【ＢＳ日テレ】ふたりの刑事が、再び横浜を駆ける--最強のバディ、タカとユージが帰ってくる。「もっとあぶない刑事」3月9日（月）ひる12時放送スタート！
1988年、横浜―。あの男たちを、時代が追いかける。
舘ひろし演じる、タカ（鷹山敏樹）。
柴田恭兵演じる、ユージ（大下勇次）。
ふたりが駆け、ふたりが魅せる、もっと“あぶない”事件簿。
タカとユージがＢＳ日テレで帰ってくる！TVドラマシリーズ第2弾！
ＢＳ日テレでは現在平日ひる12時から放送しているTVドラマ「あぶな い刑事」の放送に続き、3月9日（月）ひる12時より、シリーズ2作目となる「もっとあぶない刑事」を放送いたします！
本作は1988年に放送されたテレビシリーズ第2弾。捜査課のみならず、少年課の刑事、警ら課の制服組も含めて、第1シリーズからほぼ不動のキャスティング。エンディング・テーマの楽曲は変更しながらも、オープニングとエンディングの映像は第1シリーズのものを使い、「続編」ではなくまさに「再開」といえる作品！
伝説の二人が、あの横浜が、もっとあぶなく帰ってきた。
ぜひ、あの熱狂をもう一度。「もっとあぶない刑事」をお楽しみください！
【番組名】
「もっとあぶない刑事」
【放送局】
ＢＳ日テレ
【放送日時】
3月9日（月）ひる12時～13時
【出演者】
鷹山敏樹：舘ひろし
大下勇次：柴田恭兵
真山薫：浅野温子
近藤卓造：中条静夫
町田透：仲村トオル
松村優子：木の実ナナ
田中文男：ベンガル
吉井浩一：山西道広
【あらすじ】
あのあぶない二人が帰ってきた！タカ（鷹山）とユージ（大下）が張り込む銀行で、強盗事件が発生する。そして、5千万円を強奪した二人組の橋本と平川を逮捕。ところが、二人は奪った現金を持っていなかった。取調べの結果、逃走中に主犯格の宮崎に金を渡したと供述する。さらに、その金をもとに爆弾を40個購入し、企業を脅迫する計画があることをも供述する―。もっと華麗に、もっと過激に―タカ＆ユージが独走する！
［クレジット］
(C)セントラルアーツ
関連情報：
ＢＳ日テレ「もっとあぶない刑事」HP：https://www.bs4.jp/mottoabudeka/