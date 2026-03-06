【ホテルメトロポリタン】この時期だけの特別プラン　心ときめく「Spring Colors ステイ」を販売

日本ホテル株式会社

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）では、2026年3月6日（金）より、卒業旅行や記念旅行、春休み・ゴールデンウイークを利用したご友人・ご家族との旅行などの際におすすめの宿泊プラン「Spring Colors ステイ」を販売いたします。お部屋時間もお楽しみいただけるように、ホテルパティシエが本プランだけのために特別に考えた春をイメージした可愛らしいスイーツプレートや、自分たち好みにお部屋を装飾できるバルーンが 付いた期間限定プランです。ホテルは都内主要のターミナル駅の一つである池袋駅より徒歩3分という好立地にあるため、都内観光へのアクセスも抜群です。都内観光もホテル時間も楽しめるホテルメトロポリタンで、思い出に残るひとときをお過ごしください。

■プラン名 ：Spring Colors ステイ

～パティシエおすすめ春色スイーツ＆バルーン付き～

■予約開始：2026年3月6日（金）2:00p.m.～

■宿泊期間：2026年3月11日（水）～5月6日（水・祝）

■料金 ：一室\35,200より

■客室 ：スタンダード、モデレート、スーペリアのクイーン/ツイン/

ツイン+エキストラベッド/キング、和洋室

＊禁煙室をご用意いたします。

■ご 予 約：公式WEBサイトより承っております。

■お問い合わせ：03-3980-7600（宿泊予約 10:00a.m.～6:00p.m.）

公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/spring_colors.html

Spring Colors ステイ ～パティシエおすすめ春色スイーツ＆バルーン付き～

お部屋時間もお楽しみいただけるように、3つの特典をご用意いたします。また、お部屋はニーズに合わせてさまざまなタイプからお選びいただけます。4名様でご利用の場合、ツインルームを2部屋ご予約いただくと、隣同士の2つの部屋を室内の内ドアで行き来ができるコネクティングルームもリクエストいただけます。暖かい日が増え、お出かけ日和となる春から初夏にかけた季節限定プランをぜひご満喫ください。

スイーツプレートバルーンセットリラックス3点セット

【プラン特典】

1. パティシエおすすめ春色スイーツプレートを人数分ご用意

本プランをご利用の方だけが味わえる、パティシエが考案した春をイメージしたスペシャルプレートです。食べるのがもったいない可愛らしさと、季節の素材を活かした華やかな味わいをお楽しみください。食後のデザートや、チェックイン後の午後のひとときを彩るお供にもおすすめです。

2. バルーンセット(一室につき1つ）

バルーンをデコレーションして自分たち好みのお部屋に。お部屋での記念撮影など、思い出に残るワンシーンにご利用ください。（バルーンはチェックイン時にフロントにてお渡しいたします。）

3. リラックス3点セット (お一人様につき1つ)付き

一日の疲れをリセットして、心身ともにくつろいでいただけるように、リラックスアイテムもご用意いたします。穏やかな休息のひとときをお過ごしください。

＜めぐりズム 蒸気でホットアイマスク 1枚入り／足すっきりシート 休息時間 2枚入り／

おやすみ前のバスパウダー ぐっすりの香り 1包＞

＜客室のご案内＞

＜朝食のご案内＞

スタンダードツイン（23平方メートル ）モデレートクイーンプラス（20平方メートル ）スーペリアキング（27平方メートル ）和洋室（45～50平方メートル ）

オールデイダイニング「クロスダイン」での朝食ビュッフェ付きプランもお選びいただけます。

1F オールデイダイニング「クロスダイン」

6:30a.m.-10:00a.m.（10:30a.m.料理終了）

洋食コーナーではシェフたちが鉄板で焼き上げる目玉焼きや、ご注文いただいてから作るオムレツなど出来立ての卵料理をご提供いたします。和食コーナーでは日本を代表するお米の炊きたて御飯、薬味を揃えたお粥や焼き魚、味噌汁や煮物など和食派の皆様にもご満足いただける品揃えです。洋食・和食それぞれの料理をお楽しみください。

【プランの注意事項】

・本プランは5日前まで承ります。

・料金は、消費税およびサービス料込み、宿泊税別となっております。

宿泊税は現地にてお支払いをお願いいたします。

・スイーツはチェックイン前にお部屋の冷蔵庫にご用意いたします。

仕入れにより内容が異なる場合がございます。

・コネクティングルームはご用意できかねる場合もございますので、ご了承ください。

・未成年（18歳未満）の方おひとり、または未成年の方同士にてご宿泊される場合、

保護者の方の同意が必要です。ご予約後にホテルより同意書フォームをメールさせて

いただきますのでご了承ください。

※写真はイメージです。

ホテルメトロポリタン

1985年6月2日に東京池袋西口新時代の象徴として地元の方々から期待され、ＪＲ東日本ホテルズのフラッグシップホテルとして開業いたしました。どこに行くにも便利な「池袋駅」西口(南)より徒歩３分と絶好のロケーションを誇る東京の城北地区唯一のグランドホテル です。「文化の街池袋」は観光だけでなくグルメやショッピング、芸術と見どころ満載。客室数805室、8つの直営レストラン・バー、14室の宴会場、フィットネスジムやエステサロン、ホテルステイに便利なコインランドリーやコンビニエンスストアも備え、多彩なサービスをご用意しています。“晴れ・寛ぎ・笑い・集う場所“ホテルメトロポリタンで、想い出に残る時間をお過ごしいただけます。

ホテル公式WEBサイト :https://ikebukuro.metropolitan.jp/