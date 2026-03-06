TBSグループのマンガボックスが配信する江戸ファンタジーコミック『あおのたつき』、初のオンラインくじが2026年3月6日より販売決定！

株式会社マンガボックス

株式会社マンガボックス（本社：東京都港区、代表取締役：安江 亮太、以下マンガボックス社）は、現在連載中の江戸ファンタジーコミック『あおのたつき』（作者：安達智）の限定グッズが当たるオンラインくじ（発売：TCエンタテインメント株式会社）が2026年3月6日（金）12:00より販売開始されることをお知らせします。

今回のオンラインくじでは、「安達智先生 直筆サイン入りポスター」を筆頭に、本企画のために描き下ろされたイラストグッズを含む、ファンの皆様に楽しんでいただけるアイテムを取り揃えております。

『あおのたつき』は2019年8月5日よりマンガボックスで連載中の江戸ファンタジーです。新吉原遊廓や『鎮守の社』を舞台に繰り広げられる、様々な遊女たちの人生模様が多くの読者の共感を呼んでいます。

本企画では、ファンの皆様にさらに『あおのたつき』の世界を楽しんでいただけるように作品の魅力を表現した各グッズが用意されています。

今後マンガボックス社としては、より多くの読者に本作をお楽しみいただき、また作品の世界をより愛していただけるよう、TBSグループをはじめ様々な会社様と連携しメディアミックス展開や販促展開を行っていく予定です。

■ オンラインくじ 概要

・販売サイト：https://online-kuji.tce-shop.com/store/lottery/aonotatsuki(https://online-kuji.tce-shop.com/store/lottery/aonotatsuki)

・販売期間：2026年3月6日（金）12:00 ～ 2026年4月20日（月）23:59

・販売価格：1回 880円（税込）

・販売元：TCエンタテインメント株式会社

・配送手数料：全国一律 800円（税込）

※配送手数料は「引き換え」時に別途発生します。

・お届け時期：2026年6月上旬～6月中旬頃を予定

・決済方法：クレジットカード決済のみ対応

・注意事項：購入には会員登録が必要となります。

また、商品の発送には購入から1週間以内に「引き換え」より配送依頼の手続きが必要です。

────────────────────────────────────────

■ 景品ラインナップ

【S賞】安達智先生 直筆サイン入り 描き下ろしイラストB3ポスター

安達智先生による直筆サインに当選者のお名前を添えてお届け。世界に一枚のプレミアムアイテムです。

【A賞】ミニ色紙（全5種）

描き下ろしイラストを含む、コレクションに最適なサイズの色紙です。

【B賞】手ぬぐい

作品の和風な世界観にマッチした実用的なアイテムです。

【C賞】ポストカード2枚セット

美麗なイラストを堪能できるセットです。

────────────────────────────────────────

■ 作品紹介

・タイトル：『あおのたつき』

・作 者：安達智

・出 版 社：株式会社マンガボックス

・コピーライト：(C)安達智/マンガボックス

【ストーリー】

江戸最大の遊廓、新吉原。生者と死者の情念が渦巻くこの街で、気がつくと見知らぬ神社に迷い込んでいた、売れっ子遊女のあお。そこは強く霊験のご利益を求める者のみが辿り着くという、浮世と冥土のはざま『鎮守の社』だった…！ 社を訪れるのは、美しくも悲しい過去を背負った遊女ばかり。魂を導き、救うために…宮司の楽丸とともに、あおは彼女たちの人生を紐解いていく--！

■ 関連リンク

・マンガボックス作品ページ：https://www.mangabox.me/reader/106002/episodes/42447/(https://www.mangabox.me/reader/106002/episodes/42447/)

・マンガボックス公式X：https://x.com/Manga_Box(https://x.com/Manga_Box)

■ お問い合わせ先（メディア・業界関係者向け）

株式会社マンガボックス 担当：須藤・村中・崎山

E-mail：press@mangabox.jp

TEL：050-1751-2885