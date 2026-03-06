ネットチャートとサイバーコア、IoT・AI分野で協業を開始

株式会社サイバーコア

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）の100%子会社でネットワーク関連ソリューション事業を行うネットチャート株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：楠本和弘、以下ネットチャート）と、電気興業株式会社のグループ子会社で高度な画像AI技術およびエッジAI技術を有する株式会社サイバーコア（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：玉木由浩、以下サイバーコア）は、画像解析のAI技術を活用したIoTソリューション分野において協業することをお知らせいたします。

本協業では、ネットチャートが提供するIoT向けマネージド型エッジゲートウェイサービス「P3EG(R)」と、サイバーコアが持つ世界トップレベルの画像解析AI技術を連携することにより、リアルタイムでの高度なセンサー制御やデータ分析を確実かつシームレスに実現するIoTソリューションの提供を目指します。

背景

昨今、製造や建設、小売業界におけるIoT導入が進み、特にネットワークカメラから取得した映像や画像などの膨大なデータをクラウドへ送信するための通信コストや、処理遅延（レイテンシ）、プライバシー保護が大きな課題となっています。これらの課題に対し、物理的に離れた場所にあるクラウドではなく現場でデータの選別や分析を行う「エッジAI」の需要が急速に高まっています。

ネットチャートの「P3EG(R)」は、多様なセンサーとサーバーをシームレスに接続し、通信障害時でもデータを保全する「データSLA(R)」を提供するIoT基盤です。一方、サイバーコアは、低スペックなエッジデバイスでも高速に動作するAI軽量化・高速化技術やそれらを用いた「BehaveEye(R)」「StreetEye(R)」などのソリューション群、暗所でも鮮明な解析を可能にする「LuxEye(R)」などの独自技術に強みを持っています。両社の技術を融合させることで、エッジ側でAI解析を行い、重要な結果データのみを確実にクラウドへ届けることができる高効率で信頼性の高いIoTシステムの実現に向け、このたびの協業に至りました。

協業による主なソリューション展開の方向性

以下は、本協業を通じて今後展開を検討しているソリューションの一例です。

1. 製造現場における外観検査・異常検知

サイバーコアの正例判定AIシステム「DetectEye(R)」の検品結果をP3EG(R)上に集約し、通信コストを大幅に削減しつつ、P3EG(R)上に蓄積した判定結果をビッグデータとして活用することで、製品やライン、作業員別の不良品発生傾向解析等に活用することが期待されます。

2. 建設・工事現場での安全管理（転倒・危険検知）

サイバーコアのBehaveEye(R)（ReIDつきエッジ行動解析ソリューション）を活用し、作業員の行動や危険エリアへの立ち入りをリアルタイムに検知する仕組みの実現を目指します。P3EG(R)の接続性を活かし、警報灯の制御や管理者への即時通知を確実に行うことが期待されます。

3. プライバシーに配慮したマーケティング・人流解析

サイバーコアの道路インフラ点検ソリューション「StreetEye(R)」や顔検知・人物検知技術において、個人を特定できる情報をリアルタイムでマスキング、またはエッジ側で属性・統計データ（性別・年齢・人数・行動等）へ変換してからクラウドへ送信または保存します。これにより、プライバシーリスクを排除したデータ活用が可能になります。

今後の展望

両社は、スマートファクトリー、スマートシティ、インフラ点検などの分野において共同でマーケティングや提案活動を行い、様々なソリューション開発、および国内外での販売を推進します。また、ネットチャートの親会社であるIIJのクラウド基盤やモバイル通信サービスとも連携し、エッジからクラウドまで一貫してサポート可能なIoTプラットフォームの提供を目指してまいります。

【ネットチャート株式会社について】 https://www.ncj.co.jp/

株式会社インターネットイニシアティブ（IIJ）のグループ子会社として、2006年10月に設立されました。神奈川県地区を中心に、機器の導入・設定、ネットワーク導入時の配線工事、アプリケーションのインストール・運用サポートなどのLAN関連を中心としたネットワーク構築事業を行なっています。2024年にはIoT開発事業部を新設し、プロダクトの企画・開発を推進しています。

【株式会社サイバーコアについて】 https://cybercore.co.jp/

画像AI技術およびセンサ解析AI技術に強みを持つソリューションプロバイダ。特にAIアルゴリズム開発に強みを持ち、世界的なコンペで優勝を始めとした実績があります。AI軽量化技術にも長く取り組んでおり、エッジAI・組み込みソリューションにも強みを発揮。盛岡・東京・ベトナムの3拠点で事業を展開しています。電気興業（DKK）グループ子会社。

サービス・システム導入に関するお問い合わせ先

ネットチャート株式会社 IoT開発事業部

E-mail： contact-iot@ncj.co.jp URL： https://www.ncj.co.jp/

※本プレスリリースに記載されている社名、サービス名などは、各社の商標あるいは登録商標です。