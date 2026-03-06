日本発フレグランスブランド・リベルタパフュームが、調香を学ぶ体験型ポップアップ「Parfum Design Studio」を@cosme TOKYOにて限定開催

Scentopia株式会社プロの調香講座を“オープンキッチン”のような開放空間で――。

本イベントは、東京の中目黒に構えるラボパフューマリーのクリエイティブな空気感をそのまま再現し、調香師がオープンな場で調香のエッセンスを伝える体験型イベントです。

単なるパフォーマンスやワークショップではなく、香りが生まれるプロセスそのものを体験として提供し、調香について楽しく学べる「場」を創出する新しい形式のポップアップです。

調香の素材とテクニックを楽しむ、香りの料理教室

本イベントでは、香りを「嗅ぐ」「学ぶ」「混ぜる」という実践を通じて、構造的に香りを理解する実践形式の講座を実施します。調香において最も重要な「アコード」をテーマに、綿密な香料同士の結びつきが起こすシナジーを自らの手でデザインすることを目指します。単に教科書的な正解を知るのではなく、素材と向き合い、その奥深さを楽しむ学びと実践体験は、まるでシェフのクラスルームに参加するような感覚で、プロの技術と思考に触れていただけます。

ブースイメージ

◆講座の内容

例）Essential Rose ”ローズの本質を知る”

1.Parfum Design Studioとは？

2.ローズの天然香料を嗅ぐ

-最高級の貴重な天然香料を実際に試します

3.ローズのアコード（合成香料）を嗅ぐ

-複数の合成香料で構成されたローズアコードを実際に試し、天然の香りと比較します。

4.実際にローズを混ぜてみる

-アコードを構成する単品香料を分解、0.01g単位で混ぜて自らの手でローズの香りを設計します。

5.自分なりにローズアコードをアレンジする

-香料の比率を変えることで、ローズの持つ様々な表情を香りで表現します。ご自身で設計したアコードは10mlサイズでお持ち帰りいただけます。

6.Q＆A

-ブランドの代表調香師が、皆さまの疑問になんでもお答えします。

・アコードとは

複数の香料や成分を組み合わせ、調和させることで生み出される香りの単位。香水の核となる要素であり、調香の最も重要な技術。

1｜楽しく学ぶ没入型エンターテインメント

ライブ感のある空間で、調香師の手、言葉を間近にしながら、普段触れることのない単品香料を自在に使った調香講座。楽しいのに、いつの間にか香りの見え方が変わっている。それが「Parfum Design Studio」の醍醐味です。

2｜講座のクオリティを担保するプロの知見

講座のすべてを担当するのはブランドの代表調香師。エンターテインメントとして設計された背景には、専門的な知見が息づいています。

講師：リベルタパフューム代表/調香師 山根 大輝

大学卒業後、外資系コンサルティング会社に勤務。その傍ら、パルファンサトリの大沢さとり氏に師事し、調香を学ぶ。2020年に『リベルタパフューム』を創業。

「香りの民主化」を掲げ、調香師・ブランドディレクターとしてブランドを展開。香りや匂いを軸とした多様なコラボレーションを手がけ、2023年よりバンタンデザイン研究所にて講師を務める。 2025年、Asia Perfume Foundation「Emerging Perfume Brand 2025」を受賞。仏ISIPCA「Art of Perfumery」修了。

香水を通して文化と素材を再編集し、嗅覚の可能性を拡張することを探求している。

3｜「選ぶ」から「味わう」へ

ムスク、アンバー。よく目にはするけれど、その本質は何かを知る人は意外と少ないかもしれません。講座を通して、この先香水を選ぶときも香りの背景や構造に目が向くようになることで、香水とのかかわり方がよりパーソナルで立体的なものへと変わります。

◆こんな方へおすすめ

本イベントは、香りをもっと自由に楽しみたいすべての方へ向けた体験型プログラムです。特別な知識や経験は何もいりません。

・香水が好きで、もう一歩深く楽しみたい

・フレグランスに関心がある方

・“調香師の世界”をのぞいてみたい方

・調香師など香水の仕事に興味がある方

・特別な体験を共有したい方

・学びとエンターテインメントを求める方

◆舞台はトレンドの中心地・原宿。都内最大級の@cosme TOKYO ポップアップストア2F

■ 開催プログラム（全7講座）

１.Essential Rose ― ローズの本質を知る

２.Essential Jasmine ― ジャスミンの本質を知る

３.Essential Orange Blossom ― オレンジブロッサムの本質を知る

４.Woody Structure ― ウッディの構造を知る

５.Secret of Musk ― ムスクの秘密を知る

６.Secret of Amber ― アンバーの秘密を知る

７.Secret of Sakura ― 桜の秘密を知る

■ 実施概要

開催期間：2026年3月25日（水）～3月31日（火）

会場：@cosme TOKYO ポップアップストア 2階

所要時間：各回60分（11:00/12:30/14:00/15:30/17:00/18:30/19:45）

定員：各回7名様

参加方法：予約制（空きがある場合は当日予約も可能）

予約開始：2026年3月10日(火)11:00～

予約方法：公式サイトから

価格：11,000円（税込）/1講座につき

※複数の講座にお申込みいただけます。

※期間中の同一名称の講座内容はすべて同じです。

◆体験と物販のシナジーによる新しいポップアップ

会場では、リベルタパフュームのプレタポルテ（既製品）コレクションも同時に展開。体験を通じてクリエーションの奥深さを理解したうえで製品に触れることで、香りの背景にあるストーリーや調香の奥深さに触れることができます。

◆「香りの民主化」を次のステージへ

リベルタパフュームは、日本人調香師を中心としたクリエイティブチームによる日本発のフレグランスブランドです。店舗でのオーダーメイドパフュームをはじめ、専門的な調香の世界をひらき、“香りの民主化”を掲げてきました。

このたびの「Parfum Design Studio」は、その思想をさらに進化させる、私たちのフラッグシップになる企画です。神秘のヴェールに包まれ、ラボの中に閉ざされていた調香の現場を、誰もが体験できる学びの場へと昇華させます。

【会社情報】

Scentopia株式会社

リベルタパフューム中目黒店

東京都目黒区青葉台1-14ｰ4 CONTRAL nakameguro-E

代表取締役：山根 大輝

公式サイト：https://liberta-perfume.com/

※本イベントについて、＠cosme様への直接のお問い合わせはご遠慮ください。