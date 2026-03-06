uneven POP UP ＜FIND YOUR COLOR＞出展のお知らせ

YSI株式会社

YSI株式会社（東京都渋谷区）は、代官山 蔦屋書店にて開催されるフェア「SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～」にて、自由なバランスを楽しむコスメブランド「uneven（アニヴェン）」のPOP UP SHOP＜FIND YOUR COLOR＞を出展いたします。

期間中は、ナチュラルな透け感とツヤが美しいシアーな質感で人気のuneven lip color sheerの新色2カラーを含む、すべての商品をお試しいただけます。皆様お誘い合わせの上、ぜひご来場ください。

■uneven lip color sheer \1,870-（tax in）

人気のlip color sheerに新色2色が登場！

ナチュラルな透け感とツヤが美しいシアーな質感のリップスティック。滑らかな塗り心地で、しっとりと唇にうるおいを与えます。ビタミンE(*1)・アルガンオイル(*2)・ティーツリーオイル(*3)配合。

*1 酢酸トコフェロール（酸化防止剤）

*2 アルガニアスピノサ核油（皮膚コンディショニング剤）

*3 ティーツリー葉油（酸化防止剤）

lc-06 ephemeral

儚さを演出するピンクベージュカラー。

ほんのり血色感もあり肌馴染みが良く、ナチュラルに使いやすい色合い。繊細なカラーなので、唇の色を消してから使うとより綺麗に発色。チークの使用もおすすめ。

lc-07 dimly

ぼんやりと主張しすぎないけど、どこか存在感のあるカラー。

肌馴染みが良く重ね方次第で発色を調整しながら楽しめる。絶妙なベージュカラーなので、唇の色を消してから使うと洒落感を演出。チークの使用もおすすめ。

＜SPRING SWING概要＞

SPRING SWING 2026 ～ひかりをえらぶ、春。～

春は、芽吹きの予感にわくわくしながらも、はじまりに少し不安になる季節。

そんな変化の多い季節に、訪れるすべての方が一息つきながら自分と向き合い、

自分だけの“ひかり”を見つけられるようなフェアを実施します。

ご紹介するビューティー、ウェルネス、アート、ライフスタイルグッズと共に、新しい季節を心穏やかに豊かにお過ごしください。

■会期 2026年3月20日（金・祝）～4月7日（火）

■時間 各店舗の営業時間の通り

■開催店舗 代官山 蔦屋書店/六本木 蔦屋書店/中目黒 蔦屋書店/二子玉川 蔦屋家電

※unevenの出展店舗は代官山 蔦屋書店のみとなります。

■展開スペース 代官山 蔦屋書店 2号館1階 アートフロア

URL https://store.tsite.jp/portal/program/springswing/