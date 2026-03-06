書籍『Gスピリッツ選集 第三巻 武藤敬司篇』は、本日３月６日（金）発売

・内容紹介




専門誌『Gスピリッツ』に掲載されたプロレスリング・マスターの証言を一挙収録！　ザ・グレート・カブキ、ケンドー・ナガサキ、カズ・ハヤシ、タイガー服部レフェリーとの対談も加えた充実のアンソロジーシリーズ第３弾！　平成・新日本プロレス黄金期を振り返る本書のための新録インタビューも追加掲載！




デビュー戦から初のアメリカ武者修行に出発するまでの１年間を回想


２度の海外武者修行で世話になったケンドー・ナガサキとの記念すべき初対談


武藤はスペース・ローン・ウルフ時代をどういう思いで生き抜いたのか？


アメリカのWCWで誕生した“悪の化身”グレート・ムタの実像を明かす


グレート・ムタのルーツであるザ・グレート・カブキとの親子対談


90年代の新日本プロレス黄金期を現在の視点から改めてプレイバック


新日本プロレス時代のグレート・ムタは、アメリカ時代と何が違うのか？


2018年７月に亡くなったマサ斎藤との思い出を振り返る


カズ・ハヤシと共に「武藤・全日本」の悲喜こもごもを回顧


グレート・ムタが全日本プロレスで復活した経緯とは？


盟友にして闘魂三銃士の同志・橋本真也と過ごした日々を述懐


タイガー服部レフェリーと若手時代から引退試合までを語り尽くす！


“世紀のスーパーファイト”猪木vsアリ戦を独自の感性で分析


武藤は力道山vs木村政彦戦を見て、何を思ったのか？

・目次




武藤敬司が“ヤングライオン”だった時代




武藤敬司×ケンドー・ナガサキ


「ムタ誕生前夜」と「ＳＷＳ引き抜き未遂」




月曜夜８時のスペース・ローン・ウルフ




”悪の化身”グレート・ムタの誕生




武藤敬司×ザ・グレート・カブキ


父親から息子に受け継がれたもの




「闘魂三銃士」と「平成・新日本プロレス黄金期」




新日本プロレス時代の“悪の化身”




追悼―“獄門鬼”マサ斎藤との思い出




武藤敬司×カズ・ハヤシ


新生・全日本プロレスの10年間




全日本プロレス～W‐１時代の“悪の化身”




回想―“破壊王”橋本真也との再会と別れ




武藤敬司×タイガー服部


2023年２月21日、蝶野正洋戦で引退




戦評―アントニオ猪木vsモハメド・アリ




戦評―“昭和の巌流島”力道山vs木村政彦




・商品概要




書名：Gスピリッツ選集 第三巻 武藤敬司篇（G SPIRITS BOOK vol.22）


刊行日：2026年3月6日


判型／頁数：A５／232ページ


定価：2,100円（本体2,310円＋税）


刊行：辰巳出版株式会社


ISBN：978-4777833443


公式HP：http://gspirits.jp/


公式X：https://x.com/g_spirits


公式Facebook：https://www.facebook.com/g.spirits/




