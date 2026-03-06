２０２６年「母の日・父の日ギフト」マルエツで３月７日(土)から承り開始！

株式会社マルエツ

株式会社マルエツ（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：本間 正治、以下：マルエツ）は３月７日（土）より、２０２６年「母の日・父の日ギフト」の承りを、店舗およびインターネットで開始いたしますので、お知らせいたします。

今年も、大切なご家族へ“ありがとう”の気持ちを届けていただけるよう、品質にこだわった生花ギフトや人気のグルメギフトをご用意しております。数量限定のミディ胡蝶蘭のフラワーギフトをはじめ、鹿児島県産うなぎの蒲焼など、選りすぐりの商品を取り揃えました。さらに、お得なポイント特典として、対象期間中の毎週日曜日にお申し込みいただくと WAON POINT を通常の5倍進呈いたします。詳細は店頭配布のカタログ、または当社ホームページをご確認ください。

■今年のおすすめ商品

ミディ胡蝶蘭「チュンリー」

本体5,980円（10％税込6,578円）

50セット限定 母の日ギフト

ミディ胡蝶蘭「ユミ」

本体5,980円（10％税込6,578円）

50セット限定 母の日ギフト

鹿児島県産うなぎ蒲焼

本体4,950円（8％税込5,346円）

長焼136ｇ×2尾、たれ、山椒付 父の日ギフト

■マルエツの「母の日ギフト」「父の日ギフト」概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128083/table/173_1_c76a7bcdbf599697c5e21d71903b38e3.jpg?v=202603070151 ]

