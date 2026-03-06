田崎さくら、“大人の遊び” に目覚める！歌舞伎には、日本の粋な精神が詰まっている！

株式会社ニッポン放送

フリーアナウンサーの田崎さくらがパーソナリティを務める『SBI FX トレード presents 田崎さくらのStep Up！My LIFE』（毎週月曜21時～21時30分）。3月2日（月）の放送は、先週に引き続き、番組パートナーを務めるエコノミストの崔真淑、日本文化や歌舞伎に詳しい君野倫子が出演。映画『国宝』の大ヒットで注目を集める「歌舞伎の演目や楽しみ方」について話した。

日本文化や歌舞伎に詳しい文筆家の君野倫子。田崎が「歌舞伎にはどんなジャンルの演目があるのでしょうか？」と 質問すると「大まかに言うと、歴史上の人物や事件を描く『時代物』と、江戸の町人の暮らしを描く『世話物』、そして『舞 踊』があります。『時代物』は江戸時代の人にとっての時代劇で、『世話物』は江戸時代に実際に起きた事件や出来事 を描くワイドショーのようなドラマです」と解説した。続けて田崎から「初心者にはどれが分かりやすいですか？」と聞か れると、君野は「言葉が現代に近いので『世話物』の方が分かりやすいと思いますが、多くの場合、公演は『時代物』『 世話物』『舞踊』で構成されているので、一度で全部観ることができますよ』と回答。番組パートナーの崔は「一度観劇 に行けば、自分に合うジャンルが分かっていいですね」とコメントした。

また田崎は「歌舞伎では、同じ演目、同じ役であっても『成田屋』『中村屋』など、家ごとに演出が違ったりするんですか ？」と質問すると、君野は「お家芸という言葉があるように、その家が代々大事にしてきた演目もありますし、家や役者 によって演出や表現方法も微妙に違います」と答えた。

説明を聞いた田崎は「演目や役者を比較して観ると、自分のお気に入りの家や役者が見つかりそう。まさに推し活です ね」と話すと、君野は「その通りです。子供の頃から舞台に立つ役者を観ていると、親戚のように、この子の成長を見守 っていきたいという気分になります」と歌舞伎ファンの心理を力説した。

最後に君野は「着物の着こなし、所作の美しさ、季節の捉え方。歌舞伎には私たちが忘れかけている粋な精神が詰ま っています。実際に観ていただければ、これぞ『大人の遊び』と感じてもらえるはずです」と歌舞伎の素晴らしさを熱弁。 田崎は「日本に生まれたからには、歌舞伎や日本文化をもっと楽しんでいきたいですね。私も『大人の遊び』を満喫で きるように成長していきたいと思います」と観劇に意欲を覗かせた。

次回、3月9日（月）放送には、ジャーナリストの須田慎一郎と、カフェ喫茶店専門ライターのなかくきくみこが出演予定。 radikoのタイムフリー機能を使えば1週間後まで聴取可能なので、ぜひチェックしてほしい。

SBI FXトレードpresents 田崎さくらのStep Up！My LIFE

2026年3月2日（月）

■パーソナリティ：田崎さくら （フリーアナウンサー）

■パートナー:崔真淑(エコノミスト)

■ゲスト:君野倫子（文筆家）

