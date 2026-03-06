「ＺＥＨを超える省エネ性能」に改修された住宅を体験できる　経済産業省「令和７年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業」の改修住宅を全国一斉一般公開

一般社団法人 環境共創イニシアチブ

一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）が行う「令和７年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業」において、本事業を活用して改修された住宅の一般公開（オープンハウス）を全国19カ所で一斉に実施します。

光熱費の高騰や環境意識の高まりにより、近年注目を集めるＺＥＨ。高い省エネルギー性能と快適性で、新築住宅でＺＥＨ住宅を選ぶ方も増えています。

既存住宅では、改修により断熱性能や省エネ性能を改善することができますが、改修の際にＺＥＨを超える高い省エネ性能を持つ住宅への改修を支援するのが、「令和７年度 既築住宅のＺＥＨ改修実証支援事業」 （略称：ＺＥＨ＋改修） です。

「ＺＥＨ＋改修」は、既存住宅の省エネ改修を対象とした経済産業省資源エネルギー庁による補助事業です。補助事業の対象となる住宅は、断熱性能が断熱等性能等級６以上となり、省エネ性能が高くなるように改修を行っています。断熱性能が高い住宅に改修すると、室温の快適性や静音性が向上します。

今回、高い断熱性能による快適性を実際に体感できるオープンハウスを、全国で一斉に開催いたします。

■ 見どころ

圧倒的な断熱性能と省エネ性能：

外気に接する全ての外壁を断熱改修し、地域区分ごとに定められた断熱等性能等級６以上の高い外皮性能を実現しています。

断熱材や高性能な開口部（窓・玄関ドア等）の改修により、断熱性能や静音性などが向上します。

また、高効率な空調・給湯・換気設備等の導入により、省エネでありながら快適な空間を実現可能です。

快適な改修の工夫：

物件によっては築年数が経過しているものもありますが、断熱性能や省エネ性能だけでなく様々な工夫が施された改修がされています。

ＺＥＨ＋改修により省エネで快適に生まれ変わった住宅を、実際に体験できる全国１９カ所での一般公開となっています。

■ 開催概要

写真提供：木下建工株式会社写真提供：株式会社家づくり不動産 （施工：株式会社福岡工務店）写真提供：株式会社ベルハウジング

２０２６年３月２日～

・個別物件の詳細や実施日については、一般公開（オープンハウス等）実施情報検索ページでご確認ください。

「一般公開（オープンハウス等）実施情報検索」

https://sii.or.jp/zehplus-kaishu07/example/search/open_house

■ 事業概要

既築住宅のZEH改修実証支援事業（略称：ＺＥＨ＋改修）は、既存住宅へのＺＥＨを超える省エネ改修実証を支援することで、エネルギー消費量の更なる削減、断熱性能の向上を目指し、良質な既存住宅の形成や快適なくらしの実現並びにＺＥＨを超える省エネ改修の普及を通じて、カーボンニュートラルの実現に寄与することを目指す事業です。

■ お問い合わせ先

一般社団法人 環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）ＺＥＨ＋改修 担当

03-5565-3110

※受付時間 平日10：00～12：00、13：00～17：00

ホームページ https://sii.or.jp/zehplus-kaishu07/