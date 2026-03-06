マイナビ農業、47都道府県の若手農業経営者を対象としたイベント 『Farmer’s Head47　Presented by マイナビ農業』を開催

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）が運営する『マイナビ農業』（https://agri.mynavi.jp/）は、3月5日（木）に神田明神ホールにて、47都道府県の若手農家経営者が集まり、先進的な取り組みやノウハウを共有し、新たな産地連携や事業創出につなげることを目的とした『Farmer’s Head47 Presented by マイナビ農業』を初開催しました。

本イベントでは、農業の未来を担う次世代リーダーが集結し、農業課題に対する実践的な解決策や新しい視点を共有し合い、農家の可能性を広げることを目的としています。

当日は、47都道府県から若手経営者を中心に58名が参加し、トークセッションや農家主導のプロジェクトピッチが行われました。

開催の背景

日本の農業は、担い手の高齢化や耕作放棄地の増加、気候変動による生産リスクの拡大など、構造的な課題に直面しています。農林水産省の統計では、基幹的農業従事者の平均年齢は69.8歳と過去最高を更新し、40歳以下の若手農業者は全体の約10％未満に留まっています。※1

一方で、近年はテクノロジー導入やブランド化、輸出強化など、新たな挑戦を行う若手農業者が全国で増加しており、※2地域の農業を牽引する若手リーダーの存在は、産地の持続可能性を左右する重要な要素となっています。

こうした背景のもとマイナビ農業が全国で培ってきた農家との人脈を活かし、47都道府県の若手農業経営者が一堂に会し、課題解決のヒントを共有し、横のつながりを築く場として、本イベントを開催しました。

本イベントでは、先進的な取り組みをしている農業の次世代リーダーを招き、ノウハウを共有することで、未来の農業経営のあり方を考えました。

※1 農林水産省｜新規就農者調査 ※2 農林水産省「令和6年度 食料・農業・農村白書」

当日の内容

第１部のプログラムでは、農業経営の成長戦略や事業判断、スタートアップの挑戦事例などをテーマにしたトークセッションを通じて、参加者それぞれが自身の経営課題と向き合い、今後の展望を考えました。また、参加者同士の交流を通じて、互いに刺激を受け合い、励まし合える関係性が生まれるなど、農業の未来を担う仲間づくりの場としても大きな意義を持つ機会となりました。

さらに、第2部のブログラムでは農家自らが発案したプロジェクトピッチを実施し、ロス削減や雇用課題といった現場発のテーマが共有され、地域や立場を越えた連携の可能性について活発な意見交換が行われました。

参加した農家の方からは「同世代で農業に真剣に向き合う方々の取り組みや考えに触れ、大きな刺激を受けました。」「こうした交流の機会は貴重で、自身の今後の経営を考えるうえでも非常に参考になりました。」といった声が寄せられました。

トークセッションの様子プロジェクトピッチの様子ワークショップ、懇親会の様子

登壇者・発案者プロフィール

■鈴木正晴氏

Oishii Farm株式会社 日本支社長

ライフサイエンス・ヘルスケア領域でグローバルに経営と事業変革を担ってきたプロフェッショナル。米系医療機器メーカー、デロイトトーマツコンサルティング、ジョンソン・エンド・ジョンソンにて、戦略策定からM&A後の事業統合、組織改革までを主導。前職では西本Wismettacホールディングスで世界規模の新規事業開発を牽引。2024年よりOishii Farmに参画し、日本法人社長に就任。

■藤巻公史氏

有限会社アグリマインド 代表取締役

1982年山梨県生まれ。法学部卒業後、アパレルメーカーに従事。海外移住を志して渡豪し、多様な価値観とビジネス環境を体感する。2013年に有限会社アグリマインドへ入社。2016年より代表取締役に就任。地域農業の高度化と持続可能な事業モデルの構築を牽引している。

■内藤祥平氏

株式会社日本農業 代表取締役CEO

慶應大学法学部在学中に鹿児島とブラジルの農業法人で修行。イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校農学部での1年間の留学を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニーに入社。日本支社の農業セクターのメンバーとして活動する。2016年11月に株式会社日本農業を設立。

■村田翔一氏

ロックファーム京都株式会社 代表取締役

農家の4代目。10年間、消防士として勤めた後に2018年に就農。2019年、実家である村岩農園を引き継ぐ形でロックファーム京都株式会社を設立。九条ねぎ、独自ブランドであるホワイトコーン「京都舞コーン」、イチゴ「あざといちご」などを栽培している。

■小葉松真里氏

フリーランス農家

土地や家を所有せず全国を渡り歩く「フリーランス農家」として、これまでに300件以上の農家と関わりながら、日本各地の農作業を手伝い、農業の現場と課題を発信している活動家。2019年に独自の働き方を確立し、農泊や体験イベント企画、講演、メディア執筆、農村地域の課題解決支援など多岐にわたるプロジェクトを手がける。著書『フリーランス農家という働き方』を出版。

開催概要

【 日 時 】 2026年3月5日（木） 13：00～18：00

【 会 場 】 神田明神ホール

（東京都千代田区外神田2-16-2 神田明神文化交流館2F）

【 対 象 】40歳以下の農家経営者

【イベントコンテンツ】

◆トークセッション

１.「次世代農業スタートアップ経営のリアル

～Oishii Farmの挑戦とグローバルで見た日本の農業の魅力～」

登壇者：Oishii Farm株式会社 日本支社長 鈴木正晴氏

２.「農業経営の選択と転機～ロピアへの株式譲渡にみる成長戦略～」

登壇者：株式会社アグリマインド 代表 藤巻公史氏

３.「事業を伸ばす経営判断～日本農業に学ぶ、連携による新展開～」

登壇者：株式会社日本農業 代表取締役CEO 内藤祥平氏

◆農家主導プロジェクトピッチ

１.「産地の“表現力”を ダイレクトに収益化する-次世代のブランディング・チャンネル構築に向けて」

発案者：ロックファーム京都株式会社 代表取締役 村田翔一氏

２.「農家同士で助け合う 地域横断型スポット雇用構想」

発案者：フリーランス農家 小葉松真里氏

『マイナビ農業』責任者のコメント

本イベントは、全国の若手農業経営者が世代や地域を越えて横のつながりを築き、農業者自らの発信によって新たな事業やプロジェクトが生まれる“きっかけ”を創出することを目的に企画いたしました。

マイナビはこれまで、就職・転職をはじめとしたさまざまな人生ステージにおいて、新たな出会いの創出を通じ、人と社会の可能性を広げる取り組みを行ってまいりました。本イベントにおいても、その知見とネットワークを活かし、農業の未来を担う若手農業経営者の挑戦を後押ししたいという想いから、本企画の実施に至りました。

私たちマイナビ農業は、農業界に少しでも貢献し続けることを使命として取り組み、生産者の皆さまとともに、持続可能な日本の農業の発展に貢献してまいります。

株式会社マイナビ コンテンツメディア事業本部 農業活性事業部 事業統括部長 伊藤槙吾

農業の総合情報サイト『マイナビ農業』

2017年8月にスタートした農業の総合情報サイト。農家や農家になりたい方、家庭菜園愛好者などに向けて栽培技術や経営ノウハウに関する記事や農業ニュースを掲載しています。また、就職・転職イベント『マイナビ農林水産FEST』や農家と手伝いたい人をつなぐマッチングアプリ『農mers』（https://noumers.jp/）、農林水産専門のインターンシップサイト『マイナビ農業インターンシップ』（https://agri-internship.mynavi.jp/）などを運営しています。

