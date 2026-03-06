GINZA SIX 2026年春のリニューアル続報

GINZA SIXリテールマネジメント株式会社

銀座エリア最大の商業施設「GINZA SIX」は、2026年春夏にかけて、さらに魅力的なブランドラインナップと新たな体験価値をお届けするリニューアルを順次実施いたします。第一弾で発表した5店舗に続き、今回は銀座エリア初出店となる〈Polene〉や〈CFCL GINZA〉など注目度の高い新店舗の情報をご案内いたします。

国内外からお越しになるお客様へ、より本質的かつ上質な体験をご提供すべく、初登場となる期間限定店舗も加わり、より多彩で活気ある構成へと進化します。

GINZA SIXならではの洗練されたショッピング体験を、ぜひご期待ください。

■GINZA SIX 2026年春夏 リニューアル情報｜店舗ラインナップ

Polene／ポレーヌ [1F]

唯一無二のデザインと卓越したクラフツマンシップによるバッグをメインとしたコレクションを展開。

パリ創業のレザーグッズブランド〈Polene〉が初出店。

2016年にフランス・パリで創業したレザーグッズブランド〈Polene（ポレーヌ）〉。バッグをメインとしたコレクションはインハウスデザイナーたちによってデザインされ、革産業で有名なスペインのウブリケにて熟練職人の手により一つひとつ製作されています。唯一無二のデザインと卓越したクラフツマンシップを軸に、オーガニックなフォルムや柔らかなラインを生かしたコレクションを展開しています。

店舗の内装はレザーの自然な動きから着想を得ており、一部にはセラミックタイルを使用。質感豊かで触感を楽しめる表面が、空間に独自のマテリアリティとクラフツマンシップの世界観をもたらします。また、日本の秘密箱から着想を得た体験型エリアも設置。Poleneのサヴォアフェール（職人技）を体感できる仕掛けをお楽しみいただけます。

【カテゴリー】 バッグ、革小物、ジュエリー、アクセサリー

【出店状況】 新店、銀座エリア初出店

【オープン日】 2026年6月末（予定）

CFCL GINZA／シーエフシーエル ギンザ [4F]

現代を生きる人々の道具としての衣服という視点でニットウエアを提案するCFCLが銀座に初出店。

〈CFCL GINZA〉は、さまざまな国や地域からのお客様をお迎えする店舗として、ブランドのアイコニックなニットウエアやデザイン性の高いアイテムに加え、直営店舗限定商品など厳選されたアイテムが並びます。ウォッシャブルでシワになりにくい、洗練されたアイテムは旅行にも最適です。繊細なテクスチャーを組み合わせたミニマルでマッシブな空間で、CFCLの世界をお楽しみください。

【カテゴリー】 レディス、メンズ、キッズ、バッグ＆シューズ、フレグランス

【出店状況】 新店、銀座エリア初出店

【オープン日】 2026年4月29日（水・祝）

Jaeger-LeCoultre／ジャガー・ルクルト [1F]

ジュウ渓谷の静謐な自然美とアールデコの洗練が調和する、メゾンの世界観を優雅に体感できる空間へと生まれ変わる。

〈ジャガー・ルクルト〉は、190年以上にわたりスイス時計製造の伝統と革新を体現してきた真のマニュファクチュール。1,400を超える自社ムーブメントと多くの特許が、その技術力を雄弁に物語ります。リニューアルするGINZA SIXブティックは、ジュウ渓谷の静謐な自然美とアールデコの洗練が調和する空間へ。より明るく開放的な設えのもと、メゾンの世界観を優雅に体感できるブティックへと生まれ変わります。

【カテゴリー】 ウォッチ

【出店状況】 リニューアル

【オープン日】 2026年4月末（予定）

■GINZA SIX NEWS 期間限定ショップ

▼MARINE SERRE／マリーン セル [3F]

〈MARINE SERRE〉はマリーン・セルによって設立されたフランスのファッションブランド。伝統的なフランス・クチュールのシルエットにスポーツウェアの要素や素材を融合させた、ラディカルで独自性あふれる美学を表現します。ブランドの核となるアップサイクルの取り組みをはじめとし、ファッション業界全体への革新的なアプローチを続けています。期間限定のポップアップストアでは、2026年春夏コレクションを豊富にラインナップします。

【展開期間】 2026年3月25日（水）～4月28日（火）

▼STUDIO NICHOLSON ／スタジオニコルソン [4F]

〈STUDIO NICHOLSON〉は、「MODULAR WARDROBE」（組み合わせ自由なモジュール式のワードローブ）をブランドコンセプトに掲げ、素材の魅力を最大限に活かすファブリックファーストの理論と、個性的でありながら汎用性の高いデザイン性や機能性を重視したコンテンポラリーファッションブランドです。上質なベーシックアイテムとモダンかつ機能性を求める都市部のプロフェッショナルやクリエイティブなライフスタイルに向けたコレクションを提案しています。

【展開期間】 2026年3月11日（水）～5月12日（火）

▼TSUCHIYA KABAN／ツチヤカバン [4F]

1965年にランドセルづくりから始まり、脈々と受け継がれてきた“ものづくり”への想いが息づく〈TSUCHIYA KABAN〉。「時を超えて愛されるもの」をコンセプトに、日本ブランドならではの感性と職人技による、上質で品のある佇まいのレザーグッズを提供し続けています。ポップアップストアでは、メンズからウィメンズまで幅広くラインナップ。さらに、ウィメンズシリーズの最新作「マレゾン」も3月25日（水）より先行販売いたします。

【展開期間】 2026年3月25日（水）～4月21日（火）

▼CULLNI／クルニ [5F]

2014年東京発のブランド。細部まで丁寧にこだわったミニマルデザインを日本製の高品質なものづくりで展開。心地よい素材と洗練された佇まい、計算された美しいシルエットが日常に彩りを添え着るたびに気分を高めてくれる特別な一着を提案します。

【展開期間】 2026年4月22日(水)～6月2日(火)

▼MAROA／マロア [B1F]

肌や髪、心にホリスティクに働きかける地球に優しいスパブランド。中林美和プロデュースによる、100%オーガニックの精油を贅沢に使った調香にこだわり、香りだけではなく、できる限り自然なアプローチを求め、継続して使用することで、本来の美しさを引き出し艶と潤いを惜しみなく与えます。植物由来の天然成分をバランスよく配合し、厳選した成分のみを使用しております。

【展開期間】 2026年5月1日（金）～5月31日（日）

▼SAKE HUNDRED／サケハンドレッド [B2F]

世界中の人々の「心を満たし、人生を彩る」ことをブランドパーパスに掲げる日本酒ブランド〈SAKE HUNDRED〉が、花見シーズンにあわせて登場。桜をイメージした空間で、気軽に楽しめるフリーテイスティングをはじめ、選りすぐりのペアリング体験や、贈答用にも最適なボトル販売を実施。さらに、通常は抽選販売にて限定提供しているフラッグシップ商品「百光」を、このたび特別に数量限定で一般販売いたします。日本酒の新たな魅力を五感でお楽しみください。

【展開期間】 ～2026年3月30日（月）

▼SOMIO／ソミオ [B2F]

無添加減塩味噌専門店「おみその森」から生まれた、グルテンフリー＆ヴィーガン対応のスイーツブランド〈SOMIO〉が、GINZA SIX ポップアップに初登場。国産米粉と天然醸造みそ、植物性素材のみを使用し、味噌のチカラで素材の甘みを引き出しました。毎朝丁寧に仕込む米粉マフィンは驚くほどしっとり。贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりです。

【展開期間】 2026年4月1日（水）～4月27日（月）

▼WAZU／ワズ [B2F]

〈和圖/WAZU〉は、“一期一会の旅”をコンセプトに生まれた、新しい日本酒ブランドです。日本各地の酒蔵と手を組み、一口含むたびに、未だ知られぬ日本の文化、風景と出会う旅へと誘う、そんな唯一無二の体験をお届けします。ボトルは日本古来の絵巻を纏い、手に取った瞬間から旅が始まります。今回のポップアップ期間に合わせて新商品もローンチ予定。ぜひ、世界がまだ知らない素晴らしい日本を、和圖/WAZUとともに旅してください。

【展開期間】 2026年4月29日（水・祝）～6月1日（月）