【西鎌倉レ・シュー】海と山に囲まれた西鎌倉より春を贈る。鎌倉焙煎珈琲を使用した「鎌倉珈琲ショコラ」や、職人技が光る「桜スイーツ」が新登場。

ジェイ・ワークス株式会社

鎌倉の豊かな自然と洗練された空気が流れる街、西鎌倉。この地に佇む一軒家の洋菓子店「パティスリー レ・シュー」は、2026年春夏の新作として、横浜のロースター「三本珈琲」の薫り高い豆を使用した「鎌倉珈琲ショコラ」や、季節感あふれる「桜スイーツ」各種を発売いたします。

西鎌倉らしいフォルムを追求したショコラから、パティスリーならではの「ブリュレプリンタルト」まで。大切な方へのギフトや、日常を彩るティータイムにふさわしい、心ときめくラインナップをご用意いたしました。

西鎌倉レ・シュー

◆鎌倉の薫りを楽しむ「ショコラ・コレクション」

横浜の名門ロースターとのコラボレーションや、海をイメージした造形が光る贅沢なショコラです。

鎌倉珈琲ショコラ

1957年創業「三本珈琲」の鎌倉焙煎珈琲を使用。カフェラテをイメージしたバニラ、アーモンド、キャラメルの3種のコーヒーガナッシュが、深いコクと香りを引き立てます。

鎌倉珈琲ショコラ\1,026(税込)

西鎌倉＆珈琲ショコラ

人気の西鎌倉ショコラと鎌倉珈琲ショコラの両方が楽しめる贅沢な一箱です。

西鎌倉＆珈琲ショコラ \1,512(税込)

西鎌倉ショコラ

サーフボードやシェル型など、鎌倉の海をイメージ。アールグレイやブラッドオレンジ、塩グレープフルーツなど多彩なフレーバーが楽しめるパティスリーならではのアソートです。

西鎌倉ショコラ 6コ \1,080(税込) / 9コ \1,620(税込) / 12コ \2,160(税込)

◆パティスリーならではの「プリンタルト＆アソート」

ブリュレプリンタルト

ほろ苦いカラメルを忍ばせたプリン風のクレームダマンドを、表面は香ばしくブリュレ仕立てに。タルト生地とクリームのハーモニーが絶妙なタルト。

ブリュレプリンタルト \1,404(税込)

西鎌倉ショコラ＆プリンタルト

人気のショコラとプリンタルトを一度に楽しめるアソートギフトです。

西鎌倉ショコラ＆プリンタルト \2,160(税込)

西鎌倉コレクション

ショコラとプリンタルトを詰め合わせた、レ・シューの魅力を凝縮した決定版です。

西鎌倉コレクション \3,240(税込)

◆期間限定「桜スイーツ」シリーズ

桜を贅沢に使用し、和と洋の感性を融合させた春の自信作です。

桜ロールカレ・オ・サクラケーキ屋さんの桜餅

桜ロール \572(税込)

桜の葉を練り込んだしっとり生地で、桜あんとサワーチェリーをロール。苺と桜を添えた華やかな見た目も魅力。

カレ・オ・サクラ \421(税込)

特製生地にカスタードと生クリームを重ねた、瑞々しい苺をトッピングした春色ガトー。

ケーキ屋さんの桜餅 \453(税込)

柔らかな求肥で、スポンジ、カスタード、桜あん、サワーチェリーを包み込みました。桜葉の塩漬けが甘みを引き立てる、和洋の幸せな出会いです。

Les Choux ～西鎌倉 レ・シュー～

西鎌倉 レ・シュー外観

西鎌倉にあるケーキとお菓子のお店「レ・シュー」

お誕生日や記念日にご利用いただくデコレーションケーキ、ご自分へのご褒美にぴったりのプチガトー、こだわりの焼き菓子やギフトアイテムなど幅広いラインナップをご用意して皆様をお待ちしております。

▸SHOP：

〒248-0035

神奈川県鎌倉市西鎌倉1-1-10

TEL : 0467-31-5288 / 営業時間 : 10:00～18:00 / 定休日 : 毎週水曜日

▸HP

https://leschoux.co.jp/

▸Instagram

https://www.instagram.com/leschoux1996(https://www.instagram.com/leschoux1996/)