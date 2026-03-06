【西武園ゆうえんち】桜をイメージした紙吹雪が舞う「ブギウギ祭　桜吹雪フェス」約５００本の桜が園内をピンク色に染め上げる！期間限定！抹茶を使った春を感じるお食事が楽しめる！『西武園ゆうえんちの春』

株式会社 横浜八景島

西武園ゆうえんち（所在地：埼玉県所沢市、総支配人：西田知宏）では、ゲストへ春の訪れをお届けするイベント「西武園ゆうえんちの春」を２０２６年３月２０日（金・祝）～４月５日（日）に開催します。

夕日の丘商店街で開催する「夕日丘住人大集合 商店街名物 ブギウギ祭」では、桜をイメージした紙吹雪が舞う「ブギウギ祭 桜吹雪フェス」をお楽しみいただけるほか、園内では、ソメイヨシノを中心とした約５００本の桜が咲き乱れるとともに、春の訪れを感じる抹茶を使ったお食事（春色抹茶ラテ、抹茶尽くしのパンケーキ、シベリアの抹茶がけ ～苺を添えて～）もご用意しており、西武園ゆうえんちならではの春をゲストの皆さまにお届けいたします。

また、今春より小さなお子さまがいるご家族に、より快適に１日をお楽しみいただけるよう新しいお子さまランチの販売も開始いたします。

さらに、現在開催中の体験型謎解きアトラクション「夕日の丘商店街事件簿」の開催期間の延長や、西武線全線乗り放題と西武園ゆうえんちをおトクに楽しめる「西武園ゆうえんち トクトクパス（デジタル）」をリニューアルいたします！

■桜をイメージした紙吹雪が舞う「ブギウギ祭 桜吹雪フェス」

住人たちと歌って踊って大はしゃぎの「夕日丘住人大集合 商店街名物 ブギウギ祭」では、桜をイメージした紙吹雪が舞う「ブギウギ祭 桜吹雪フェス」を開催いたします！

開 催 日 : ２０２６年３月２８日（土）～４月５日（日）

時 間 ： １２：００～

場 所 ： 夕日の丘商店街

■約５００本の桜が広がり、お花見気分を味わえる！

ソメイヨシノを中心に、約５００本の桜が園内をピンク色に染め上げます。様々な樹種の桜を散りばめているため見頃の時期が長く、「富士見天望塔」では地上８０ｍから桜景色を楽しめます。

開花時期 ： ３月中旬～４月上旬頃（見頃は３月下旬）

樹 種 ： ソメイヨシノ、彼岸桜、陽光桜ほか

本 数 ： 約５００本

※期間・見頃は目安です。天候により変動します。

■期間限定！春をイメージした抹茶尽くしの食事がお楽しみいただけます！

〇抹茶尽くしのパンケーキ

抹茶と小豆と白玉がのったふわふわでくちどけなめらかな抹茶味のパンケーキで、たっぷりとかけられた抹茶クリームにつけて食べると、口の中全体に抹茶の味が広がる逸品です。

料 金 ： １，６００円

販売場所 ： 食堂車レストラン 黄昏号

販売期間 ： ２０２６年３月２０日（金・祝）～５月１０日（日）

〇春色抹茶ラテ

抹茶粉が敷き詰められた上にバニラアイスを乗せ、さらに抹茶味のチョコレートをかけている抹茶尽くしのラテです！頂点には、春の明るさを感じる真っ赤なさくらんぼをトッピングしており、ピンク色の桜をイメージできるようないちごホイップで蓋をした逸品です。

料 金 ： ９００円

販売場所 ： 喫茶ビクトリヤ

販売期間 ： ２０２６年３月２０日（金・祝）～５月１０日（日）

〇シベリアの抹茶がけ ～苺を添えて～

ほろ苦い抹茶粉の絨毯の上に甘いシベリアとホイップと苺をのせた、甘さ×苦さの調和がとれた満足の一品です。抹茶粉をつけたり、ホイップをつけたりと、様々な食べ方を楽しめる逸品です。

料 金 ： ９００円

販売場所 ： 食堂 助六屋

販売期間 ： ２０２６年３月２０日（金・祝）～５月１０日（日）

■こどもの「好き」を詰め込んだお子さまランチを２０２６年３月２０日（金・祝）より販売いたします。

メインが異なる３つのメニューにはそれぞれ「唐揚げ」、「ポテト」、「プリン」が一緒に添えられており、楽しく美味しくお楽しみいただけるメニューです。

■体験型謎解きアトラクション「夕日の丘商店街事件簿」

「夕日の丘商店街事件簿」は、夕日の丘商店街で巻き起こる不思議な事件に立ち向かう没入型謎解きアトラクションです。

今後も多くのゲストに没入体験をお楽しみいただくため開催期間を延長いたします。

延長期間 ： ２０２６年４月１日（水）～２０２７年３月３１日（水）

料 金 ： ８００円

体験時間 ： 約９０分

推奨年齢 ： 小学生以上

※小さなお子さまは大人の方と一緒のご利用を推奨します。

■西武園ゆうえんちではチケット料金を変更し、今まで以上に気軽にお越しいただけるよう２０２６年 ４月６日(月)より以下のように改定させていただきます。

単位：円（税込）

※障がい者の方および、そのお付き添いの方は記載料金より半額となります。

■西武線全線乗り放題と西武園ゆうえんちをおトクに楽しめる「西武園ゆうえんちトクトクパス（デジタル）」をリニューアルいたします！

名 称 ： 西武園ゆうえんちトクトクパス（デジタル）

利用期間 ： ２０２６年４月６日（月）～

発 売 ： ２０２６年４月１日（水）１０：００より発売を開始します。

※ご利用当日の１カ月前から前売り販売いたします。

有効期間 ： 使用日（来園予定日）当日限り有効

発売金額 ： 大人 ５，５００円、中高生 ４，８００円、小学生４，１００円

内 容 ： 西武線全線（多摩川線を除く）１日フリーきっぷ

西武園ゆうえんち１日レヂャー切符と園内利用券５００円分

購入方法 ： お客さま自身で「EMotオンラインチケット」に登録・ログインし、購入したい券種・使用日・決済方法などの必要項目を入力して購入してください。

※デジタル企画乗車券は、駅窓口や乗務員等による発売はございません。

〈購入ページ〉

以下いずれかのWebサイトから、購入ページにアクセスできます。

・西武鉄道Webサイトおトクなきっぷ

https://www.seiburailway.jp/railway/ticket/specialticket/

・EMotオンラインチケット

https://www.emot-tickets.jp

※「西武園ゆうえんちトクトクパス（デジタル）」に関する情報は

４月１日（水）１０：００に更新予定です。

※EMotオンラインチケットのWebサイトはスマートフォン専用のため、

PC・タブレットからのアクセスはできません。

〈発売時間〉

２４時間

※EMotオンラインチケットの稼働時間により、変更となる場合があります。

〈決済方法〉

・クレジットカード決済

・PayPay決済

※交通系ICカードでの決済はできません。

〈利用の流れ〉

・オンライン上でデジタル企画乗車券を購入する。

・駅窓口では、スマートフォン画面上のQRコード(R)を読取端末にかざす、または、係員に提示する。

・西武園ゆうえんちでは、スマートフォン画面上のQRコード(R)をスタッフに提示する。

※QRコード(R)はデンソーウェーブの登録商標です。

※PayPayはPayPay株式会社の登録商標です。

※その他券種については西武園ゆうえんちＷｅｂサイトをご確認ください。

https://www.seibuen-amusement-park.jp/(https://www.seibuen-amusement-park.jp/)

■営業時間

３月２０日（金・祝）～２２日（日）、２８日（土）～３１日（火）・・・・１０：００～１８：００

３月２３日（月）～２７日（金）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０：００～１７：００

４月１日（水）～５日（日）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０：００～１７：００

※時期によって異なります。詳細はWebサイト「営業時間」をご確認ください。

https://www.seibuen-amusement-park.jp/information/

※料金はすべて税込み表示となっております。

※画像はイメージです。

※内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

