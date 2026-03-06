ナイトアクアリウムで1,000名が出会う「夜の水族館まるごと出会いの舞台～シーパラナイト～」2026年3月14日（土）開催

株式会社リンクバル

株式会社リンクバル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：吉弘和正、証券コード：6046、以下「リンクバル」）が運営するイベントECサイト「machicon JAPAN」は、2026年3月14日に神奈川県の「横浜・八景島シーパラダイス」にて最大1,000名規模で開催される【夜の水族館まるごと出会いの舞台～シーパラナイト～、以下「本イベント」】のチケット販売を行っております。

■シーパラナイト実行委員会のイベント掲載について

このたび「machicon JAPAN」は、「ワクワクする」「楽しそう」と感じていただけるようなエンターテインメント性の高いイベントを、会員の皆さまにお届けするため、本イベントのチケット販売を開始いたしました。

ぜひこの機会に、非日常感あふれるイベントにて新たな出会いをお楽しみください。

■夜の水族館まるごと出会いの舞台～シーパラナイト～について

本イベントは、夜の横浜・八景島シーパラダイスを特別に貸し切り、最大1,000名規模で開催いたします。「まだ知らない誰かと出会う」をテーマに光ゆらめく夜の水族館の中、参加者同士が自然と交流できる仕掛けやキッカケを通じて特別な出会いをお届けします。

■３つの「し放題」

「おさかな見放題」「アルコール含むドリンク飲み放題」「声かけし放題」

参加者様に思う存分楽しんでいただくため、上記３つの「し放題」がイベントチケット代にすべて含まれています。

■出会いをサポートするコンテンツ

本イベントでは参加者の出会いを促進させるために様々なコンテンツを用意しています。

「運命のパズルピースマッチング」「ときめきフォトスポット」「お魚トークラウンジ」etc.

【運命のパズルピースマッチング】

入場時にパズルのピースをゲット！

ピースがぴったりはまる相手を探し出して男女ペアを作ろう。ペアができたらお二人で抽選会場へGO！抽選で景品をプレゼント！

【ときめきフォトスポット】

気になったお相手とペアで記念撮影！アクアミュージアム内の神秘的なフォトスポットで思い出の１枚を撮ろう！

【お魚トークラウンジ】

水族館ならではの話題で盛り上がるトークラウンジ！交流が楽しめるスポット。お立ち寄りスポットとしても活用ください。

■複数名グループで参加するとチケット代がお得に！

最大2,000円OFFになるグループ割引チケットを用意いたしました。ぜひご友人をお誘いのうえ「夜の水族館×まだ知らない誰かとの出会い」をお楽しみください！



■シーパラナイト実行委員会からのメッセージ

水族館はファミリーやカップルが行く場所というイメージがありますが、このイベントを通じて出会った人たちが「将来、その方とまたこの場所を訪れる」そんな未来になったら良いなと思っております。

出会いはもちろんのこと、まずは水族館を思いっきり楽しんでください。昼と夜とでは、同じ生き物でも全く異なる活動をしていたりします！

普段は少しはしゃぎづらい水族館もイベント当日は貸し切りです！みんなで思う存分楽しんでください。出会い以外の思い出もぜひ作って帰っていただけると嬉しいです。

「machicon JAPAN」は今後、「水族館まるごと出会いの舞台～シーパラナイト～」の様な大規模かつエンタメ性が高いイベントの掲載にも注力していき、会員の方々にたくさんの出会いとワクワクを届ける活動を促進してまいります。

■株式会社リンクバルとは（https://linkbal.co.jp/）

リンクバルは「出会いを作るプロ集団」として、人との出会いに楽しさを見出してもらえるよう、一人ひとりの可能性が広がる様々な「出会い」をワンストップでつなぐプラットフォームを提供しています。事業は、イベントECサイト『machicon JAPAN』や恋活・婚活マッチングアプリ『CoupLink』、1対1で出会えるカフェラウンジ『1on1 for Singles』で出会いのきっかけをつくり、カップル成立後は『Pairy』でサポートを行っております。当社は多くのパートナー企業様をはじめ様々なステークホルダーとのつながりによって大きく成長してきました。つながりの大切さを知っているからこそ、そこから生まれる感動や刺激をユーザーの皆様に届けてまいります。

【提供サービス】

・machicon JAPAN（https://machicon.jp/）

machicon JAPAN（マチコンジャパン）は、日本全国で行われるオンライン・オフラインイベントを掲載しております。独身男女の出会いの場だけではなく、さまざまな体験や学び、あらゆる魅力的な「コト」をラインナップし、ワンストップ型の『コト消費のプラットフォーム』を目指しています。

・CoupLink（https://couplink.jp/）

CoupLink（カップリンク）は、真剣に恋活・婚活をはじめたい人のためのマッチングアプリです。お客様の「恋人を作りたい」という想いは、私たちのミッションでもあり、「お客様一人ひとりの恋人ができるまでをサポートする」をコンセプトに運営しています。

・1on1 for Singles（https://1on1.singles）

全ての「おひとり様」に向けた新たな1対1の出会いのサービスです。ワンランク上のプレミアムな空間で、上質な出会いをお届けいたします。

・KOIGAKU（https://machicon.jp/koigaku/）

KOIGAKU（コイガク）は 、恋に悩む大人の女性の恋愛を応援する「恋を学ぶ」情報サイトです。

・Pairy（https://pairy.com/）

大人のカップルが思い出をつくり、残していくためのサービスです。 2人だけのアルバムで写真の簡単整理や、デートプランの検索、デートの日程調整が簡単で男女問わず楽しめる機能が満載です。

