「携帯電話番号」と「メールアドレス」のみを利用して決済することができます。

また「アトカラ」は36回までの長期分割払いにも対応しており、Xiaomiオンラインストア「Mi.com」およびXiaomi Storeでは36回払いまで分割払い手数料が無料となります。（※）他にも「利用から請求まで完全WEB完結」を採用していること、および実店舗でもご利用いただけることが「アトカラ」の主な特長です。より幅広いお買い物シーンでのご利用と便利で柔軟なお支払いを実現します。

※Xiaomi特別プラン（Xiaomiオンラインストア・Xiaomi Store）の詳細はこちら

https://www.atokara.jp/program/xiaomi

■「アトカラ」の利用方法

※画像はイメージとなります。ショップによって異なる場合もございます。詳細はXiaomiオンラインストア「Mi.com」(https://mi.com/jp/)またはXiaomi Storeにてご確認ください。