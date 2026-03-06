ドイツの真価と、日本の美意識が出会うときacredo・egfの新章が、いま始まります。

株式会社orare.

株式会社orare.（代表取締役：下島千穂 / 株式会社YC・Primarily 会長）は、

現在、株式会社ホッタが運営するドイツ発ジュエリーブランドacredo&egfの

日本国内における販売代理店として、2026年4月1日より本格的に事業を引き継ぎ、

新たな開拓を始動させます。

弊社と株式会社ホッタ社は、円滑な移行を確保するため、前向きかつ緊密な連携を図って参りました。

acredo&egfは、ドイツのクラフトマンシップと合理美学を背景に、高純度な素材、緻密な設計、そして長い歴史が培った“本物”の輝きを特徴とするジュエリーブランドです。

そのジュエリーは、単なる装飾品ではなく、密度の高い思想と技術が結晶した“人生に寄り添う存在”として、欧州を中心に高い評価を得てきました。

株式会社orare.を率いる下島千穂は、これまで日本初のヘアケアブランド「LOVECHROME(ラブクロム)」を日本国内外へと浸透させてきた独自のブランディング力と、感性に訴えるストーリーテリングを強みとし、その経験と感性を活かしドイツが誇る本物のジュエリーを、日本の感性と美意識に寄り添う形で届けることを目指します。

ブライダルジュエリーとしての永続的な価値はもちろん、日常を格上げするファッションジュエリーとしても、acredo&egfが持つ「濃密な輝き」と「歴史の重み」を、日本のマーケットへ丁寧に発信してまいります。

ドイツジュエリーが持つ魅力は、素材・技術・歴史、そのすべてが凝縮された「密度」にあります。受け継がれてきたクラフトマンシップ、緻密な設計思想、そして時代を超えて輝き続ける美しさ。acredo&egfは、その本質的な輝きを、ブライダルジュエリーとして、そして日常に寄り添うファッションジュエリーとして、日本のマーケットへ提案してまいります。

さらに本プロジェクトでは、ブランド統括責任者として、ドイツからペーター・ケッセルマンを招聘。

数々のハイブランドジュエリーおよび高級腕時計ブランドにおいて、日本法人社長を歴任し、日本市場への導入・成長を成功に導いてきた実績を持つ人物です。

彼の豊富な経験と国際的な視点をもとに、acredo&egfは日本市場において新たな改革と新規開拓を推進。伝統に根ざしながらも、現代の感性に共鳴するジュエリー体験を創出してまいります。

代表取締役 コメント

ドイツジュエリーは、個体の密度が違うと感じています。

acredo&egfのジュエリーが宿すのは、

The density of love. The fullness of love.

―満ちた愛、満たされた密度-

重ね合う時間、共に過ごす時間が私たち自身を満たしていく。

それこそが、私は“愛の密度”だと思うのです。

この想いを込めて

皆さまに、愛に満ちたドイツジュエリーをお届けします。

株式会社orare. 代表取締役 下島 千穂

会社概要

株式会社orare.

代表取締役社長：下島 千穂

事業内容

ジュエリーの企画・販売

ファッション雑誌企画・販売 ブランディング 他

〒107-0062

東京都港区南青山4-17-2

YC.P building

Press：鹿島宙美 Hiromi Kajima

press.orare@orare.jp