サンクトガーレン、泡まで苺色の甘酸っぱいビール『ホエイサワーエール ストロベリー』3月12日発売。チーズ副産物“ホエイ”をアップサイクル

サンクトガーレン有限会社

神奈川県厚木市のクラフトビールメーカー、サンクトガーレン有限会社（代表取締役 岩本伸久）は、

チーズ製造時に生まれる副産物“ホエイ”と苺を使用したビール「ホエイサワーエール ストロベリー」を

2026年3月12日（木）より限定発売します。

https://www.sanktgallenbrewery.com/strawberry/

乳酸菌のフルーティーな酸味に、苺の甘みを加えました。泡までほのかな苺色で、一見ジュースのようにも見えます。その見た目を裏切らない、爽やかな甘酸っぱさ。“ビールは苦い”という常識を覆す味わいです。アルコールは少し低めの4.0％です。

牛乳の約9割が“ホエイ”になるチーズ製造。廃棄されがちな副産物をビールに活用

チーズは牛乳から作られますが、実際に固まってチーズになるのは、わずか約1割。

残りの約9割は液体の“ホエイ（乳清）”となります。

このホエイには乳酸菌やビタミン、ミネラル、タンパク質などが含まれています。

大きな工場では粉末化してプロテインなどに活用されますが、小さなチーズ工房では廃棄されてしまうケースもあり、そのホエイを活用できないかと開発したのがこのビールです。

ホエイを釜に投入する、ブルワーのベン乳酸菌はビール工場では“危険物”。通常業務を停止して仕込む特別なビール

ビール醸造において乳酸菌は、通常は混入してはいけない菌とされています。

もし乳酸菌が工場内に広がると、すべてのビールが酸っぱくなってしまう恐れがあるためです。

そのため、このビールの製造日は通常の醸造をすべて停止。

排気口などタンクの開口部はすべて密閉し、製造後はすべての部品を分解洗浄するなど、緊張感のある作業となりました。

フィルムで釜を覆い、乳酸菌の拡散を防ぐ作業

「ホエイサワーエール ストロベリー」商品概要

【商品名】 ホエイサワーエール ストロベリー

【アルコール】 4％

【価格】539 円（税込）

【容量】 330ml ※他に業務用の樽をご用意しています

【原材料】 麦芽、ホップ、ストロベリー、ラクトース、ホエイ

※ホエイは日本ではビールの原料として認められていないので、この商品は“発泡酒” 扱いとなります。麦芽率は高いため、実際の酒税はビールと同じです。

【販売場所】公式ネットショップ、東武百貨店 池袋店、小田急百貨店 新宿店、東急百貨店 吉祥寺店ほか。取扱店は公式サイトに随時掲載

【公式サイト】https://www.sanktgallenbrewery.com/strawberry/

＜樽生を楽しむことも出来ます＞



●サンクトガーレン タップルーム

https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/

本厚木駅北口すぐにあるサンクトガーレンの直営店。

タップ（TAP）とはビール注ぎ口のことで、タップルームはビール専門バーのことです。

神奈川県央エリア最多の20タップを備え、20種類すべて自社醸造ビールを提供しています。

ペールエールやIPAなどの王道スタイルからフルーツビール、ハイアルコールビールまで揃い、

注文ごとに石窯で焼き上げるピザや、世界のチーズ15種とともに楽しめます。

現在タップルームでは世界のチーズ6種類が食べ放題になるランチプランと、パーティープランを実施中です。乳製品のホエイを使ったビールと、チーズは相性が良いです。ぜひ一緒にお試しください。

【住所】神奈川県厚木市中町2-2-1 本厚木ミロード2 一階（本厚木駅北口すぐ）

【電話番号】 046-230-7017

【営業時間】 日～木 12:00～22:00／金・土・祝前日 12:00～23:00

※ラストオーダー フード 1時間前、ビール30分前

【公式サイト】https://www.sanktgallenbrewery.com/taproom/

【Instagram】https://www.instagram.com/sanktgallen_taproom/

サンクトガーレンについて

サンクトガーレンは、日本で地ビールが解禁される以前よりアメリカで小規模ビールの製造販売を行っていた“元祖地ビール屋”。

その活動が海外メディアに取り上げられ、日本の地ビール解禁に影響を与えたことから、業界内では「地ビール0号」とも呼ばれています。

大手主流のラガーとは対極にある“エール”一貫主義を掲げ、国内外のコンテストで多数受賞。王道ビールに加え、チョコビールやフルーツビールなど個性的な商品も展開しています。

「サンクトガーレン」は、世界で初めて醸造免許を取得したとされるスイス・サンクトガーレン修道院に由来するブランド名です。



公式サイト：https://www.sanktgallenbrewery.com/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SanktGallenSHOP

Facebook：https://www.facebook.com/SanktGallenBrewery

Instagram：https://www.instagram.com/mikisanktgallen/

サンクトガーレン有限会社

サンクトガーレン有限会社

担当者名：中川、岩本

TEL：046-224-2317（090-4708-4502）

Email：miki@sanktgallenbrewery.com

住所：神奈川県厚木市金田1137-1