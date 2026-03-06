【資格の学校TAC】国家総合職（官僚）試験受験者必見！無料Webサービス「本試験データリサーチ」3月15日(日)解答入力開始 ～平均点・順位・正答率を即時分析～

TAC株式会社国家総合職 本試験データリサーチ

資格の学校TAC（東京都千代田区、代表取締役社長：多田 敏男）は、国家総合職（官僚）試験の受験者を対象とした無料Webサービス「本試験データリサーチ」を、2026年3月15日（日）試験終了後17:00より開始いたします。

本試験データリサーチとは

詳細はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso/koumuin_dr.html

本試験データリサーチとは、TAC独自のシステムで、全国の参加受験者の解答データを集計・分析。

Web上でご自身の解答を入力するだけで、詳細なフィードバック（試験別の平均点・順位 問題別の正答率）が即時確認可能です。また、TAC講師陣による区分別のボーダーライン予測も発表。

対象は基礎能力試験・専門択一試験のみ（記述・人物試験は対象外）。2026年度は法律区分／経済区分／政治国際人文（コースA）／教養区分に対応しています。

本試験データリサーチなら！

■相対的結果がわかる！

「手応えはあったけど、周りの受験生はどうだったんだろう？」そんなときにデータリサーチを活用すれば、自分と周りの受験生の成績を一目で比べることができます。

■ボーダーライン（予測）がわかる！

集められた情報を基に、TACの講師陣が１次試験のボーダーラインを予測し、発表します。気になる結果を先取りで把握し、２次対策に本腰を入れましょう！

TAC国家総合職講座では、長年の合格実績（例: 複数年で数百名の最終合格者輩出）と元キャリア官僚講師陣による実践指導で支持を集めています。本サービスを活用し、1次試験後の振り返りを効率化し、2次対策や今後の学習に活かしてください。

実施スケジュール

■対象試験：2026年3月15日（日）国家総合職試験（法律／経済／政治国際人文（コースA）／教養区分）

■参加登録・解答入力開始：3月15日（日）17:00～（予定）

■参加対象：国家公務員採用総合職試験（春）第1次試験受験生（受験生なら誰でも参加可能）

TAC国家総合職（官僚）対策講座の強みはここ！

TAC国家総合職（官僚）対策講座

TACは長年にわたり国家総合職試験で多数の最終合格者・内定者を輩出。2022年度秋試験から2025年度春試験における最終合格者約571名の圧倒的な実績を誇ります。最大の強みは筆記対策から面接・官庁訪問まで網羅した「オールインワンの合格カリキュラム」。元キャリア官僚を中心とした講師陣による充実の2次試験・官庁訪問対策を実施し、オリジナル教材と答案添削（無制限）で効率学習をサポート。内定者アドバイザーによる個別フォローも充実しており、合格に必要な「情報量」と「実務目線」を提供します。

TAC国家総合職（官僚）対策講座 :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kokuso.html

