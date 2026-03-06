「おきあがみ」がソーシャルプロダクツ・アワード2026ソーシャルプロダクツ賞を受賞 ～石川を応援し、復興と再生をつなぐ地域循環型プロダクト～

キンコーズ・ジャパン株式会社

キンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社⾧：渡辺 浩基、以下 キンコーズ）が取り扱う再生紙「おきあがみ」が、一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会（APSP）主催「ソーシャルプロダクツ・アワード2026」において、ソーシャルプロダクツ賞を受賞しました。地域資源の循環と復興支援を結びつけた取り組みが評価されたものです。

キンコーズの「おきあがみ」は、石川県内で回収された紙資源を再生して生まれた地域循環型の再生紙です。能登半島地震をきっかけに、「復興と再生の紙」として全国に応援の輪を広げてきました。今回の受賞では、地域資源の再活用と復興支援を結びつけた取り組みである点が評価されました。

ソーシャルプロダクツ・アワード (SPA)は、ソーシャルプロダクツ*の普及・推進を通して、持続可能な社会の実現を目指す、日本で初めての、そして唯一の表彰制度です。

*ソーシャルプロダクツ

「エコ(環境配慮) 」や「オーガニック」、「フェアトレード」、「寄付つき」、 「地域や伝統に根差したもの」など、人や地球にやさしい商品・サービスの総称で、 購入者が持続可能な社会づくりに関する行動や団体とつながることができるもの。

■ SPA審査員コメント紹介

地域で回収した紙を再生し活用するという取り組みの趣旨が分かりやすく、生活者や関係者が参加しやすい設計となっている点は高く評価できる。各自治体でも類似の企画は見られるが、地域から紙を回収し、再生紙として循環させる仕組みを継続的に構築している点には実行力と意義がある。

回収再生紙事業は他地域では継続が難しいケースも少なくない。紙の需要自体が減少する環境下においても、本取り組みは無理のない規模で成立しており、現実的な循環モデルとして位置づけられる。

「地産地消型リサイクル紙」という表現は取り組みの特性を的確に示している。教育機関や地元企業など具体的な活用シーンを想起させる点も重要である。地域資源の循環と多様な主体の参加を促す仕組みとして意義のある事例である。

■ おきあがみ概要

「おきあがみ」は、石川県内企業と共同で開発した、石川県内で回収された紙資源を再生してつくられた環境配慮型用紙です。能登半島地震を受け、販売額の一部を義援金として寄付する仕組みを導入し、用紙を使うことが復興支援につながるプロダクトとして全国で活用が広がっています。

メッセージカードやポスター、ワークショップなど、「石川を応援したい」という想いを形にするツールとして多くの共感を集めています。

本商品は、中川製紙株式会社（製造）、株式会社中島商店（流通）、キンコーズ（製品化）の連携によって支えられており、地域資源の循環と付加価値の創出を両立する取り組みとして展開しています。

・おきあがみ商品URL

https://www.kinkos.co.jp/service/okiagami/

・石川県エコ・リサイクル製品認定

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/haitai/recycle/nintei/index.html

・サステナブル★セレクション2025三ツ星受賞

https://alterna.co.jp/sustainable_selection/list/ss2024/07

・FSC(R)（Forest Stewardship Council(R)）認証製品

https://www.kinkos.co.jp/corporate/archives/news/20260128/

■ソーシャルプロダクツ・アワード (SPA)とは

一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進協会（APSP）が主催する、ソーシャルプロダクツの普及・推進を通して、持続可能な社会を実現することを目的にした、日本で初めての、そして唯一の、ソーシャルプロダクツを表彰する制度。優れたソーシャルプロダクツの情報を生活者に広く提供するとともに、ソーシャルプロダクツを通して持続可能な社会づくりに取り組んでいる企業、団体を応援している。

https://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/

