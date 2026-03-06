「STAND OIL（スタンドオイル）」、名古屋にて初の期間限定ポップアップストアを開催

kozha Co.,Ltd.

韓国発ファッションブランド「STAND OIL（スタンドオイル）」は、2026年3月7日(土)～29日(日)の期間、名古屋パルコにて初の期間限定ポップアップストアを開催いたします。本ポップアップでは、26SS新作コレクションをはじめとする豊富なライナップをご用意しております。期間中はバッグ全品5%OFF、シューズ全品10％OFFの特別価格にてお買い求めいただけます。さらに、名古屋限定の先着ノベルティイベントも実施いたします。

<名古屋限定ノベルティイベント>

EVENT 1.

シューズをお買い上げの方に

「Breeze Socks」を先着でプレゼント

EVENT 2.

バッグをお買い上げの方に

「Belted Mirror Keyring」を先着でプレゼント

EVENT 3.

2万円以上お買い上げの方に

「Layer Scrunchie」を先着でプレゼント

※カラーはすべてランダムとなります。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

【NAGOYAPOP-UP STORE概要】

・期間：3月7日（土）～3月29日（日）

・営業時間：午前10:00~午後 8:00

・場所：名古屋パルコ東館１階

STAND OIL MAG | Spring / Summer 2026

詳細を見る :https://bit.ly/40u1BD7

ひとつの正解や決まった形にとらわれるのではなく、

それぞれのスタイルとマインドで、自分らしい人生を軽やかに歩む女性たちの瞬間。

STAND OILは、この時代の“BREEZY”たちとともに。

今季26SSコレクション「SO BREEZY」は、それぞれのやり方で輝き、自分だけの色とリズムで主体的に生きる女性たちを讃えるコンセプトのもと展開されます。

■ Breezy Bag Mini(ミスティーホワイト)

柔軟な形とシワのディテールが特徴の「ブリージーバッグミニ」。

昨シーズン、多くの人気を得た「Breezy Bag」のミニバージョンになります。

柔らかな印象の外観ながら、型崩れしにくい構造と個性あるテクスチャー、そして大胆なカラーリングが魅力です。自由で堂々とした女性の姿を象徴するアイテムとなっており、同時発売の「コスミックスターキーリング」や「ドットスターキーリング」と合わせることで、より個性的なスタイリングをお楽しみいただけます。

■ Lene Bag(ブラウン)

柔軟なボディと中央のバックルストラップが生み出す自然なシワのディテールが魅力の「レネバッグ」。

同時発売のリボンや星モチーフを中心とした「メモリーリンクチェーン」と組み合わせることで、DIY感覚のスタイリングが可能です。

■ Tovi Bag(メタリックグレー)

ボリューム感のある半月型シルエットに、存在感のあるメタルストラップディテールをあしらった「トヴィバッグ」。

コンパクトなサイズ感ながら、デイリーに必要なアイテムがしっかり収まる実用的な収納力を備えています。

■ Mushy Bag Mini(マロン)

日本でも高い人気を誇る「マッシュバッグミニ」に、新たにマロンカラーが加わりました。

昨シーズンに発売された「マッシュバッグ（マロン）」が多くのご好評をいただき、「マッシュバッグミニにもマロンカラーを展開してほしい」というお声にお応えし、今シーズンより新たに登場しました。

同時発売の多彩なキーリングと組み合わせることで、自由にアレンジを楽しみながら、自分だけのバッグに仕上げていただけます。

26SS発売イベント「STAND OIL DIARY」



日本公式オンラインストアおよびSTAND OIL 宮下パーク店にて、26SS新作をご購入のお客様を対象に、「STAND OIL DIARY」を先着でプレゼントいたします。

スタンドオイルのSSシーズンとともに、新しい学期の準備をお楽しみいただけます。

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。

26SSコレクションは、すでに日本公式オンラインストアおよびSTAND OIL 宮下パーク店 にて発売しており、今回の名古屋ポップアップにて新たに展開されます。なお、名古屋ポップアップストアでは一部アイテムの先行公開も予定しております。1ST DROPは3月17日までの期間限定で、新作特典に5％OFFキャンペーンを実施中です。

詳細を見る :https://bit.ly/40JbtbU

STAND OIL 宮下パーク店

営業時間：午前11:00~午後 9:00

場所：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South 2F

STAND OIL 日本公式オンラインストア

https://standoil.jp/

STAND OIL 日本公式SNSアカウント

Instagram：https://www.instagram.com/standoil.jp/

X（旧Twitter）：https://x.com/standoil_jp

LINE ID検索：standoiljp