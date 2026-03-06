国際女性デーに合わせたSNS企画を開催「#心に残った女性芸術家」キャンペーン
株式会社パイ インターナショナル（東京都豊島区）は、株式会社 フィルムアート社（東京都渋谷区）と共同で、2026年3月8日の「国際女性デー」に合わせたSNSキャンペーン「#心に残った女性芸術家」をX（旧Twitter）にて開催いたします。
本企画は、女性芸術家にあらためて光を当てることを目的とした参加型キャンペーンです。パイ インターナショナル『男性のいない美術史』とフィルムアート社『イラストで出会う 女性たちのいる美術史』の連動企画として実施し、皆さまから「心に残った女性芸術家」を広く募集します。
参加者は、好きな女性芸術家の名前や作品、推しポイントをハッシュタグ「#心に残った女性芸術家」を付けて投稿。書籍に収録されていない作家でも参加可能です。
投稿された内容を通じて、女性芸術家の名前や作品がタイムライン上に広がり、より多くの人が女性芸術家の活動や作品に触れるきっかけとなることを目指しています。
キャンペーン参加者の中から抽選で2名様に、両書をセットでプレゼントいたします。
キャンペーン概要
＜応募期間＞
2026年3月6日（金）～3月19日（木）23:59まで
＜応募方法＞
１.パイ インターナショナル @PIE_BOOKS(https://x.com/PIE_BOOKS) とフィルムアート社 @filmartsha(https://x.com/filmartsha) の公式Xアカウントをフォロー
２.#心に残った女性芸術家を付けて、芸術家名（作品名）と推しポイントを投稿してください
※書籍に収録されていない作家でもご参加いただけます
＜賞品＞
パイ インターナショナル
『男性のいない美術史』
フィルムアート社
『イラストで出会う 女性たちのいる美術史』
ご参加いただいた方の中から抽選で2名様に以下の書籍をセットにしてプレゼントいたします。
※当選者の方にはXのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。
＜当選発表＞
Xのダイレクトメッセージにてご連絡させていただきます。当選通知は4月上旬を予定、商品発送は4月中旬を予定しております。
詳しくはこちらから（必ずご一読の上ご応募ください）
https://pie.co.jp/news/4888207
関連書籍
書名：『男性のいない美術史 女性芸術家たちが描くもうひとつの物語』
https://pie.co.jp/book/i/5873/
仕様：B5判変型（240×161mm）／ハードカバー／512Pages（Full Color）
定価：本体6,800円+税
ISBN：978-4-7562-5873-1 Ｃ0071
著：ケイティ・ヘッセル
翻訳：鮫島圭代
装幀：福岡南央子（woolen）
発売日：2025年9月19日
発行元：パイ インターナショナル
