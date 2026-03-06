【Cafe Kitsune】CAFE KITSUNEとPENCO(R)による特別なコラボレーションアイテムが発売

株式会社メゾン・キツネ・ジャパン

今回Cafe KitsuneとPenco(R)による初めてのコラボレーションとして、限定のステーショナリーカプセルを展開します。コーヒーカルチャーと日本のクラフトマンシップを融合させたオフィスエッセンシャルのセレクションには、スパイラルノート、ミニマルなクリップ、ボールペンや鉛筆など、細部までこだわったアイテムがラインナップされています。

都会で活躍するクリエイターやコーヒーラバーのためにデザインされたこれらのデイリーアイテムは、いつでもどこでも、書くこと、スケッチすること、そして想像することのために作られています。

2026年3月6日より、Cafe Kitsune店舗およびオンラインストア（cafekitsune.com(https://maisonkitsune.com/jp/cafe-kitsune)）にて発売予定です。

商品情報NOTE PADS

\660

PLA-CLIP

\550

BULLET PENCIL

\1,485

※全て税込価格。

ABOUT PENCO(R)

Penco(R)は、1999年にスタートしたステーショナリーブランド。

一本のアメリカ製ボールペンを原点に、現在ではペン、ノート、クリップボード、ツールボックスなど、文具や日用品を幅広く展開しています。道具としての機能性を重視しながら、扱いやすく長く使えることを前提に、日常に自然と馴染むプロダクトを目指しています。

Cafe Kitsune 店舗情報

Cafe Kitsune Aoyama

東京都港区南青山 3-15-9

Tel: 03-5786-4842

9:00~19:00 不定休

Cafe Kitsune Shibuya

東京都渋谷区神宮前6-20 MIYASHITA PARK North 2F

Tel: 03-6712-5322

11:00~21:00 不定休

Cafe Kitsune Kyoto Shin Puh Kan

京都府京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2 新風館1F

Tel: 075-585-5453（代表）

10:00~20:00 不定休

Cafe Kitsune Osaka

大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪 南館

Tel: 06-6225-7784

10:00~21:00 不定休

Cafe Kitsune Fukuoka

福岡県福岡市中央区天神1-11-1 ONE FUKUOKA BLDG. 2F

Tel: 092-406-0666

11:00~20:00（月~金） 10:00~20:00（土日祝）不定休

Cafe Kitsune Okayama Roastery

岡山県岡山市北区出石町1-6-6-2

Tel: 086-201-2534

不定期営業

※シーズナルメニューの取り扱いは無し

About Cafe Kitsune

スペシャルティコーヒーを提供するCafe Kitsuneは、国際的でフレンドリーな空間で、上質なコーヒーを味わい、楽しむことを最も大切にしている。2013年に東京・青山に日本一号店をオープンして以来、パリ、ソウル、ニューヨーク、北京、バンクーバーをはじめ世界中に店舗を展開している。2019年には、新しい取り組みとしてコーヒーロースタリーとバー、レストランも開業し、ユニークでインスピレーションに満ちた「Art de Vivre(暮らしの芸術)」を提供している。

