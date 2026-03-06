安田美沙子「監督がドSで…」、“美ボディ”ミスヤンマガ時代のグラビア撮影裏話を披露　福岡成人式で注目を集めた“お騒がせ新成人”の現在にバッドボーイズ・佐田が直撃！『愛のハイエナ season5』#9

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨークがMCを務める、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』の最新シリーズ『愛のハイエナ season5』の#9を2026年3月3日（火）よる11時より放送いたしました。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。

■年商はフェラーリ1台分！福岡成人式の“ド派手衣装”で注目集めた27歳社長、現在の姿を公開

3月3日（火）放送の#9では、年始の風物詩にもなっている福岡県の“荒れた成人式”で、注目を集めた若者たちの現在を調査する新企画「あのお騒がせ新成人は今！？」を放送。調査員としてお笑いコンビ・バッドボーイズの佐田正樹が、かつて福岡県志免町の成人式で注目を浴びた栗谷寛基さん（27歳）のもとを直撃しました。 2019年当時、自身のフルネームの刺繍が入ったレインボー衣装に巨大なリーゼントというド派手な出で立ちで注目を集めた栗谷さんは、現在、一人親方として鳶職の会社を経営。高校中退後に鳶職を始めた栗谷さんは、「人の下にずっとついているのが嫌だった」と負けず嫌いな性格から22歳で独立したと語り、現在の稼ぎについて問われると「一番いい時で、（年商は）フェラーリ1台分」と告白しました。立派に成長したかつての“お騒がせ新成人”の姿に、佐田も「それはもう稼いでらっしゃる！」と感心しました。

・福岡成人式のド派手衣装で 注目集めた"27歳社長"の現在の姿は…？

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2028067207247499772

（C）AbemaTV,Inc.

■小6から喧嘩三昧…成長した24歳“元ヤン”イケメンの現在の姿に反響「かっこいい」「爽やか」

さらに、2022年の北九州市の成人式で、虹色のリーゼントに白袴姿で10以上のメディアに出演した山名生竜さん（24歳）の現在も追跡。小学6年生の頃から他校と喧嘩三昧、年上相手にも“ほぼ負けなし”だったという山名さんですが、現在は成人式当時のド派手な姿から一変、佐田が思わず「めちゃめちゃ好青年やないかい」と驚く爽やかなイケメンへと変貌しました。そんな山名さんは現在プロボクサーとして活動し、2021年には「西日本スーパーフェザー級・新人王」を獲得したという驚きの活躍ぶりが明かされました。19歳でプロデビューした山名さんは、成人式のために18歳から2年間髪を伸ばし続け、ジムの会長から「髪を切れ」と言われても「成人式終わったらすぐ切るんで、と言っていた」と、虹色リーゼントへの並々ならぬこだわりを回顧。そこまで成人式にこだわった理由を「子どもから大人に切り替わる節目にしたかった」と明かし、「一つのことをやり切ったことは自信に繋がっています」と清々しい表情で語った山名さんの成長した姿に、スタジオからも驚きの声が上がりました。

・小６から喧嘩三昧！荒れた成人式で世間を騒がせた24歳"元ヤン"イケメンの顔面は？

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2028063580613206186

（C）AbemaTV,Inc.

■安田美沙子「監督がドSで…」、“美ボディ”ミスヤンマガ時代のグラビア撮影裏話を披露

スタジオでは、タレントの安田美沙子と、大食いタレントの“もえあず”こともえのあずきをゲストに迎え、「人生の節目」をテーマにトークを展開。安田はミスヤンマガを受賞した20歳の頃について、「毎晩家で水着を着て、『水着が似合う体になれ』ってずっと水着で過ごしていた」と振り返り、当時のグラビア撮影の裏話も披露。DVD撮影の際、「監督にドSな方がいた」と切り出した安田は、「前を走るトラックから監督が動画を撮っていて、それを水着で走って追いかける」と衝撃のシチュエーションを回顧。その異様な光景に、安田が思わず笑ってしまうと「笑うな！泣きそうな顔がいい！苦しそうな顔が見たい！」と怒られたというエピソードを明かしました。さらに「その監督もブーメランパンツ履いてる」「名物監督」と語った安田に、MC陣が「聞いたことある！」「有名な人だ」と納得の表情を浮かべる場面もありました。

・安田美沙子（43）、グラビア戦国時代の知られざる撮影秘話告白！「監督がドＳで…」

https://x.com/aihaiena_ABEMA/status/2028065279738282386

（C）AbemaTV,Inc.

■きっかけはあの大物プロデューサー！元アイドルが“大食いタレント転身”の秘話を告白

また、もえあずも「大食い選手権で優勝した瞬間が節目」と、自身の大食い人生の転機について言及。「きっかけがつんく♂さん」と明かしたもえあずは、アイドル時代に「お弁当1個じゃ足りない」とこぼしたことをきっかけに、「他にも大食い自慢のアイドルいるからって、つんく♂さんが大食い大会を開いてくれた」と秘話を明かしました。ニューヨーク・屋敷が「そしたらレベル違うくらい食べられたんですか？」と質問すると、もえあずは「そうなんです」と頷き、「それでつんく♂さんが『本家の大食い大会に出た方がいいよ』ってアドバイスをくれた」と転身のきっかけを振り返りました。そこで屋敷から「今どれくらい食べられるんですか？」と問われると、もえあずは「本気出したら、わんこそば1060杯」と回答。もえあずの規格外な大食い力に、スタジオ一同が驚愕の展開となりました。

さらに番組後半では、令和ギャルたちの新たな恋愛企画「バイブスラブ」がスタート。「ギャル＝チャラい」という偏見を覆し、真実の恋を探す5人の女性メンバーが集結しました。ギャルたちが語る赤裸々すぎる体験談に、「ギャルはエピソードトークが強い」「明るく喋るよね」とMC陣が注目する場面も。本放送は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。ぜひ、ご覧ください。

（C）AbemaTV,Inc.

また、3月17日（火）夜7時より番組初となるリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』を開催。「ABEMA PPV」でも、本イベントの様子を全編生放送いたします。本番組の看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、俳優の山本裕典と軍神（心湊一希）のほか、レジェンドホストらが登場し“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げます。さらに、さらば青春の光・東ブクロが軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画もお届けいたします。他にも、“いろいろあった芸能人の今“を追う「○○は反省しているのか？」、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など、決してオンエアでは扱えない“危険度MAX”な刺激溢れる特別企画をお届けいたします。「ABEMA PPV」配信単体チケットの購入は下記をご覧ください。

（チケット購入ページ：https://bit.ly/49mHP1u）

■ABEMA『愛のハイエナ season5』 概要

（C）AbemaTV,Inc.

#9 見逃し配信 URL：https://abema.go.link/f6h1O

番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-1833

出演：

ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）

さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）

スタジオゲスト：

安田美沙子

もえのあずき

入山杏奈

今井アンジェリカ

■イベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』概要

（C）AbemaTV,Inc.

【開催概要】

・日時：2026年3月17日（火）開場夜6時／開演夜7時

・場所：ヒューリックホール東京（東京都千代田区有楽町2丁目-5-1 有楽町マリオン11F 阪急メンズ東京側）

・出演：（敬称略）

ニューヨーク、さらば青春の光

ゲスト：山本裕典、軍神、ノア、伊吹瞬、本気湊、玲、英樹 ほか

※今後、順次追加ゲストを発表いたします。

・イベント詳細ページ：https://abe.ma/4tdHN40

【チケット詳細】

配信単体チケット：\1,800（税込）

・チケット購入ページ：https://bit.ly/49mHP1u

※画像をご使用の際は、【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）