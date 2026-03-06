ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル　ホテルブッフェで消費されなかった果物をインドゾウのおやつに

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルよこはま動物園ズーラシアHPより

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）は、2026年3月15日（日）、4月19日（日）、５月17日（日）の各日によこはま動物園ズーラシアで実施される、ホテルのブッフェで消費されなかった果物を動物のおやつとして活用する取り組みに参加・協力いたします。

昨年8月に市内ホテル1社と運搬事業者、動物園が連携して始まった本取り組みは、動物園に来園した方々に、提供された食品を動物たちが食べる様子を見てもらうことで、食べ物の大切さや食品ロスについて身近に感じていただくというもの。好評により連携の輪が広がって、今年は当ホテルも参画することとなりました。

当ホテルでは、ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」にて営業時間内に消費されなかったオレンジやグレープフルーツ、ぶどうなど、インドゾウが好む果物を新鮮な状態で冷蔵し、運搬業者を通じて動物園へ提供いたします。こうした取り組みにより、資源の循環利用促進のみならず、動物園の来園者をはじめ多くの方々にとって、食べ物の大切さや食品ロスの削減を考えるきっかけとなることを願っております。

取り組み概要

■提供先 ：よこはま動物園ズーラシア

■実施場所：よこはま動物園ズーラシア内 インドゾウ展示場

■実施日時：2026年 3月15日（日）

4月19日（日）

5月17日（日）

各日11:15～「飼育員のとっておきタイム」開催時

■提供食材：オレンジ、グレープフルーツ、ぶどう

■当ホテルからの提供量：1日につき約1kg（予定）

よこはま動物園ズーラシア概要

■所在地： 神奈川県横浜市旭区上白根町 1175-1

■開園時間：9:30～16:30（入園は 16:00 まで）

■休園日： 毎週火曜日（祝・休日の場合は開園し、翌日休園） ※3月18日～5月6日 は無休

■入園料： 大人 800 円、中人・高校生 300 円、小・中学生 200 円、小学生未満無料

毎週土曜日は高校生以下無料（要学生証等）

■URL：https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/

■電話：045-959-1000（代）

ブッフェ・ダイニング「オーシャンテラス」（ホテル1階）

横浜港が一望でき、オープンキッチンを備えた店内は、洗練されながらも活気溢れる明るい雰囲気。料理が出来上がるまでの音や香りなどを五感で愉しみながら、インターコンチネンタルホテルならではの多彩な料理を朝食からディナーまでご堪能いただけます。

詳細：https://www.icyokohama-grand.com/restaurant/ocean_terrace/

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて：

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上31階の建物に、客室数594室、8つのレストラン＆バーのほか、大小15室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるところから海が一望できます。APECやTICADなど国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓客を「おもてなし」してきたそのホスピタリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています（1991年8月開業）。https://www.icyokohama-grand.com

インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国に73,500室以上、220以上のホテルを展開する世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空創立者のファン・トリッペが創業したインターコンチネンタルは、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じています。「魅惑的な世界へと続く扉を開く」インターコンチネンタルは、モダンラグジュアリートラベラーを中心に据え、ラグジュアリートラベル体験を進化させてまいります。自由と親しみやすさの調和のとれたバランスを追求しながらも、ラグジュアリートラベルの旗手としての伝統を受け継ぎ、充実した文化的な体験や知識へのお客様の熱望を満たす洗練されたひとときをお届けします。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNS www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。

IHGホテルズ＆リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

・プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

・エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

・スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年３月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels

＊画像はすべてイメージです。

＊諸般の事情により、リリースの内容に変更が生じる場合がございます。