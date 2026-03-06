ことりすまいる、特別展「鳥」公式トリバサダーに就任！

株式会社エクシードジャパン

エクシードジャパン（大阪市淀川区西中島4-3-8、代表取締役会長：嘉康一）は、さまざまな種類のかわいいインコやオウムに触れ合えるカフェ「ことりすまいる」を運営しています。また、ことりモチーフのグッズ制作・販売も行っており、【ことりすまいる】ブランドを展開しています。

鳥の魅力を伝える立場として、特別展「鳥」公式トリバサダーに就任

鳥カフェ「ことりすまいる」は、2026年3月14日（土）から6月14日（日）まで大阪市立自然史博物館ネイチャーホールにて開催される『特別展「鳥」』の公式トリバサダー（公式アンバサダー）に就任いたしました♪

特別展「鳥」ポスター

本展は、鳥類の進化や多様性、そして人との関わりなどを多角的に紹介する大型特別展です。

鳥の魅力を日常的に発信してきた当店としても、本展の趣旨に深く共感し、このたび公式トリバサダーとして活動させていただくこととなりました。

展覧会連動企画を実施

当店ふれあいスタッフ・クルマサカオウムの桃太郎くん（クルマサカオウムの展示もあるとのこと）みんななかよしコザクラインコたち♪

公式トリバサダー就任にあわせ、ことりすまいるではトリバサダーとしての自主企画として、展覧会と連動した取り組みを実施いたします。

■ 半券提示でドリンク半額

特別展「鳥」の入場半券をご提示いただくと、店内ドリンクを半額でご利用いただけます。

展覧会の余韻をそのままに、鳥たちと過ごす時間をお楽しみいただけます。

■ 「鳥の知識クイズ」開催（予定）

展覧会の内容や鳥の生態にちなんだ知識クイズ企画を実施予定です。

ご参加いただいた方には、景品をご用意し、楽しみながら鳥について学べる機会を提供いたします。

大人気の文鳥モチーフの紅茶『BunTea』かわいいスイーツも♪

現在、ことりすまいる店内には当日券の割引券が付いた特別展「鳥」公式チラシを掲示しております。

ご来店のお客様はご自由にご覧いただけますので、展覧会へお出かけの際にぜひご活用ください。

【展覧会概要】

展覧会名：特別展「鳥 ～ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統～」

会期：2026年3月14日（土）～6月14日（日）

開館時間：９時３０分～１７時（入場は１６時３０分まで）

休館日：月曜日・５月７日（木）〔３月３０日（月）・５月４日（月・祝）は開館〕

会場：大阪市立自然史博物館ネイチャーホール（花と緑と自然センター２階）

【店内紹介】

大阪市中央区、各線：心斎橋駅から徒歩約１０分。都会の中心で五感を満たす！

可愛い！美味しい！幸せ！鳥さんたちを眺めながら「カフェ」を楽しみ、贅沢なひと時。

可愛い！可愛い！可愛い！「触れ合い」ブースで、鳥さんと触れ合い

様々な鳥さんモチーフの文具から日用品まで、日常が鳥さんグッズで取り揃えられる豊富なグッズ売り場が併設。作家様の作品は、当店だけの特別仕様の作品や1点ものなどもございます。

店舗でしか出会えない“店舗限定”グッズも要チェック！

通販サイトのご案内

通販でもグッズを販売しています。ここでは、“通販限定”グッズを要チェック！

「ことりすまいる」（本店・楽天市場店・Yahoo!店）の通販サイトでご確認ください。

ことりすまいる オンラインショップ

■ 本店(https://www.kotorismile.shop/)

■ 楽天市場店(https://www.rakuten.co.jp/exceedjapan/)

■ Yahoo！ショッピング店(https://store.shopping.yahoo.co.jp/kotorismile/)

※作家様の一部作品や店舗限定商品は通販サイトには掲載していません。

ご予約をお勧めいたします

ことりすまいるカフェのご予約は「公式HP」もしくは「お電話」にて承っております。

皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■ 公式HP ー 「ご予約はこちら」ボタンから

■ お電話 ー 06‐6253‐8698(#)

実店舗のご案内

「ことりすまいるカフェ」

楽しく暮らしているインコたちを眺めながら、自慢のことりスイーツやご飲食を楽しめる、大阪 心斎橋にある「ことりすまいるカフェ」。

セキセイインコやオカメインコ、ラブバードの他、世界で一番美しいオウムと言われる「クルマサカオウム」や、「タイハクオウムとルリメタイハクオウムのハイブリッド」の大型オウムさんもおります。

「ことりすまいる」カフェ店内写真 ※時期によりイメージが異なります。ことりすまいるスタッフの桃太郎(左)と銀次郎(右)

カフェと併設して鳥をモチーフにした雑貨コーナーもあり、品揃え豊富な鳥グッズを販売しております。衛生の都合上、鳥さんとの同伴や、放し飼いはしておりません。

よく人に慣れている鳥さん達とふれあい体験も有料にてお楽しみいただけます。

＞ ことりすまいるカフェ公式ＨＰ(https://www.kotorismile.com/)

頭をなでられてデレデレの「たっくん」ふれあいスタッフの鳥さんたち♪

ことりすまいる オンラインショップ SNS

■ Instagram(https://www.instagram.com/kotorismile_official)

■ TikTok(https://www.tiktok.com/@kotorismile)

■ X(https://x.com/kotorismile_x)

小鳥と触れ合えるカフェ

ことりすまいる

■ 公式HP(https://www.kotorismile.com/)

■ 公式SNS（Twitter・Instagram・YOUTUBE）(https://lit.link/kotorismile)



お問合せ先

■ お電話 ー 06-6253-8698(#)

店舗情報

■ 営業時間 ー 11:00-19:00（L.O.18:30/もふもふ体験のL.O.17:45）

■ アクセス(https://www.google.com/maps?q=%E3%80%92542-0081+%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%BA%9C%E5%A4%A7%E9%98%AA%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%8D%97%E8%88%B9%E5%A0%B4%EF%BC%94%E4%B8%81%E7%9B%AE%EF%BC%91%EF%BC%94%E2%88%92%EF%BC%91+BRICK3F+%E3%81%93%E3%81%A8%E3%82%8A%E3%82%AB%E3%83%95%E3%82%A7+%E5%BF%83%E6%96%8E%E6%A9%8B&ftid=0x6000e71b5dd96757:0x6ed6a384810ff2b9&hl=ja&gl=jp&shorturl=1) ー グーグルマップが開きます

運営会社

■ 株式会社エクシードジャパン

その他の情報については 公式HP(https://www.kotorismile.com/) をご覧ください。

株式会社エクシードジャパン

担当：中川

電話：06-6889-6669 FAX：06-6889-6655

メールアドレス：nakagawa@exceedjapan.co.jp