グリーンメチル、「オーソモレキュラー医学の最新動向」ー 2026春 ー出展に関するお知らせ

株式会社グリーンメチル

株式会社グリーンメチル（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：小林良太）は、2026年3月8日（日）に東京・品川の「品川フロントビル会議室」にて開催される「日本オーソモレキュラー医学会 2026年3月セミナー」に出展いたします。

本セミナーは、医師・歯科医師、ならびにヘルスケア従事者に向けた学術セミナーです。

■ セミナー概要

名称：日本オーソモレキュラー医学会 2026年3月セミナー

テーマ：ミトコンドリア

会期：2026年3月8日（日）

会場：品川フロントビル会議室（東京/品川）

（品川駅港南口より徒歩3分）

公式HP：https://isom-japan.org/seminar/spring_seminar_lp?page=202603

■出展ブースでご案内する内容

株式会社グリーンメチルは、今回の出展で医療現場の「業務負荷」「患者フォロー」「集患・売上への不安」といった多面的な課題に対し、LINE公式アカウント構築／Lステップ構築を軸に、データと伴走支援で運用を支える複数の支援メニューを展開しています。

患者フォローの設計と運用を支援し、継続率を高めながら、売上向上・事業の持続性の実現を後押しします。

■ 日本オーソモレキュラー医学会（JSOM）とのアライアンスについて

【支援メニュー】- LINE公式アカウント構築、Lステップ構築- メディテックハブ- ドクターパーソナルコーチング- ドクターコーチングアカデミー- ヘルスフォーカスメソッド- 栄養療法外来立ち上げ支援プログラム

グリーンメチルは、一般社団法人日本オーソモレキュラー医学会（JSOM）とアライアンスを締結しています。

これにより、当社が開発・提供するクリニック向け業務支援クラウド「メディテックハブ」において、JSOM監修による以下の新コンテンツを提供開始いたしました。

- JSOM認定「血液栄養解析システム」と「治療ロードマップ機能」- 脳機能クリアプログラム

本アライアンスを通じて、科学的根拠に基づく栄養医学をクリニックの現場へ実装し、患者満足度の向上と収益基盤の強化を目指しています。

【アライアンス紹介動画】

日本オーソモレキュラー医学会（JSOM）代表理事 柳澤厚生氏によるアライアンスの背景・意義・臨床導入に関する詳細は、以下の紹介動画でご覧いただけます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=jVOmStARYUs ]

【日本オーソモレキュラー医学会（JSOM）について】

日本オーソモレキュラー医学会（JSOM）は、カナダに本部を置く国際オーソモレキュラー医学会（ISOM）の日本支部として、栄養療法の啓発・教育を推進する専門団体です。

医師、薬剤師、看護師、管理栄養士など多職種に向けて、高度な理論とエビデンスに基づく情報提供を行い、栄養療法の臨床実装を支えています。

■公式リンク

一般社団法人 日本オーソモレキュラー医学会（JSOM）: https://isom-japan.org/top_after

■【世界初】ビジネスリーダーのための次世代変革メソッド「ヘルスフォーカスメソッド」経営層向けのパーソナル版と法人向けコーポレート版を提供開始予定

世界初となる次世代変革メソッド「ヘルスフォーカスメソッド」

- 経営層向け「ヘルスフォーカスパーソナル」- 法人向け「ヘルスフォーカスコーポレート」

の提供を開始予定。

両サービスは、単なる健康施策ではなく、エネルギー・集中・やる気と行動をブーストする“状態づくり”を起点に、意思決定と実行の質を高めることを目的としています。

ヘルスフォーカスコーポレートはこちら

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=nHJg0cvATSw ]ヘルスフォカスコーポレートはこちら :https://healthfocusprogram.com/

■ メディテックハブとは

「メディテックハブ」は、診療の属人化や教育負担といった医療現場の構造的課題に加え、栄養療法の導入・継続に伴う「学習コストの高さ」「専門人材の不足」「業務負荷」「集患・売上への不安」などの多面的な課題を解決するSaaS型プラットフォームです。

電子カルテを基盤とし、血液栄養解析の自動レポート生成、治療ロードマップ作成、PHR連携、サプリ販売、患者フォローまでを包括的にクラウド提供。収益性と継続率を高めながら、クリニックの理想的な診療体制と経営ゴール（売上向上・事業の持続性）の実現を、データと伴走支援で力強くサポートします。

「メディテックハブ」に標準搭載されているシステム「血液栄養解析（解析、レポート生成）技術」は特許を取得しており、分子栄養学・精密医療（プレシジョンメディシン）・機能性医学の実践知を統合しています。

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=pBemxCuzsMk ]

本リリースに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://greenmethyl.com/contact/

企業情報

社 名：株式会社グリーンメチル

所在地：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-378

代 表：小林 良太

設 立：2021年2月1日

資本金：8,730万6316円（資本準備金を含む）

事業内容：医療クラウドサービスの開発、運営、運用

HP：https://greenmethyl.com/