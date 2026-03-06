【いよいよ明日！】ぶいすぽっ！所属の兎咲ミミ＆八雲べにとのコラボイベントを開催！

株式会社サミーネットワークス

株式会社サミーネットワークスが運営するスマホ向け無料パチンコ・パチスロアプリ「777Real（スリーセブンリアル）」は、2026年3月7日（土）より、次世代 Virtual esports Project『ぶいすぽっ！』所属タレントの「兎咲ミミ」「八雲べに」とのコラボイベントを開催いたします。

■コラボイベント概要

ぶいすぽっ！所属の兎咲ミミと八雲べにとのコラボイベントの開催が決定いたしました。前半期間中は「兎咲ミミ」描きおろし衣装を使用したゲーム内アバターや称号、オリジナルアクリルスタンドが応募景品として登場いたします。

またゲーム内のデザインをカスタマイズできる着せ替え機能や、本イベント限定のコラボボイスも配信いたします。

3月7日（土）には各タレントのYouTubeチャンネルにてコラボ配信を予定しておりますので、ぜひご覧ください。

【イベント期間】

兎咲ミミコラボ期間：3月7日（土）～3月20日（金）

八雲べにコラボ期間：3月21日（土）～4月3日（金）

※詳細は777Realの公式Xまたはゲーム内の特設ページをご確認ください。

【コラボ配信日】

3月7日（土）19:00～

各タレントの公式YouTubeチャンネルにて配信予定です。

兎咲ミミ YouTube：https://www.youtube.com/@tosakimimi3369

八雲べに YouTube：https://www.youtube.com/@八雲べに(https://www.youtube.com/@%E5%85%AB%E9%9B%B2%E3%81%B9%E3%81%AB)

■描きおろし衣装

本イベントでは限定の描きおろしイラストを使用したアバターやアクリルスタンドが登場いたします。777Realでしか手に入らない、いつもと違ったお二人のアイテムをぜひGETしてください！

■兎咲ミミコラボイベント概要

期間中はイベント限定ミッションやログインボーナスを開催いたします！ミッションやログインボーナスでは、称号やアバター、オリジナルアクリルスタンドの景品応募券が獲得可能です。またランキングイベントでも上位入賞でオリジナルアクリルスタンドが確定で獲得できます。

■コラボ配信概要

本イベントを記念して各タレントの公式YouTubeチャンネルにてコラボ配信を予定しております。配信内ではイベントの告知やお二人によるチャレンジ企画を実施いたします！パチンコ・パチスロの面白さだけでなく、より一層熱い二人の配信はファン必見です。 配信内では視聴者プレゼントもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

■ぶいすぽっ！とは

「ぶいすぽっ！」は、ゲームに本気で取り組み、ゲーム、esportsという共通言語を通じて、挑戦や努力によって応援してくださる皆様に新しい一歩を踏み出すきっかけを届ける、次世代Virtual esports Projectです。

VTuberとしての配信活動、esports大会への出場、アニメなど、様々なメディアミックスを展開しています。

＜公式リンク＞

・HP：https://vspo.jp/

・X：https://x.com/Vspo77/

・YouTube：https://www.youtube.com/@Vspo77/

(C)ぶいすぽ

■「777Real」とは

・URL：https://app.adjust.com/q346tad

※上記URLはスマートフォン専用のURLです。

・公式サイト：https://www.777real.net/

・公式SNS：https://x.com/777Realofficial

「777Real」は基本プレイ無料のスマートフォン向けパチンコ・パチスロアプリです。

アプリをプレイして出玉を増やすと、景品応募用ゲーム内通貨「PG(ピージー)」がもらえます。

この「PG」を消費してここでしか手に入らない限定品やギフトコード、ゲーム内アイテムなど

様々な景品へ応募できます。

