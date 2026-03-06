株式会社ヴァンガードスミス、東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ新規上場のお知らせ

株式会社ヴァンガードスミス

元警察官による近隣トラブル解決支援サービスを主要事業として展開する株式会社ヴァンガードスミス（本社：東京都港区、代表取締役：田中 慶太、以下「当社」）は、2026年3月6日、東京証券取引所 TOKYO PRO Market（※）へ新規上場いたしました。ここに謹んでご報告させていただくとともに、共に働く社員をはじめ、設立以来当社を支えてくださいましたユーザーの皆様、取引先企業、地域社会、すべてのステークホルダーの皆様に心より感謝申し上げます。

（※）TOKYO PRO Marketは東京証券取引所が運営する特定投資家向けの株式市場です。

上場の背景と目的

当社は、2015年の設立以来「トラブルを事件にさせない」社会の実現を目指し、元警察官による相談員が対応する近隣トラブル解決支援サービス『Pサポ』『mamorocca』を主力として展開してまいりました。現在はその枠組みを広げ、身辺警護や店舗向けの防犯対応実践訓練プログラムの提供など、社会の「安心・安全」を守るための多角的な支援を行っております。また、これらの取り組みは公益財団法人日本生産性本部主催の「第５回日本サービス大賞」において優秀賞および審査員特別賞をW受賞するなど、外部からも評価をいただいております。

今後も、上場企業としての社会的責任を果たしながらさらなる市場開拓を進め、持続的な企業価値の向上と、安心・安全な社会の実現に貢献してまいります。引き続きご厚誼を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、新規上場に関する詳細につきましては東京証券取引所のウェブサイトを、当社のIR情報についての詳細は当社コーポレートサイトIRページをご覧ください。

東京証券取引所 URL：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html(https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html)

当社コーポレートサイトIRページ URL：https://v-smith.co.jp/ir/(https://v-smith.co.jp/ir/)

会社概要

株式会社ヴァンガードスミス

代表者 ： 代表取締役 田中 慶太

設立 ： 2015年10月

所在地 ： 東京都港区西新橋1-1-1 日比谷フォートタワー10階

事業内容： トラブル解決支援事業

URL ： https://v-smith.co.jp/(https://v-smith.co.jp/)