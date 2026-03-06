ファーストキッチンからブランド転換　3/12(木) ウェンディーズ・ファーストキッチン日吉店 開店！

ファーストキッチン株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社(所在地:東京都新宿区、代表取締役:紫関修 )は、3月12日（木）にウェンディーズ・ファーストキッチン日吉店がオープンすることをお知らせします。神奈川県・日吉では、1993年4月以降ファーストキッチンを出店していますが、この度ウェンディーズとのコラボ店として生まれ変わります。 ウェンディーズ・ファーストキッチンは、ファーストキッチンの人気商品であるフレーバーポテトやデザートだけでなく、ウェンディーズのボリューム満点なハンバーガーやサイドメニューも楽しめることが特長です。3月12日（木）から4日間は、ウェンディーズ・ファーストキッチン日吉店にご来店の50名様（各日先着）に、オリジナルエコバッグをプレゼントします。皆さまのご来店をお待ちしております。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチン日吉店オープン記念！オリジナルエコバッグを限定プレゼント

ウェンディーズ・ファーストキッチン日吉店では、オープンを記念して、3月12日(木)～15日(日)までの4日間限定で、オリジナルエコバッグをプレゼントします。各日先着50名様限定です。 無くなり次第、配布終了となります。ぜひお早めにご来店ください。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチン アメリカンで本格的なメニューを販売！

ウェンディーズのハンバーガーは四角いパティが特長。最も人気なのは、100%ビーフならではのあふれる旨みとジューシーなパティを堪能することができる「ウェンディーズバーガーUSA」です。また、サイドメニューの「ウェンディーズチリ」はスパイシーなトマトペーストをベースに、ビーフ・チリビーンズなどの具材感が楽しめるとしてご好評をいただいています。

ウェンディーズバーガーUSA 単品760円

「ウェンディーズバーガーUSA」は、本国アメリカでは「デイブズ・シングル（Dave’s Single）」という商品名で販売されています。Wendy’sの創設者であるデイブ・トーマス(Dave Thomas)の名前を冠した看板商品です。日本では、この本場の味を目指して、ビーフ100%パティに濃厚なチェダーチーズ、食感にこだわった特製バンズにマヨネーズ、ケチャップ、そして新鮮な野菜を組み合わせて味を再現しました。

ウェンディーズチリ M:420円 L:520円

スパイシーなトマトペーストをベースに、100%ビーフ・チリビーンズなどの具材感が楽しめるオリジナル商品です。たまねぎ・セロリ・ピーマンなどの野菜の旨みがたっぷり入ったチリは本場アメリカではもちろん、日本でも大人気です。

※金額は総額表示（税込価格）です。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチン日吉店

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59385/table/279_1_1c43798871e043f83b1e8f109f0eece8.jpg?v=202603070151 ]

◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy‘s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在75店舗※を展開しています。※2026年3月１日実績