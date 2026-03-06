RhythmJapanとPowderlifeが協力し、ニセコフィルムフェスティバルの復活を発表！

Rhythm & Beats. Co. LTD

ニセコフィルムフェスティバル(https://www.nisekoshootout.org/filmfest-jp)がこの春、再び開催されます。会場はパーク ハイアット ニセコ HANAZONO イベントビレッジ。北海道を舞台に撮影された珠玉のショートフィルムが一夜限りで上映されます。

注目は、賞金総額50万円、さらに来場者向けには、パーク ハイアット ニセコ宿泊券やGentemstickスノーボードなどが当たる豪華ラッフル賞品も用意されています。

本フェスティバルは、ニセコの春を彩る恒例イベントとして定着してきました。映画上映、アワード発表、そして祝賀パーティーを通じて、映像クリエイターや地元コミュニティ、国内外からの来訪者が一堂に会します。

また、ニセコのカルチャーシーンの発展にも寄与し、インディペンデント映画制作者が作品をライブおよびオンラインの観客に向けて発信できる貴重な舞台となっています。

ニセコシュートアウトのフォト＆フィルムシリーズの一環として誕生した本フェスティバルは、現在では地域を代表するカルチャーイベントへと成長。

ニセコシュートアウトのフォト＆フィルムシリーズの一環として誕生した本フェスティバルは、現在では地域を代表するカルチャーイベントへと成長。

パーク ハイアット ニセコ HANAZONOを舞台に、映画・アドベンチャー・コミュニティが融合する春の祝祭として開催されています。

2026年は、Powderlife(https://www.powderlife.com/magazine/%E3%83%91%E3%82%A6%E3%83%80%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%95%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E7%89%88/)とRhythm Japan(https://rhythmjapan.com/jp/)がパートナーとして参画。ニセコの春を象徴するイベントとしてのさらなる進化を遂げ、通年型デスティネーションとしての魅力向上を目指します。

Powderlife Magazine 編集長のクリスチャン・ランドは次のように語ります。

「サンダンスやバンフのようなマウンテン・ストーリーテリングの精神にインスパイアされ、何か新しい気づきを与えてくれる作品、思わず笑ってしまう作品、そして心を揺さぶる作品など、たくさんの応募が集まることを楽しみにしております。」

「このフェスティバルは冬から生まれましたが、スキーやスノーボードだけに留まらず、観る人に考えるきっかけや感動を与え、ニセコの物語に新たなレイヤーを加える作品を期待しております。」

パーク ハイアット ニセコ HANAZONO 総支配人 ポール・ライト氏は次のように述べています。

「2026年もニセコ・フィルムフェスティバルをお迎えできることを大変嬉しく思います。本フェスティバルは、ニセコ・北海道の精神と美しさにインスパイアされた、創造性とコミュニティ、そしてグローバルなストーリーテリングを結ぶダイナミックなプラットフォームへと進化を続けています。」

今年の審査員には、オリンピック金メダリストのトーラ・ブライト氏、Gentemstick創設者の玉井太朗氏をはじめ、ポール・ライト氏、星健太郎氏、マット・ハンプトン氏、ウィンス・ヘイワード氏、アーロン・ジェイミソン氏、田中竜之介氏など、ニセコカルチャーを代表するメンバーが名を連ねます。

作品応募は世界中から受け付けております。(https://www.nisekoshootout.org/signup)

北海道内で撮影された映像を含む5分以内のオリジナル短編作品が対象です。

応募は無料で、2026年3月18日の締め切りとなります。

イベント概要

日程： 2026年3月29日（日）

入場料：1,000円（1ドリンク+お楽しみくじ引き付き）

今すぐチケットを予約！数量限定！！(https://peatix.com/event/4886941/view)

時間： 16:30 開場 - 和太鼓パフォーマンスおよびDaniel Parkによるライブセット

18:00 上映開始

上映後、アワード発表およびセレブレーション（21:30まで）

会場：パーク ハイアット ニセコ HANAZONO イベントビレッジ(https://www.google.com/maps/place/Park+Hyatt+Niseko+Hanazono/@42.8940091,140.6284772,9369m/data=!3m1!1e3!4m10!3m9!1s0x5f0aba5f239998bf:0x1f1f6e2cd8875f5!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.8940091!4d140.698515!15sCgpwYXJrIGh5YXR0IgOIAQFaDCIKcGFyayBoeWF0dJIBBWhvdGVs4AEA!16s%2Fg%2F11j7j9fgpj?entry=tts&g_ep=EgoyMDI2MDIyNS4wIPu8ASoASAFQAw%3D%3D&skid=b126a361-bf6f-415f-926a-cdf1bfda1ed2)

コミュニテ体験：・お手頃価格で楽しめるバラエティ豊かなフード＆ドリンク

・倶知安およびひらふエリアからの無料シャトルサービス運行

賞金/ラッフル： ・賞金総額50万円

・パーク ハイアット ニセコ HANAZONO（または提携施設）2泊宿泊券

・Gentemstickスノーボード ほか豪華賞品

応募概要： ・北海道内で撮影された映像を含む5分以内のオリジナル短編作品

・応募無料

・締切：2026年3月18日

詳細は公式サイトをご覧ください(https://www.nisekoshootout.org/filmfest-jp)

Rhythm Japan（リズムジャパン）(https://rhythmjapan.com/jp/) は2005年に設立され、マウンテンライフを最大限に楽しむために必要なすべてを提供する総合アウトドアカンパニーです。通年を通して、レッスン、ガイディング、リテール、レンタルなど幅広いサービスを展開し、地域に精通した経験豊富なスタッフが、忘れられない体験づくりをサポートしています。

夏季には、ニセコのフラッグシップストアがコミュニティのアクティビティハブとしても機能。スケート施設やクライミング設備、ワークスペースなどを備え、季節を問わず人々が集い、つながる場を提供しています。

Rhythm Japanは、グローバルアウトドアの小売および体験型ブランドである 「evo(https://www.evo.com/)」ファミリーの一員です。evoは、アメリカおよびカナダに11店舗を展開するほか、オンラインストア evo.com(https://www.evo.com/) を通じて世界中のお客様に商品と体験を届けています。

Rhythm Japanの最新情報や、四季を通じたサービスについての詳細は、公式ウェブサイト(https://rhythmjapan.com/jp/)をご覧ください。



また、ニュースレター(https://rhythmjapan.com/jp/newsletter-signup)への登録や、Facebook(https://www.facebook.com/rhythmjapan)・Instagram(https://www.instagram.com/rhythmjapan/)のフォローにより、最新情報をいち早くチェックいただけます。

【報道関係お問い合わせ先】

アレックス・キャラン（Alex Callan）

alex.c@rhythmjapan.com

【一般のお問い合わせ】

info@rhythmjapan.com

+81 70 4193 3164（日本）

+61 0 8002 0164（オーストラリア）