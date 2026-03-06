～より多くの人々に緑内障への関心を～

株式会社ニデック

株式会社ニデック（本社：愛知県蒲郡市、代表取締役社長：小澤素生、以下「当社」）は、世界緑内障週間である2026年3月8日（日）～14日（土）にあわせて実施される「ライトアップinグリーン運動」へ協力するため、本社（蒲郡市）および全ての営業拠点を緑色にライトアップします。さらに、蒲郡市にご協力いただき、蒲郡駅南口ヨット「ニッポンチャレンジ号」もライトアップをおこないます。

緑内障は、眼圧の上昇などによって視神経に障害が生じ、視野（見える範囲）が狭くなっていく病気です。日本における中途失明原因の第1位であり、40歳以上の20人に1人の割合で発症しているといわれています。また高齢になるほど有病率が高まるため、高齢人口の増加により患者数が増加していることが推定されています。緑内障を早期に発見するには、眼の検診が不可欠です（※１）。

当社は眼科医療機器のリーディングカンパニーとして、より多くの人々に緑内障という疾患に関心を持っていただくため、2019年から日本緑内障学会の実施する「ライトアップinグリーン運動」に協力しています。

また市内を走る社員送迎バスおよび工場間連絡車に世界緑内障週間のバナーを掲示します。当社は今後も本活動に協力し、社会的課題の解決に向けた取り組みを通じて、持続可能な社会の発展を目指してまいります。

■実施内容

・全国13の拠点を緑色にライトアップ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37877/table/66_1_2382d016921a4dae27d01689cd5c7bd9.jpg?v=202603070151 ]

※大阪営業課はショールーム内に緑色のキャンドルライトを設置



・蒲郡駅南口ヨット「ニッポンチャレンジ号」を緑色にライトアップ（2026年3月6日（金）～15日（日））

・社員送迎バスおよび工場間連絡車に世界緑内障週間のバナーを掲示



■ライトアップinグリーン運動について

世界緑内障週間「ライトアップin グリーン運動」は、緑内障の認知と啓発に向け、各地のランドマークや医療施設等をグリーンにライトアップする取り組みです。2025年には計1606ヵ所（国外を含む）で実施されました。

・日本緑内障学会ホームページ「ライトアップ in グリーン運動」

https://www.ryokunaisho.jp/light_up/ja

※１ 公益社団法人 日本眼科医会「緑内障といわれた方へ―日常生活と心構え―」https://www.gankaikai.or.jp/health/56/

ニデックは、最先端の光学技術と電子技術を基に、医療分野、眼鏡店向け機器分野、コーティング分野という多彩な分野で世界市場に事業を展開している企業です。開発から製造、販売、アフターサービスまで一貫しておこなっており、製品を約100カ国に輸出しております。眼科医療機器・眼鏡機器のリーディングカンパニーとして、世界中の人々が健康な生活を送ることができるようサポートしてまいります。

詳細はWeb サイトをご参照ください。https://www.nidek.co.jp

