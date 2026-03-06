【出展募集中】台湾のクリエイティブ見本市 現地での市場開拓に最適な機会

株式会社ビジネスガイド社

株式会社ビジネスガイド社は、台北・南港展覽館で2026年8月に開催される台湾随一のクリエイティブ見本市「台湾文博会2026」の日本館の出展企業を募集します。

現地バイヤーとの商談機会を確保しながら、一般来場者への販売・プロモーション・市場調査まで同時に行える、台湾市場開拓に最適な機会です。お申し込みの締切は 2026年3月27日（金） です。

海外展開をめざす日本企業・団体にとって有効な見本市

台湾文博会は、台湾文化部（日本の文化庁に相当）主催のもと、2010年から開催されている台湾最大級のクリエイティブ産業見本市。「クリエイティブ産業の万博」や「デザインのビジネスショー」とも称され、デザイン・クラフト・ライセンス分野を中心に、2025年は690社以上が出展、来場者数は65万人を超えました。バイヤーだけでなく一般来場者向けの日程を設けていることも特徴として挙げられます。

デザイン性のある商品、ストーリーを持つクラフト、ライセンス・IPなどを求める、感度の高い来場者が集う場で、海外展開の足がかりをつくりたい日本企業・団体にとって、有効な接点づくりが可能です。

開催要綱請求（日本館） :https://www.giftshow.co.jp/marketing/form/taiwan/2026/exhibitor/index.htm?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=taiwan2026exhibitor&utm_content=cta

台湾文博会2026 開催概要

名称：台湾文博会2026（Creative Expo Taiwan）

会期：2026年8月6日（木）～8月12日（水）

会場：台北南港展覽館

主催：台湾文化部（文化庁に相当）

公式サイト：https://creativexpo.tw/

台湾文博会2026日本館 開催概要

会場：台北南港展覽館一館

主催：株式会社ビジネスガイド社

募集小間数：20小間（予定）

出展対象：伝統工芸品、家具、インテリアグッズ、家庭用品、アパレル、ファッションアクセサリー、文具、ギフト関連、 テーブルウェア関連、生活雑貨、デザイン性のある商品

※出展にあたり台湾運営会社の審査がございます。

※審査の結果、出展ができない場合もございますのであらかじめご了承ください。

台湾文博会の会場イメージ過去の開催レポート（参考）

2024年レポート記事はこちら

https://www.giftshow.co.jp/taiwan/2024/pdf/release2024.pdf

2023年レポート記事はこちら

https://www.giftshow.co.jp/taiwan/2024/pdf/taiwan_release_20240403.pdf

■お問い合わせ

株式会社ビジネスガイド社 海外事業部

〒111-0034 東京都台東区雷門2-6-2 ぎふとビル

TEL：03-3843-9851（直） FAX：03-3843-9850

E-MAIL：overseas@businessguide-sha.co.jp