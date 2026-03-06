国試会場で“未来の歯科医療人”へ直接エール！ 第119回歯科医師・第35回歯科衛生士国家試験にて、合格祈願および就職活動サポートを実施

株式会社クオキャリア

2026年1月31日（土）～2月1日（日）に「第119回歯科医師国家試験」、3月1日（日）に「第35回歯科衛生士国家試験」が全国で実施されました。歯科業界の人材採用支援を行う株式会社クオキャリア(https://www.quacareer.co.jp/)（本社：東京都豊島区、代表取締役：酒井聡志）は、両試験の会場へ足を運び、受験生を応援。合格祈願グッズや労いのお菓子を手渡しするとともに、試験後のキャリア形成に向けたエールを送りました。

未来の担い手へ、直接エールを送る

当社では創業以来、国家試験当日に会場へ赴き、受験生を直接応援し続けています。こうした取り組みの背景には、「試験への応援や労い」の意味だけでなく、「歯科医療を支える人材を一人でも多く社会へ送り出し、業界全体の活性化に貢献したい」という強い想いがあります。

歯科医療職に就くには国家試験突破が必須であり、最終学年は試験勉強に多くの時間を割く必要があります。特に歯科衛生士は、研修医制度がある歯科医師とは異なり、試験勉強と就職活動の両立が求められます。そのため、試験勉強の方を優先したことにより卒業間近でも進路未決定という学生が少なくないのが現状です。

卒業直前の「未内定」学生を支援

独自調査の結果、今回の第35回歯科衛生士国家試験実施時点において、東名阪地域では約25.2％の新卒歯科衛生士学生が未内定（※2026年2月当社調べ）であることが分かりました。こうした学生の多くは、それまで国家試験合格を最優先に取り組んできたため就活が進んでおらず、卒業直前であっても進路決定のサポートを必要としています。

そこで歯科衛生士の試験会場では、未内定学生の就職活動およびその後のキャリア形成において重要な情報源である、当社の歯科専門求人Webメディアの周知も行いました。

一方、歯学部生にとっては、試験終了後から「1年後の研修修了」を見据えた職場探しを本格化させる重要な時期に入ります。試験後のスムーズな就職活動を後押しすべく、当社の求人媒体などについての案内をいたしました。

歯科医療人のキャリアを生涯支える

当社は今後も求人情報提供の枠にとどまらず、「過去問アプリ」「クオキャリア奨学金」などを通じて資格取得を支援すると同時に、歯学部生向けキャリア応援メディア『Quacareer BRUSH』・歯科衛生士向け『クオキャリア pocket』でのコンテンツ発信にも、より一層注力してまいります。歯科医師・歯科衛生士を目指す一人ひとりが夢を実現し、輝かしいキャリアを歩めるようあらゆる方面からバックアップし、ひいては歯科業界全体の発展に貢献してまいります。

■会社概要

【株式会社クオキャリアについて】

設立：2006年5月18日

本社：東京都豊島区南大塚3-46-3いちご大塚ビル6F

事業内容：歯科業界に特化した求人広告サービス

TEL：03-5927-9404

FAX：03-5927-9893

HP：https://www.quacareer.co.jp

当社は、歯科業界専門の求人サービス「クオキャリア」を2006年より展開。歯科医師・歯科衛生士専門の求人情報誌を制作し学校に配本する他、就活イベント・求人サイト運営、求人票の作成・発送代行を行っています。学校とのリレーションや複数メディアを活用した他にはない求人サービスとして、9,000超の歯科医療施設にご利用いただいています。また、求人の枠にとらわれず、奨学金制度創設や予防歯科に関する情報を発信する動画サイトの運営といった啓発事業などにも取り組んでいます。

■関連URL

●求人サービス紹介サイト https://info.quacareer.com

●歯科専門求人メディア「クオキャリア」 https://www.webqua.jp

●その他歯科情報メディア

＜キャリア支援＞

・歯科衛生士向け『クオキャリア pocket』 https://www.webqua.jp/pocket

・歯学部生向け『Quacareer BRUSH』 https://www.webqua.jp/brush

＜開業医インタビュー＞

・歯科経営者向け『歯科経営者100人の肖像』 https://www.webqua.jp/ism

＜予防歯科啓発＞

・一般向け『予防の歯医者さんTV』 https://haisyasan.tv

＜歯科衛生士向けSNS＞

・Instagram https://www.instagram.com/quacareer_dh

・X https://x.com/quacareer

・LINE https://lin.ee/IZoPsO8