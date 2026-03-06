充実した大学生活のスタートへ、ZEN大学が総力を挙げて新入生をバックアップ

学校法人日本財団ドワンゴ学園

ZEN大学は、4月に入学する新入生（二期生）が安心して大学生活を始められるよう、入学から1ヵ月間かけて大学が総力を挙げて新生活をサポートする『新入生 完ZEN攻略月間』を始動いたします。入学式からオリエンテーション・懇親会・大学祭までを連動させることで、多くの新入生が抱く「期待と不安」に寄り添い、大学生活のスタートダッシュが切れるよう支援します。

『新入生 完ZEN攻略月間』では、教職員と2年生（ZEN大学一期生）が一体となって、リアルとオンラインの両輪で新入生をサポートします。新入生は入学後1ヵ月をかけて学修基盤を整え、同じ志を持つ仲間と出会うことで、一人ひとりが確かな「自信」を持って一歩を踏み出します。

※『新入生 完ZEN攻略月間』とは

新入生オリエンテーション、入学式、新入生懇親会、大学祭の4つを連動させた集中期間の総称です。これらに参加することで、新入生はZEN大学での過ごし方を「攻略」し、充実した4年間を送るための土台を築きます。

【開催概要】

■新入生オリエンテーション

ZEN大学での大学生活を円滑にスタートさせるための必須プログラムです。大学生活に不可欠なツールのセットアップをはじめ、履修や学修、大学のサポート体制などについて知り、充実した4年間を送るための「土台」を築きます。

- ICTツールの設定：大学生活に不可欠なツールのセットアップ完了- 履修・卒業要件の理解：履修登録を完了し、卒業までの道のりを把握- サポート体制の把握：大学による支援や課外プログラムの活用方法を理解- 交流体験：Slackを用いたオンラインコミュニケーションの習得

■ 令和八年度 ZEN大学入学式

東京都内のリアル会場とデジタル空間を繋ぎ、最先端の演出で新入生を迎えます。式典の模様はニコニコ生放送・YouTubeにて配信し、どなたでもご視聴頂けます。

・日時：2026年4月9日（木） 14:30～15:30

・番組URL：

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350000003(https://live.nicovideo.jp/watch/lv350000003)

YouTube：https://www.youtube.com/live/Q-7maTcDpS4(https://www.youtube.com/live/Q-7maTcDpS4)

■ 入学式後懇親会

式典後には新入生が先輩や教職員と直接交流できる懇親会を開催します。東京会場、大阪サテライト会場、オンライン会場の3か所で実施します。

■テーマ別懇親会

入学式以降、学生が「共通の関心事」で繋がれる場をリアルとオンラインの両面で設けます。以下は実施の一例です。

- 集まれ九州人！（福岡）：九州初の懇親会。教職員や地域の同期・先輩と直接会って交流- 新入生歓迎会（オンライン）：好きなことや推しの話題で仲間と出会い、繋がる新入生交流会- オープンすずかんゼミ！（東京／オンライン）：AIと探究心で未来を創る「ZEN大学すずかんゼミ」を体験- 単位の出ない大講義フェス（東京／オンライン）：教員の専門分野に触れるワークショップ- ZEN大学で数学を学ぼう！（東京・大阪）：数理教員と軽食を囲み、学びの不安を解消- 地域・企業連携交流会（東京）：地域・企業連携プログラムに参加した先輩と、少人数で話せる交流懇親会- 教えて先輩！海外プログラム（オンライン）：海外でのプログラムを経験した先輩学生との交流懇親会- コンテンツ産業史懇親会（オンライン）：ZEN大学コンテンツ産業史アーカイブ研究センター（HARC）が主催。コンテンツ産業に関心をもつ学生が集まり、研究者たちと交流

■展軸祭2026 -ZEN大学祭-

1ヵ月の集大成として、オンラインとリアルが融合した大学祭を開催。自ら構築したコミュニティを通じて、大学生活を最大限に楽しむ体験を共有します。

オンライン会場：2026年4月13日（月）～26日（日） 特設サイトにて開催

リアル会場：2026年4月25日（土）、26日（日）「ニコニコ超会議2026」（幕張メッセ）内にて開催

展軸祭2026 公式サイト▶ https://zen.ac.jp/university_festival/(https://zen.ac.jp/university_festival/)

❙ ZEN大学について

ZEN大学は、最先端のIT技術を活用し、すべての人に大学進学の機会を提供します。ZEN大学唯一の学部である「知能情報社会学部」では、特定の学問領域に偏らない学びを修めることで、激変するAI時代に対応して活躍するために必要なリテラシーを身につけることができます。ZEN大学では学ぶ意欲のある方々に対して広く高等教育の機会を提供するため、入学選考において学力試験は行いません。志望理由・小論文により選考します。さらに詳しい情報は、ZEN大学のウェブサイトおよびパンフレットをご覧ください。

ZEN大学に関する詳細▶ https://zen.ac.jp/(https://zen.ac.jp/) 最新パンフレット請求▶ https://zen.ac.jp/form(https://zen.ac.jp/form)



