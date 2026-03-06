NHK人気番組「魔改造の夜（第二夜）」にAイシンが出演

株式会社アイシン

当社の社員が、NHK総合テレビの技術開発エンタメ番組「魔改造の夜（第二夜）」にAイシンとして出演します。

第一夜「オフィスチェア ビーチフラッグス」に続き、今回“魔改造”して挑む競技は、サッカーのPK対決です。冷蔵庫がボールを蹴る“キッカー”に、そしてフライパン14個とキッチンラックを組み合わせた装置を“キーパー”に見立て、前代未聞の対決に挑戦します。相手の動きが見えない中で、いかにゴールを奪うのか。予測不能な状況に翻弄されながらも、第一夜に続き、世界的自動車部品メーカーとして培った技術力を結集し、極限のアイデアとテクニックで“魔改造”に挑みます。歓喜と号泣が交錯する感動的な夜会に、ぜひご注目ください。

放送予定

・放送局： NHK総合

・番組名： 魔改造の夜（第二夜） 「キッチン用品 PK対決」

・放送日時： 2026年3月20日（金・祝日）夜7時30分～（72分）

NHK総合「魔改造の夜」について（番組公式サイトより）

超一流のエンジニアたちが極限のアイデアとテクニックを競う技術開発エンタメ番組「魔改造の夜」。

「子どものおもちゃ」や「日常使用の家電」がえげつないモンスターへと姿を変える。

世界中でここにしかない、興奮と感動の夜会へようこそ！

