一口ごとにリゾートへ旅立つような心ときめく食事体験を…レッドロブスター年間フェア「Seaside Resort 第1弾 地中海編」

レッドロブスタージャパン株式会社

アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」を運営するレッドロブスタージャパン株式会社（本社：東京都渋谷区 代表：大塚啓）は、3月10日(火)より、年間フェアメニュー「Seaside Resort（シーサイドリゾート）」の第1弾を国内18店舗にて開催いたします。

SeasideResort第1弾地中海編メニュー

記念すべき初回は「地中海」。沿岸諸国の中でもイタリア・スペイン・ギリシャに注目し、現地の食材や調理法を用いて海辺のリゾートを想起させるような非日常感を楽しめるメニューをご用意いたしました。

今回のフェアでは全5品の新メニューをご提供いたします。

イタリアからは本場プーリア州のチーズブランド「ジョイエッラ」のブッラータを使ったサラダやたっぷり太陽を浴びて育ったブラッドオレンジドリンク、ギリシャからは伝統的なアペタイザー、スペインからはイカ墨を使った定番メニューや現地で長く愛され続けるビールなど、地中海を代表するにふさわしいメニューラインナップを揃えております。

- 「Seaside Resort（シーサイドリゾート）」とは？

「Seaside Resort」フェアは、まるで海辺のリゾートにいるかのような心地良さを感じていただける「シーサイド感」「海外リゾート感」をテーマに展開するフェアメニューです。レッドロブスターがお客様にお届けしたいのは、まるで“海辺のリゾートでゆったりと特別な時間を過ごす”時間体験そのもの。それぞれのフェアでは、現地の食材を使い海辺のリゾートを想起させるようなメニューをご提供して参ります。ピックアップするリゾート地は季節に応じて変更していき、全4回の展開を予定しております。

【キャンペーン概要】

キャンペーン名：Seaside Resort 第1弾 地中海

開催店舗：レッドロブスター18店舗（ハウステンボス店・沖縄北谷店は除く）

開催期間：2026年3月10日(火)～5月中旬予定

※在庫に限りがあるため、なくなり次第終了となります。

フェアメニュー商品 ご紹介

イタリア産ブッラータのサラダ～生ハムとトリュフオイル仕立て～イタリア産ブッラータのサラダ～生ハムとトリュフオイル仕立て～

価格：1,990円（税込2,189円）

ブッラータの本場プーリア州産のチーズを使用！

とろ～りクリーミーなブッラータに生ハムと色鮮やかなフルーツを添えて。イタリア産トリュフオイルで仕上げた海辺のリゾートならではの一皿です。

【イタリア プーリア州】

イタリア人が選ぶ国内旅行先NO.1。半島の“かかと”に位置し、透き通るアドリア海と白い街並みが広がる、美食でも名高い地域です。

ギリシャ産フェタチーズ 海老とトマトのグリル～ガリデス・サガナキ～ギリシャ産フェタチーズ 海老とトマトのグリル～ガリデス・サガナキ～

価格：1,690円（税込1,859円）

ギリシャで長く愛され続ける伝統的なメニュー。プリプリの海老をにんにくが効いたトマトソースで焼き上げました。羊やヤギのフレッシュミルクから作られるフェタチーズとご一緒にどうぞ。

【ギリシャ クレタ島】

ギリシャ最大の海老の産地としても有名。温暖な気候と豊かな自然、古代遺跡と地中海の恵みが共存する人気のリゾート地です。

スペイン産イカスミで仕上げた墨煮ショートパスタ～アイオリソース仕立て～スペイン産イカスミで仕上げた墨煮ショートパスタ～アイオリソース仕立て～

価格：1,690円（税込1,859円）

スペイン定番メニューの「イカの墨煮」をアレンジ！濃厚イカ墨にトマトの酸味を効かせ、ショートパスタと合わせました。スペイン料理に欠かせないアイオリソースで味変もお楽しみ下さい。

【スペイン バルセロナ】

地中海沿岸に面した港町。歴史的建造物が彩る街並みをはじめ魅力的な観光スポットが多く、異文化交流により独自の食文化を持つ地域です。

ドリンク2種

（写真左）

ノンアルコール：アランチャロッサ

価格：750円（税込825円）

シチリア産ブラッドオレンジを使用し伝統的なレシピで作られたフルーティーな香りと味わいが楽しめる炭酸ドリンク。

【イタリア シチリア州】

地中海最大の島。青い海と雄大な自然、異文化が交わりあい育まれた独自の食文化があり「南イタリアの楽園」とも呼ばれています。

（写真右）

アルコール：アルハンブラ エスペシャル

価格：850円（税込935円）

現地でも長く愛され続けるプレミアムラガービール。マイルドな苦みとコクで非常にバランスが良く、フルーティーで滑らかな味わいを楽しめます。

【スペイン アンダルシア】

地中海と大西洋に面し、白い街並みと情熱的な文化、 陽光あふれる風景が広がる南スペイン屈指のリゾート地です。

関連サイト

最新情報は、随時SNSアカウントから発信しております。ぜひチェックしてください。

【レッドロブスタージャパン公式】：https://www.redlobster.jp/

【レッドロブスタージャパン公式X】：https://twitter.com/RedLobsterJapan

【レッドロブスタージャパン公式Instagram】：https://www.instagram.com/redlobsterjapan_official/?hl=ja

【レッドロブスタージャパン公式TikTok】:https://www.tiktok.com/@redlobsterjapan_official



【企業概要】

1968年にアメリカで誕生し、1982年に日本へ上陸したシーフードレストランチェーン。

現在は首都圏を中心に全国20店舗を展開しています。「Guest is First」を理念に掲げ、ロブスターのみならず厳選されたシーフードとバリエーション豊かなメニューをご用意。親しみのあるホスピタリティサービスで誕生日や記念日といった特別な日はもちろん、日々の暮らしの中にある小さな幸せや感謝の瞬間に気持ちを伝えられる空間を提供しています。