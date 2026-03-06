dアニメストアは「hololive SUPER EXPO 2026 & hololive 7th fes.Ridin’ on Dreams」に協賛します！

株式会社ドコモ・アニメストア

国内最大級（※1） の7,200作品以上のアニメが見放題（※2）の「dアニメストア」（ https://animestore.docomo.ne.jp/ ）は、 3月6日（金）～8日（日）に幕張メッセ国際展示場（千葉）にて開催される「hololive SUPER EXPO 2026 & hololive 7th fes. Ridin’ on Dreams」に協賛します。

イベントの開催を記念し、ReGLOSSメンバーが選んだdアニメストアで視聴できるおすすめのアニメを公開！メンバーのおすすめアニメを1話以上視聴すると抽選でオリジナルQUOカードが当たるプレゼントキャンペーンも開催中。

※1 自社調べ。2025年12月15日に国内定額動画配信サービスが配信していたアニメ、2.5次元・舞台、声優・音楽コンテンツの作品数を調査員がカウント。 各社の定額制動画サービスにおける作品数のカウントにあたって、TVシリーズ1シーズンごとにカウント。

※2 2025年12月15日時点、一部個別課金あり

▼ReGLOSSメンバーのおすすめアニメ_特集ページ

URL： https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002103(https://animestore.docomo.ne.jp/animestore/CP/CP00002103)

・音乃瀬奏さんが選ぶおすすめアニメ

・一条莉々華さんが選ぶおすすめアニメ

・儒烏風亭らでんさんが選ぶおすすめアニメ

・轟はじめさんが選ぶおすすめアニメ

■「hololive SUPER EXPO 2026 & hololive 7th fes.Ridin’ on Dreams」開催概要

・公演名：hololive SUPER EXPO 2026 & hololive 7th fes. Ridin’ on Dreams

・開催日時： 2026年3月6日(金)～3月8日(日) ※3日間開催

〈hololive SUPER EXPO 2026〉

全日程_9:00 OPEN / 18:00 CLOSE 最終入場 17:00

〈hololive 7th fes. Ridin’ on Dreams〉

2026.3.6（金） 17:00 OPEN / 18:30 START

2026.3.7（土） 11:30 OPEN / 13:00 START

2026.3.7（土） 17:00 OPEN / 18:30 START

2026.3.8（日） 11:30 OPEN / 13:00 START

※終演時刻は進行の状況により前後することがございます

・会場

〈hololive SUPER EXPO 2026〉

幕張メッセ 国際展示場4-8ホール & 幕張イベントホール

〈hololive 7th fes. Ridin’ on Dreams〉

幕張メッセ 国際展示場1-3ホール

・「hololive SUPER EXPO 2026 & hololive 7th fes.Ridin’ on Dreams」特設サイト

https://hololivesuperexpo.hololivepro.com/2026/(https://hololivesuperexpo.hololivepro.com/2026/)

・主催：カバー株式会社

