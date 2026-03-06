福井の新商品×企業の挑戦！ ふくいアンテナショップ291、3月24日（火）事業者交流会・新商品発表会を開催します【参加募集中】

オウデム株式会社

オウデム株式会社（福井県福井市・代表取締役 佐々木祐貴）は福井県内の企業4社と共に2022年4月からコンソーシアム「ALL FUKUI」として、アンテナショップを運営しています。

ALL FUKUI が共同運営する食とビジネスの交流拠点、「ふくいアンテナショップ291」が令和8年3月24日（火）、事業者交流会、及び新商品発表会を開催します。

福井県のアンテナショップ「ふくいアンテナショップ291」は令和5年春にリニューアルオープンし、アンテナショップ運営事業者（ALL FUKUI）により、福井の魅力を首都圏に発信する拠点として、「ふくい食の國291」、「ふくい南青山291」の２館を運営しています。

銀座1丁目に新規オープンした「ふくい食の國291」は、食・酒・工芸を中心とした多彩な福井県産品の販売を行い、リニューアルした「ふくい南青山291」はカフェ形式の飲食店や県内企業の方が県民割で利用できるイベントスペース、貸会議室・コワーキング機能により、福井の魅力発信はもとより、県内企業と首都圏の方々との共創による商品開発やビジネスのきっかけ作りの場として機能しています。

今回の事業者交流会では、リニューアルオープンしてから3年、北陸新幹線延伸より約２年という契機に、今年度の実績や取組内容、来年度予定している事業・取り組みなどをご紹介します。

また、291による首都圏への販路開拓を目指した商品開発事業の報告、および完成した商品の一部を展示致します。

会場では、アンテナショップの運営事業者や店舗スタッフが在中しますので、忌憚ないご意見を自由に交わせる場としてご活用いただければと思います。皆様是非ともご参加ください。

アンテナショップで商品の取り扱いがない事業者様もご参加いただけます。

新商品

ものづくりのまち、福井で誕生した、新たな商品の一部をご紹介します。

越前十割蕎麦の贅沢御膳セット蕎麦 がき揚げ出しと塩麹仕立ての鶏天を添えて

蕎の膳櫻庭

塩どら焼き

西勘堂

生ちょこ羊羹

森八大名閣

kayoi | 通 菜切 包丁

山田英夫商店

そのほかにも今年度開発した新商品を展示しております。

開催概要

日 時：令和8年3月24日（火）

13：00～15：20

会 場：福井ものづくりキャンパス（福井県越前市瓜生町5-1-1）(https://www.sankan.jp/fmc/access/)

受 付：12：30～

受付：2階 小ホール・研修室入口前

当日、受付時にお名刺を頂戴させていただきます。

タイムスケジュール

■一部 13:00～14:00（2階 小ホールにて）

（1） 挨拶（福井県産業労働部 商業・市場開拓課）

（2） アンテナショップ 今年度の事業報告（ALL FUKUI）・来年度の取組内容のご紹介

（3） アンテナショップ 新商品開発事業者の方との開発トーク

【ゲスト】

・Cafe Seasons オーナー／スイートライフ 太田 凪音 様

・有限会社辻田漆店 6代目 辻田 知彦 様

（4） 質疑応答

■休憩：14:00～14:10

■二部：14:10～15:20（1階多目的ホールにて）

（5）新商品展示物紹介

（6）交流会

■閉場：16:00

※終わり次第自由解散

※一部でのご質問の時間が足りなかった方、アンテナショップの運営メンバーに直接のご質問がある方は、是非この時間をご活用ください。

当日メンバー

比企 野夢子（銀座プロジェクトマネージャー）

伊藤 多佳子（銀座ゼネラルマネージャー）

牧野 美季（銀座店舗チーフマネージャー）

安達 美沙代（南青山プロジェクトマネージャー）

刀根 瑛昌（第一望洋楼 飲食・物販食品担当）

林 宏憲（酒乃店はやし 酒類・飲料担当）

新山 直広（TSUGI llc. 工芸・ビジネス創出）

佐々木 祐貴（オウデム 運営・管理）

参加エントリー方法

●参加エントリーは下記参加エントリーフォーム（Googleフォーム）にてご提出をお願いします。

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRGhvIwQjA5tVXADpIG2UXtuw0aLqCowtvNH8EXQ9j4jGooQ/viewform(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRGhvIwQjA5tVXADpIG2UXtuw0aLqCowtvNH8EXQ9j4jGooQ/viewform)

申込締め切り 3月13日

ALL FUKUI

ふくい食の國291・ふくい南青山291を運営するのは、福井に根ざし、地域を知り尽くす企業です。

各分野に精通した”ALL FUKUI”のメンバーで、福井の魅力を存分に感じていただける場所を作り上げます。

Audem Inc.

通信インフラ設計等を手がける株式会社オールコネクトのグループ企業。地域社会と協働により、福井に新たな価値を創造しています。

株式会社 第一望洋楼

明治創業の老舗旅館「望洋楼」をはじめ福井県と東京都内で3店舗を展開。「食」を通して福井の魅力を国内外に発信しています。

株式会社 酒乃店はやし

100年以上の歴史を誇る酒屋。蔵元に足を運び、全国各地から厳選した酒を通して「瓶の奥に見える風景」を伝えています。

TSUGI llc.

福井県鯖江市を拠点に活動するデザイン事務所。「創造的な産地をつくる」をビジョンに地場産業のブランディングを手がけています。

有限会社 藤田建築設計事務所

福井県を中心に店舗や施設、住宅など幅広いプランニングを手がける建築設計事務所。お客様と共に様々な課題に取り組んでいきます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/127627/table/33_1_11606211d90219b12460ad7d3e5103a9.jpg?v=202603070151 ]