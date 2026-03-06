横浜市の実証実験支援 新プログラムがオープン！

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社

三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：池田 雅一）は、横浜市より「令和7年度実証実験支援事業業務委託」を受託しています。本事業は、横浜市が「実証実験しやすい街」として革新的な技術や新しい価値を生む企業・スタートアップの実証実験に対して、多彩なフィールド×ニーズに応じた手厚い支援×市内企業との共同開発・協業を強みとした強力な伴走支援を行い、スピーディーな実証と横浜からの社会実装を後押しするものです。

横浜市では、2026年2月より、実証実験を力強く後押しする新プログラムの事前相談をスタートしました。新プログラムでは、社会実装を本気で目指すスタートアップ・企業の皆さまに向けて、2つの支援メニューをご用意し、フェーズに応じた効果的な支援の実現を目指しています。

実証実験支援事業

１.TECH PoC（テック系スタートアップ実証実験等支援助成）

実証実験に要する経費の助成に加え、実証フィールドの調整や協業先のマッチング等の強力な伴走支援により、テック系スタートアップの成長を後押しします。

＞ 事業詳細はこちら(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/iot/tech-poc/)

２.Y-Pad（YOKOHAMA Launchpad）

社会実装前のアップデートやPMF（Product Market Fit）前の新規事業領域など、挑戦的な実証に取り組む計画をサポートし、横浜からの社会実装を後押しします。

＞ 事業詳細はこちら(https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/iot/field_exam/senryaku.html)

＜各支援の比較イメージ＞

出所：横浜市ウェブサイトより

＜年間スケジュール＞

●相談窓口

出所：横浜市ウェブサイトより

応募をご検討されている方は、相談受付フォーム(https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=nekf-mbrclj-7954caaaf52016a7593545c4d72fb547)からご相談ください。

▲相談受付フォームはこちらから

実証実験支援全体については、こちらのウェブサイトをご参照ください。

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/keizai/iot/itop1stop.html