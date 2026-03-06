マッカージュ、ロベルト・レヴァンドフスキを起用した2026年春夏コレクション「Protect Your Craft」シリーズ第5章を発表

ジェイプラスインターナショナル株式会社

MACKAGE（マッカージュ）は、Protect Your Craftシリーズ第5章を発表しました。

今回のキャンペーンは、FCバルセロナおよびポーランド代表で活躍する世界的サッカー選手、Robert Lewandowski（ロベルト・レヴァンドフスキ）が登場。バルセロナのリズムと建築を背景に、スポーツ、カルチャー、クラフトマンシップが力強く交わる新章をお届けします。

ブランドの哲学である 「Aesthetics That Protect（美しさと機能性の両立）」 のもと、MACKAGEは単なるアウターウェアの枠を超え、モビリティやマインドセット、現代的なライフスタイルをサポートするラグジュアリーライフスタイルブランドとして進化してきました。Protect Your Craftシリーズはこの理念を体現し、自らの技を単なるルーティンではなく、ひとつの儀式として大切にする―そんな姿勢を貫くすべての人々を称えます。

この理念を最も体現するアスリートの一人がロベルト・レヴァンドフスキです。彼は世代を代表するサッカー選手のひとりとして、正確性、持続力、徹底した準備で知られています。

記録的なシーズンや、UEFA年間最優秀選手賞（2020年）、バロンドール・ストライカー・オブ・ザ・イヤー（2021年）などの世界的栄誉に彩られるキャリアは、規律と細部へのこだわりによって築かれた熟練の成果です。

バルセロナで展開された第5章では、軽量レイヤー、高機能レインウェア、新登場のスエード、そして洗練されたスポーツウェアを融合させ、トレーニングや日常生活のあらゆる場面で、強度と快適さの両立を実現。すべてのアイテムは、保護と洗練、パフォーマンスと目的のバランスを体現しています。

「MACKAGEでは、自身の技と創造性を芸術の域まで高める人物を讃えます。ロベルト・レヴァンドフスキはまさにその象徴です。彼の正確性、一貫性、そして高いパフォーマンスは私たちの理念と共鳴します。このコラボレーションは単なるスタイルではなく、卓越の裏にある献身を称え、可能性の限界を押し広げる人々が大切にすべきものを守ることを意味しています。」とMACKAGE CEO タニヤ・ゴレシッチは語ります。

レヴァンドフスキ自身も「自分の技を守るということは、目に見える成果の裏にある努力を尊重することです。準備、バランス、そして最高のパフォーマンスを発揮できる環境に身を置くこと。私にとってMACKAGEとは、見た目だけでなく、生き方やパフォーマンスをサポートするデザインです。」と語った。

Protect Your Craft第5章は、ヨシュコ・グヴァルディオル、ドナ・ヴェキッチ、ドミニク・リヴァコヴィッチ、カイラー・マレーと続いてきたグローバルな物語を次なるステージへ繋げていきます。

同シリーズは2026年3月5日（木）より発売。ラグジュアリー、スポーツ、そしてクラフトマンシップの永続的な結びつきを強調し、パフォーマンスと目的が融合し、スタイルが意志の表明となる世界を描きます。

ロベルト・レヴァンドフスキについて

ロベルト・レヴァンドフスキは、FCバルゼロナに所属する世界屈指のストライカー。

FCバイエルン・ミュンヘンでは数々のタイトル獲得と得点記録を打ち立て、欧州サッカー史に名を刻んできた。

ポーランド代表のキャプテンとしても長年チームを牽引し、圧倒的な決定力と勝負強さで、今なお第一線を走り続けている。

About MACKAGE

1999年、モントリオールで創設されたMACKAGEは、カナダ発のルーツから進化を遂げ、いまやライフスタイルラグジュアリーを再定義するグローバルブランドへと成長しました。

「機能性がスタイルを損なうべきではない」という信念のもと築かれたブランド哲学 “Aesthetics That Protect（美しさと機能性の両立）” は、いまもなおモダンラグジュアリーの新しい言語を形作っています。それは、自然環境に対応するパフォーマンスと洗練されたデザインの調和です。

革新性、クラフツマンシップ、熟慮されたデザインアプローチを核に、都市的でしなやか、かつ耐久性に優れた新たな洗練のスタイルを提案しています。