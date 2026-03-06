朝日新聞社のウェブメディア「withnews」を全面リニューアル

株式会社朝日新聞社

株式会社朝日新聞社（代表取締役社長CEO：角田克）は、運営するウェブメディア「withnews（ウィズニュース）」のサイトを2026年3月3日にリニューアルしました。「社会をやさしく、おもしろく ニュースが身近になるメディア」をコンセプトに再出発いたします。

これまでと同様に、身近な話題を取り上げた記事やマンガのコンテンツはもちろん、ショート動画やポッドキャストなど「非テキスト」による情報発信に力を入れ、より多くの人にニュースや情報を届けていきます。

旧サイトはアーカイブとして存続し、過去に配信した記事は今後も閲覧していただけます。

■withnews新サイト

https://asahi.com/withnews/

新サイトのイメージ

■リニューアルの背景と目的

withnewsは、SNS に敏感なスマホ世代に向けた総合ニュースサイトとして、2014年より多くの読者の皆様にご愛読いただいてきました。近年は、朝日新聞のコンテンツを知ってもらうための「入り口」として、取材の舞台裏を伝える記事のほか、ショート動画やポッドキャストなど「非テキストコンテンツ」にも力を入れてきました。

この度、テキストにとどまらない発信に一層力を入れると同時に、ニュースを取材する記者たちの思いをより広く届けていくため、朝日新聞のドメイン下に移行し、デザインを全面リニューアルすることとなりました。

新しいサイトでは、withnewsが力を入れている動画やマンガコンテンツ、ポッドキャストなども重点的にピックアップしてお届けします。みなさまに、より価値のある情報体験を提供してまいります。

■新サイトの3つの特徴

1. おすすめ動画を紹介

withnewsでは、ニュースを身近に感じてもらうためにショート動画の制作に力を入れています。TikTokやYouTube、Instagramなどで発信していますが、おすすめの動画をピックアップしてサイトでも紹介します。スマートフォンやタブレットでの視認性を高め、ファーストビューでおすすめ動画をご覧になれます。

2. 朝日新聞ポッドキャストの紹介

朝日新聞ポッドキャスト（通称：朝ポキ）で月1回配信している「いちおしウニュ！」など、おすすめコンテンツをピックアップしてお届けします。

3. 取材後記の紹介

ニュースの裏側や、取材した記者たちの思いを届けます。

■旧サイト（アーカイブ）の運用について

今回のリニューアルに伴い、現行のWebサイト（https://withnews.jp/articles/new/）は更新を停止します。サイトは「アーカイブサイト」となり、引き続きどなたでも閲覧できます。