北摂の広告代理店「アドキタ」が公式サイトをリニューアル。地域密着型の伴走支援体制を強化

SweetLeap株式会社

北摂エリア（豊中市・吹田市・箕面市・池田市・茨木市など）を中心に、企業のWebマーケティングや広告運用を支援する「アドキタ」は、このたび地域ビジネスのさらなる成長を支援するため、公式サイトを全面的にリニューアルいたしました。

今回のリニューアルは、単なるWebサイトの刷新ではありません。私たちが大切にしている「北摂の企業様の挑戦を全力で応援し、共にワクワクする未来を創り上げたい」という決意を、改めて社会へ示すためのものです。

■ リニューアルの背景

1. 「北摂」への愛着と、地域経済への貢献

私たちは、北摂というこの場所で挑戦を続ける経営者様の熱量を肌で感じています。



大手の代理店には真似できない、地元の皆様の「顔」が見える距離感で、一人ひとりの課題に寄り添いたい。地域に根ざした広告代理店として、北摂のビジネスがもっと盛り上がるような、地に足のついたマーケティング支援をこれまで以上に徹底してまいります。

2. 広告を通して、ビジネスに「ワクワク」を

広告は単なる告知の手段ではなく、企業の魅力を届け、ファンを増やし、ビジネスを前進させるための「武器」です。



しかし、専門用語や複雑な仕組みに翻弄され、本来の力を発揮できていない企業様も少なくありません。私たちは、相談してくださる企業様が「広告って面白い！」「こんなことができるのか！」とワクワクできるような、創造的で親しみやすいパートナーであり続けます。

3. 共に成長する「伴走者」として

私たちのゴールは、広告を配信することではありません。

北摂の企業様と一緒に悩み、成長を喜び合える「伴走者」であることです。



今回のリニューアルを機に、私たちが持つノウハウや視点をよりオープンに発信し、地域の皆様が気軽に頼れる、一番身近な相談窓口を目指します。

■ アドキタについて

「北摂で挑戦する企業の力となり、ワクワクを生み出す伴走者」をミッションに掲げる広告代理店です。地域ならではのスピード感と、経営者様に寄り添った丁寧なコミュニケーションを大切に、Web広告からクリエイティブ制作まで幅広く対応しています。

【会社概要】

社名：SweetLeap株式会社

屋号：アドキタ～北摂の広告代理店～

代表者：石谷 太志

事業内容：

・「口コミロボ(TM)」の運営：https://kuchikomirobo.com/

・WEB広告代理店事業：https://socialmediamarketing.jp/

・デジキタ～北摂のAIシステム開発～：https://dejikita.com/