ドイツの世界最大級展示会″Ambiente″出展 ─TAIMATSU、和包丁の技を世界へ発信

TAIMATSU株式会社

和包丁ブランド「MUSASHI JAPAN」を展開するTAIMATSU株式会社（タイマツ、本社：東京都中央区、代表取締役：王 威漢 以下TAIMATSU）は、2026年2月6日(金)から10日(火)にかけて、ドイツ・フランクフルトで開催された世界最大級の国際消費財見本市「Ambiente」に出展しました。今回の出展を通じて国際商談の機会を拡大し、和包丁の高い技術力と日本品質の価値を世界に発信。グローバル市場でのブランド力をさらに強化し、次世代の成長戦略を加速させました。

グローバル市場への戦略的アプローチ

Ambienteは世界中の小売業者やバイヤーが集まるBtoB向け見本市であり、単なる販促の場にとどまらず、新規市場開拓と販売チャネル拡大のための実践的プラットフォームです。

TAIMATSUは和包丁、砥石、カスタマイズ製品など多彩な商品を展示し、幅広い顧客ニーズに対応できる体制をアピールしました。

さらに、今回の出展を契機に、現地の小売市場や競合状況を視察し、海外直営店舗や現地販売拠点の拡大戦略にも着手。展示会での反応を分析しながら、販促活動と店舗展開を両輪で進めることで、より実効性のあるグローバル戦略を推進します。

競争優位性と差別化

今回の出展は、約1年半にわたる交渉を経て実現しました。公的機関等の支援を受けず、自社単独で出展を完遂したことは、TAIMATSUの高い実行力と独立した事業推進力を示しています。

また、ブースは企業カラーのオレンジと黒を基調に視覚的に目立たせ、競合他社との差別化を実現。さらに、多国籍来場者に対して現地語で製品の魅力を伝える体制を整え、新規顧客獲得を強化しました。

成長戦略と今後の展望

今回のAmbiente出展は、単なる販促活動にとどまらず、海外事業基盤の構築と成長戦略の加速を兼ねた重要な一歩です。TAIMATSUは、欧米豪を中心に販路を拡大するとともに、和包丁の高い技術力と日本品質をグローバルに発信し、ブランド価値を高めながら、次世代の成長戦略を確実に実行していきます。

TAIMATSU株式会社 概要

設立：2023年11月

代表取締役：王 威漢

所在地：東京都中央区晴海1-8-10 晴海アイランドトリトンスクエア オフィスタワーX棟22階

URL：https://www.tai-matsu.jp/

E-mail：help@tai-matsu.jp

TAIMATSU株式会社は、日本の伝統工芸を再定義する企業です。世界各国から集まった多様なバックグラウンドを持つメンバーが、革新的な視点で伝統工芸の可能性を追求しています。和包丁から日本酒、侍精神が息づく体験施設まで、私たちが創り出すサービスやプロダクトは、伝統の魅力を最大限に引き出し、グローバルに発信しています。

＜運営ブランド＞

MUSASHI JAPAN

https://www.musashihamono.com/

FUJI JAPAN

https://fujijapan.jp/

YOKAI JAPAN

https://www.tai-matsu.jp/brands/yokai-japan