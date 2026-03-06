radikoアプリ 累計1億ダウンロード突破！進化を重ねながら15周年の節目で達成

株式会社radiko

スマートフォンやパソコン等でラジオが聴ける無料サービス「radiko（ラジコ）」を提供する株式会社radiko（代表取締役社長：池田 卓生、所在地：東京都港区）は、2010年にradikoサービスをローンチし、アプリをリリースして以来、累計1億ダウンロードを超えたことを発表した。

radikoアプリは株式会社radikoの前身となる「IPサイマルラジオ協議会」から2010年5月10日にiPhone版公式アプリ、7月27日にAndroid版公式アプリが初めてリリースされた。以降、2014年4月に「エリアフリー」、2016年10月に「タイムフリー」など様々な機能のアップデートを重ね、2019年に累計3000万ダウンロードを記録すると、順調に数を伸ばし、2019年3月のAndroid「radiko + FMアプリ」のリリース、2020年9月の民放ラジオ全99局の参加、2024年2月のポッドキャストサービスのローンチ、2024年10月開始の「タイムフリー30」なども寄与し、2026年3月での累計1億ダウンロード突破に至った。

radikoアプリは様々な機能の追加の他、UIUX改善のために細かくアップデートしたアプリのリリースを行っており、直近では多く聴かれたポッドキャストを3つのハイライトと共に閲覧できる「ポッドキャストサマリーカード（最新のエピソードTOP10）」や、ラジコで配信された楽曲が各地域ごとにランキングで見れる「今週のオンエア曲TOP10」、Apple CarPlayやAndroid Autoといった車載端末対応など、ラジコでの番組聴取体験を豊かにする機能を随時提供している。

■radiko代表取締役社長 池田卓生 コメント

「2010年のサービス開始以来、多くのリスナーと全国のラジオ局の皆さまに支えられ、このたび累計1億ダウンロードを達成することができました。これは、ラジオがデジタルでも広く支持されている証だと感じています。radikoはこれからも、ラジオをもっと自由に、もっと深く楽しめるプラットフォームとして進化していきます。」

■radikoとは

radiko（https://radiko.jp/）はスマートフォンやパソコン等でラジオやポッドキャストが聴ける無料のサービスです。過去7日以内に放送されたラジオ番組をさかのぼって聴ける「タイムフリー」機能（無料）や、エリアを越えて全国のラジオ番組を楽しめる「エリアフリー」機能（月額385円/税込※1）、時間制限なく過去30日以内のラジオ番組が聴ける「タイムフリー30」（月額480円/税込※2）機能などを通じて、家の中はもちろん、通勤通学などの移動時にも、時間や場所を選ばず、どなたでも手軽に音声コンテンツを楽しんでいただくことができます。

2025年12月に15周年を迎え、「FIND YOUR VOICE.」をスローガンとして掲げ、音声聴取体験を拡張させ、よりユーザーと強く繋がり、新しい楽しみ方を提供する存在へと成長・進化すべく、爆笑問題・太田光をradiko15周年PR大使に迎え、オリジナルポッドキャスト番組を制作・配信するほか、木戸大聖出演、Saucy Dog音楽担当のブランドムービーの発表、公式キャラクター「ラジまる」、各種キャンペーンなど様々な周年企画を実施しています。

【radiko15周年特設サイト】 https://15th.radiko.jp/

ラジコ参加局：民放ラジオ全99局・NHK（ラジオ第1、NHK-FM）

※1）App Store, Google Play から登録の場合は月額480円/税込

※2）App Store, Google Playから登録の場合は月額620円/税込