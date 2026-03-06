【Cafe Kitsune】CAFE KITSUNEとPENCO(R)による特別なコラボレーションアイテムが発売
今回Cafe KitsuneとPenco(R)による初めてのコラボレーションとして、限定のステーショナリーカプセルを展開します。コーヒーカルチャーと日本のクラフトマンシップを融合させたオフィスエッセンシャルのセレクションには、スパイラルノート、ミニマルなクリップ、ボールペンや鉛筆など、細部までこだわったアイテムがラインナップされています。
都会で活躍するクリエイターやコーヒーラバーのためにデザインされたこれらのデイリーアイテムは、いつでもどこでも、書くこと、スケッチすること、そして想像することのために作られています。
2026年3月6日より、Cafe Kitsune店舗およびオンラインストア（cafekitsune.com(https://maisonkitsune.com/jp/cafe-kitsune)）にて発売予定です。
商品情報
NOTE PADS
\660
PLA-CLIP
\550
PLA-CLIP
\550
BULLET PENCIL
\1,485
BULLET PENCIL
\1,485
※全て税込価格。
ABOUT PENCO(R)
Penco(R)は、1999年にスタートしたステーショナリーブランド。
一本のアメリカ製ボールペンを原点に、現在ではペン、ノート、クリップボード、ツールボックスなど、文具や日用品を幅広く展開しています。道具としての機能性を重視しながら、扱いやすく長く使えることを前提に、日常に自然と馴染むプロダクトを目指しています。
Cafe Kitsune 店舗情報
Cafe Kitsune Aoyama
東京都港区南青山 3-15-9
Tel: 03-5786-4842
9:00~19:00 不定休
Cafe Kitsune Shibuya
東京都渋谷区神宮前6-20 MIYASHITA PARK North 2F
Tel: 03-6712-5322
11:00~21:00 不定休
Cafe Kitsune Kyoto Shin Puh Kan
京都府京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館1F
Tel: 075-585-5453（代表）
10:00~20:00 不定休
Cafe Kitsune Osaka
大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館
Tel: 06-6225-7784
10:00~21:00 不定休
Cafe Kitsune Fukuoka
福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F
Tel: 092-406-0666
11:00~20:00（月~金） 10:00~20:00（土日祝）不定休
Cafe Kitsune Okayama Roastery
岡山県岡山市北区出石町1-6-6-2
Tel: 086-201-2534
不定期営業
※シーズナルメニューの取り扱いは無し
About Cafe Kitsune
スペシャルティコーヒーを提供するCafe Kitsuneは、国際的でフレンドリーな空間で、上質なコーヒーを味わい、楽しむことを最も大切にしている。2013年に東京・青山に日本一号店をオープンして以来、パリ、ソウル、ニューヨーク、北京、バンクーバーをはじめ世界中に店舗を展開している。2019年には、新しい取り組みとしてコーヒーロースタリーとバー、レストランも開業し、ユニークでインスピレーションに満ちた「Art de Vivre(暮らしの芸術)」を提供している。
公式サイト・SNS
Cafe Kitsune公式LINEがスタート！
今ならお友達登録いただいた方皆さまに、各店で使える10%オフクーポンをプレゼント。
ご登録はこちら(https://lin.ee/fFXb4R3)から。
メゾン キツネ公式オンラインストア https://maisonkitsune.com/
カフェ キツネ公式オンラインストア http://cafekitsune.com/(https://maisonkitsune.com/jp/cafe-kitsune)
公式Instagram メゾン キツネ @maisonkitsune(https://www.instagram.com/maisonkitsune/) カフェ キツネ @cafekitsune(https://www.instagram.com/cafekitsune/)
日本公式X メゾン キツネ @kitsune_japan(https://x.com/kitsune_japan) カフェ キツネ @CafeKitsuneJP(https://x.com/CafeKitsuneJP)
日本公式LINE メゾン キツネ(https://lin.ee/fiFOrCL) 【NEW!!】カフェ キツネ(https://lin.ee/fFXb4R3)