【ゴージャス会員791名調査】年収1,000万以上の62%が不動産高騰下でも「都心居住」を希望。ハイクラス層ほど生活の変化による「精神的負担」を避け、「メンパ」を最大化させる傾向

リンク株式会社（アイザックグループ／本社: 東京都渋谷区／代表取締役CEO: 白井 僚）が運営する、完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」は、登録会員791名を対象に「恋愛・結婚観およびライフスタイル」に関するアンケート調査を実施しました。

調査の結果、交際・結婚後の生活について、全体の半数以上が「都心居住」を希望。特に年収1,000万円以上の層ではその割合が62.6%に達し、希望する理由の約6割が「仕事への影響を考え、都心での生活を維持したい」という回答でした。収入が上がるほど、引越しや通勤環境の変化による「精神的負担」を避け、精神的パフォーマンス（メンパ）を維持しようとする傾向が強いことがわかります。

【調査概要】

実施期間：2026年1月31日～2月4日

調査方法：アプリ内調査（アンケート）

調査対象：ゴージャスユーザー（18歳以上、男女合計791名が回答）

■調査結果（サマリ）

■調査背景

- 交際・結婚後の生活について「今の生活スタイルをできるだけ変えずに続けたい」との回答が全体の35.8%と最多に。特に年収1,000万円以上の層では48.0%にのぼり、収入が上がるほど現在の居住エリアや仕事環境を維持したいという傾向が強く、引越しや通勤環境の変化がもたらす「精神的負担」を避ける「メンパ」志向が顕著。- 全体の半数以上、特に年収1,000万以上の層では62.6%が「都心居住」を希望。そのうち61%が「仕事への影響」を理由に挙げており、不動産高騰下でもキャリアと両立できるライフスタイルを死守する姿勢が鮮明に。- こうした理想の生活を支える家事育児分担については、84.6%が「柔軟な分担」を支持。「育休取得」については、20代男性に限定すると77.1%が取得を希望。キャリアと家庭の両立を前提とした「お互いのパフォーマンスを最大化させるための戦略」が浮き彫りに。

昨今、コスパ・タイパに次ぐ第3の価値基準として、選択の迷いや情報の不透明さによるストレスを最小化する「メンパ（メンタルパフォーマンス）」が注目されています。

前回は、出会いの入り口においてお相手の情報を「疑う手間」がハイクラス層の大きな精神的負担となっており、プロフィールの信頼性を可視化することが「出会いのメンパ」向上に直結している実態を明らかにしました（※）。

※「ゴージャス会員791名調査」恋愛・結婚観およびライフスタイルに関するアンケート調査（2026年2月）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000161.000017594.html)より

本レポートではさらに視点を広げ、「交際・結婚後の理想のライフスタイル」においてもメンパがどのように影響しているのかを探りました。不動産価格の高騰やキャリア継続が求められる現代において、多忙なハイクラス層がいかに生活の変化による「精神的負担」を避け、今のパフォーマンスを維持しようとしているのか。そのライフスタイル設計における「メンパ」志向の実態を明らかにします。

■調査結果（詳細）

■審査制恋活・婚活マッチングアプリ「ゴージャス」について

「現在のライフスタイル維持」により、精神的負担を避けるハイクラス男女の「メンパ」志向。- 交際・結婚後の生活について、全体の35.8%が「今の生活スタイルをできるだけ変えずに続けたい」と回答し、最多となりました。自立した現在のライフスタイルを尊重したいというニーズがわかります。- 特に年収1,000万円以上の層に限定すると、その割合は48.0%と半数近くにのぼり、収入が上がるほどキャリアや日常に影響を及ぼす変化を避ける傾向が明らかになりました。- 引越しや通勤環境の変化は、慣れ親しんだ日常を一から作り直す「精神的負担」を生みます。現在の生活スタイルを維持することは、その負担を抑え、高いパフォーマンスを守るための「メンパ」向上戦略といえます。年収1,000万円以上の62%が「都心居住」を希望。仕事への影響を最小化する「生活動線」の固定。- 理想の住まいについては、全体の半数以上が「都心居住」を希望。特に年収1,000万円以上の層では、その割合は62.6%に達しており、キャリア維持と利便性を重視する姿勢がみられます。- 「都心居住」を希望する理由については、61%が「仕事への影響を考え、都心での生活を維持したい」と回答。不便な場所への移住に伴う移動時間の増加や、日常生活における細かい判断ストレスを排除することが、多忙なハイクラス層にとっての最適解となっています。生活動線を固定して「余計な選択肢」を避けることは、仕事と生活を両立するための必須条件となっています。- こうした理想の生活において欠かせない家事育児分担については、84.6%が「柔軟な分担」を支持。「家事代行を活用し、負担を最小限にしたい」というハイクラス層ならではの回答も見られ、家庭運営に積極的な姿勢が明らかになっています。- 特に「育休取得」については、男性全体の65.6%が前向きであり、20代男性に限定すると77.1%が取得を希望していることがわかりました。- 多忙なハイクラス層にとって、住環境の固定や積極的な育児参画・外部サービスの活用は、単なるライフスタイルの選択ではありません。キャリアと家庭の両立を前提とした「お互いのパフォーマンスを最大化させるための戦略」であるといえます。

2022年10月サービスリリース。ゴージャスは、理想のお相手と出会いたいと考える男女をターゲットとした、「あなたにふさわしい、ハイクラスな出会い」を実現する完全審査制の恋活・婚活マッチングアプリです。 ゴージャスは、AIを用いた独自の審査を通過した会員のみが利用可能です。ハイクラスな出会いをご提供するため、あなたにふさわしいお相手を毎日ピックアップ。

