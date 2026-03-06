24時間おうちでクレーンゲームを楽しめるオンラインクレーン「タイクレ」が再び「ドコムスチャンネル」とコラボレーション決定！3月13日（金）21時よりタイクレ限定プライズ第2弾が登場！

株式会社タイトー

株式会社タイトー（本社：東京都新宿区、以下タイトー）が運営する、おうちでクレーンゲームが楽しめる「タイトーオンラインクレーン（以下タイクレ）」にて、ユニークなゲーム実況と親しみやすいトークで多くのファンを魅了する大人気YouTubeチャンネル「ドコムスチャンネル」とのタイクレ限定コラボプライズ第2弾が3月13日（金）21時より登場します。昨年のコラボでは、多くのファンの皆様から大好評をいただきました。今回もタイクレでしか手に入らない新たな限定プライズがラインナップされています。さらに、限定プライズが登場する3月13日（金）の20時から、ドコムスさんご自身がタイクレで限定プライズの獲得にチャレンジする生配信も実施されます。

「ドコムスチャンネル」タイクレ限定プライズ第2弾

「ドコムスチャンネル」とコラボレーションしたタイクレ限定プライズ第2弾は、「おしゃべりマスコット」、「ゲーミングクッション」、「ティッシュケース」の3アイテム、各2種ずつの展開です。いずれも「ドコムスチャンネル」の世界観をお楽しみいただけるアイテムです。

おしゃべりマスコット（全2種）

「ドコうさ」と「にせもの」がおしゃべりマスコットに！音声は各6種。

バッグなどにつけて持ち歩けるボールチェーン付きです。

ゲーミングクッション ～ぜひ視聴に使ってほしいと思います～（全2種）

配信視聴と相性バツグンのクッションが登場！

ドコムスチャンネルの要素をコントローラーにギュッと詰めた「ドココン」バージョンと、にせものが紛れこんでいる「にせものを探せ」バージョンの2種類です。

鼻炎に打ち勝て！ドコうさティッシュケース（全2種）

鼻炎のドコムスさんを救うため作られた、立体感のあるドコうさのティッシュケースです。

圧がすごい「まもです」バージョンと、ドヤッと感のある「はい、プラシーボ～」バージョンの2種類あるので、お部屋ごとに使い分けください。

3月13日（金）20時からは、「ドコムスチャンネル」にて生配信でタイクレに挑戦！

「ドコムスチャンネル」タイクレ限定プライズ概要- 限定プライズ：おしゃべりマスコット2種、ゲーミングクッション ～ぜひ視聴に使ってほしいと思います～2種、鼻炎に打ち勝て！ドコうさティッシュケース2種- 限定プライズ登場日 ：3月13日（金）21時～ ※無くなり次第終了いたします。- 限定プライズ登場場所 ：タイクレ ／Webブラウザ版：https://www.taito-olcg.com/web/top/、アプリダウンロード（iOS版・Android版 共通）：https://app.adjust.com/1vm1wrg4

3月13日（金）20時より、「ドコムスチャンネル」内にて、ドコムスさんご自身が限定プライズの獲得に挑戦する生配信を実施します。前回苦戦した「たこやき台」へのリベンジも…！？必見です！

配信URL：https://www.youtube.com/live/5IfFrFAKlEw?si=yuxSxZiTm1mlPFM2

「ドコムスチャンネル」について

チャンネル登録者 62万人を超え、様々なゲームをプレイしながらそのゲームの良さを楽しく実況することが得意なクリエイター。

視聴者の熱量が高いためグッズ販売も人気があり、そのイラスト担当をすべて自身で行うという才能も持っている。

ドコムスチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCc-PPk-lNe34JaWCcJQCL0g

「タイトーオンラインクレーン（タイクレ）」について

2018年2月にサービスを開始。登録者数は450万人を突破した、オンラインクレーンゲームです。おうちから24時間いつでもPCやスマートフォン、タブレットなどで本物のクレーンゲームの機械を遠隔操作して景品を獲得できるサービスです。獲得した景品はお手元に宅配便でお届けいたします。タイクレならではの圧倒的な景品の品揃えが特徴で、タイクレでしか手に入らない限定景品も毎月展開しています。さらに、一定回数以上プレイいただいても景品を獲得できない時は、スタッフがお手伝いをする「アシストサービス」を実装しており、好評をいただいております。場所や時間を選ばずプレイいただける利便性、タイクレならではの多彩な景品ラインナップ、アミューズメント施設さながらのサービスを兼ね備えたプレイ体験をご提供しています。Webブラウザ版をはじめ、iOS版、Android版、Yahoo!ゲーム版にてお楽しみいただけます。

Webブラウザ版URL：https://www.taito-olcg.com/web/top/

アプリダウンロードURL（iOS版・Android版 共通）：https://app.adjust.com/1vm1wrg4

【権利表記】

(C)dkomusubi

(C) TAITO CORPORATION

【商標】

※TAITO、TAITOロゴ、タイトーオンラインクレーンおよびタイクレは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。