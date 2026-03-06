【ＢＳ日テレ】ふたりの刑事が、再び横浜を駆ける--最強のバディ、タカとユージが帰ってくる。「もっとあぶない刑事」3月9日（月）ひる12時放送スタート！

株式会社ＢＳ日本

1988年、横浜―。あの男たちを、時代が追いかける。

舘ひろし演じる、タカ（鷹山敏樹）。

柴田恭兵演じる、ユージ（大下勇次）。

ふたりが駆け、ふたりが魅せる、もっと“あぶない”事件簿。

タカとユージがＢＳ日テレで帰ってくる！TVドラマシリーズ第2弾！

ＢＳ日テレでは現在平日ひる12時から放送しているTVドラマ「あぶな い刑事」の放送に続き、3月9日（月）ひる12時より、シリーズ2作目となる「もっとあぶない刑事」を放送いたします！

本作は1988年に放送されたテレビシリーズ第2弾。捜査課のみならず、少年課の刑事、警ら課の制服組も含めて、第1シリーズからほぼ不動のキャスティング。エンディング・テーマの楽曲は変更しながらも、オープニングとエンディングの映像は第1シリーズのものを使い、「続編」ではなくまさに「再開」といえる作品！

伝説の二人が、あの横浜が、もっとあぶなく帰ってきた。

ぜひ、あの熱狂をもう一度。「もっとあぶない刑事」をお楽しみください！

【番組名】

「もっとあぶない刑事」

【放送局】

ＢＳ日テレ

【放送日時】

3月9日（月）ひる12時～13時

【出演者】

鷹山敏樹：舘ひろし

大下勇次：柴田恭兵

真山薫：浅野温子

近藤卓造：中条静夫

町田透：仲村トオル

松村優子：木の実ナナ

田中文男：ベンガル

吉井浩一：山西道広

【あらすじ】

あのあぶない二人が帰ってきた！タカ（鷹山）とユージ（大下）が張り込む銀行で、強盗事件が発生する。そして、5千万円を強奪した二人組の橋本と平川を逮捕。ところが、二人は奪った現金を持っていなかった。取調べの結果、逃走中に主犯格の宮崎に金を渡したと供述する。さらに、その金をもとに爆弾を40個購入し、企業を脅迫する計画があることをも供述する―。もっと華麗に、もっと過激に―タカ＆ユージが独走する！

［クレジット］

(C)セントラルアーツ



関連情報：

ＢＳ日テレ「もっとあぶない刑事」HP：https://www.bs4.jp/mottoabudeka/