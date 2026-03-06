uneven POP UP ＜FIND YOUR COLOR＞出展のお知らせ

YSI株式会社

YSI株式会社（東京都渋谷区）は、代官山 蔦屋書店にて開催されるフェア「SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～」にて、自由なバランスを楽しむコスメブランド「uneven（アニヴェン）」のPOP UP SHOP＜FIND YOUR COLOR＞を出展いたします。




期間中は、ナチュラルな透け感とツヤが美しいシアーな質感で人気のuneven lip color sheerの新色2カラーを含む、すべての商品をお試しいただけます。皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。



■uneven lip color sheer \1,870-（tax in）
人気のlip color sheerに新色2色が登場！


ナチュラルな透け感とツヤが美しいシアーな質感のリップスティック。滑らかな塗り心地で、しっとりと唇にうるおいを与えます。ビタミンE(*1)・アルガンオイル(*2)・ティーツリーオイル(*3)配合。


*1 酢酸トコフェロール（酸化防止剤）


*2 アルガニアスピノサ核油（皮膚コンディショニング剤）


*3 ティーツリー葉油（酸化防止剤）



lc-06 ephemeral





儚さを演出するピンクベージュカラー。


ほんのり血色感もあり肌馴染みが良く、ナチュラルに使いやすい色合い。繊細なカラーなので、唇の色を消してから使うとより綺麗に発色。チークの使用もおすすめ。



lc-07 dimly





ぼんやりと主張しすぎないけど、どこか存在感のあるカラー。


肌馴染みが良く重ね方次第で発色を調整しながら楽しめる。絶妙なベージュカラーなので、唇の色を消してから使うと洒落感を演出。チークの使用もおすすめ。



＜SPRING SWING概要＞


SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～


春は、芽吹きの予感にわくわくしながらも、はじまりに少し不安になる季節。


そんな変化の多い季節に、訪れるすべての方が一息つきながら自分と向き合い、


自分だけの“ひかり”を見つけられるようなフェアを実施します。


ご紹介するビューティー、ウェルネス、アート、ライフスタイルグッズと共に、新しい季節を心穏やかに豊かにお過ごしください。



■会期　2026年3月20日（金・祝）～4月7日（火）


■時間　各店舗の営業時間の通り


■開催店舗　代官山 蔦屋書店/六本木 蔦屋書店/中目黒 蔦屋書店/二子玉川 蔦屋家電


※unevenの出展店舗は代官山 蔦屋書店のみとなります。


■展開スペース　代官山 蔦屋書店 2号館1階 アートフロア



URL　https://store.tsite.jp/portal/program/springswing/





自然界からインスピレーションを受けたカラーリングや人の心の中にある様々な気持ちを軸にアイテムへと落とし込み、それぞれが持つコンプレックスをポイントに変え、自由なバランスを楽しむことを提案するコスメブランド。

【公式ECサイト】https://uneven.tokyo/shop
【公式Instagram】https://www.instagram.com/uneven_jp/