岡田前監督・原口文仁が生出演！ “連覇”を目指す阪神タイガースの注目プレーヤーは？沖縄キャンプで藤川監督・新キャプテン坂本選手に直撃インタビュー！
テレビ大阪株式会社
(C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪
春季キャンプを終えた阪神タイガース。開幕戦まで1ヶ月を切り、勝利への気運が高まっている。
昨年、史上最速のリーグ優勝を果たした阪神タイガースは、今シーズンの“連覇”そして“日本一”を目指す！
岡田彰布前監督と、昨年惜しまれつつ現役を引退した原口文仁さんが豪華スタジオ生出演！
さらに、今年も熱烈タイガースファン・ロッチ中岡さんが沖縄キャンプで選手たちにインタビュー…。
スタジオでキャンプの様子を振り返ります！
みんなで“連覇”と“日本一”を応援する60分！生放送ならでは、どんな話が飛び出すのか!?
藤川監督＆新キャプテン坂本選手を直撃！ロッチ中岡の沖縄キャンプ巡り
(C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪
阪神大好き芸人・ロッチ中岡がタイガース沖縄キャンプを今年も取材！藤川監督や、WBCにも選出された新キャプテン坂本選手に、ファン目線で気になるあれこれを切り込みます。
その他、今シーズン期待選手たちへのインタビュー映像＆特集VTRも大公開！
悲願の“連覇”達成に向け、走り出す阪神タイガースの全貌に迫ります！
番組情報
【番組名】「生放送！タイガース連覇と日本一へ！～岡田・原口・ロッチ中岡熱く語るぞおーんSP」
【放送日時】2026年3月7日（土）昼11時57分～12時57分（生放送）
【出演者】岡田彰布、原口文仁、中岡創一（ロッチ）、加守哲朗（テレビ大阪アナウンサー）、上原美穂（テレビ大阪アナウンサー）
【HP】https://www.tv-osaka.co.jp/sp/tigers/