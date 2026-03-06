声優オリジナルパソコン【Type:YOU（タイプユー）】第129弾は新田ひよりさん！2026年3月6日(金)正午よりスマッシュコアで受注開始！

株式会社スマッシュコアエンターテインメント

株式会社スマッシュコア エンターテインメント（本社：東京都中央区、代表取締役：福池 功）は、自社が運営する『オンリーワンPCストア【スマッシュコア】』にて、2026年3月6日(金)より、声優オリジナルパソコン【Type:YOU（タイプユー）】シリーズ第129弾となる 新田ひよりさんモデルの受注受付を開始いたします。受注期間は2026年5月11日(月)までの期間限定となります。

特設サイト：https://www.smashcore.com/type_you_129.html

■【Type:YOU -タイプユー-】第129弾 詳細

第129弾は、声優【新田ひよりさん】を迎えた期間限定モデルです。購入者が注文時に指定したオリジナルセリフ2つを新田さんが個別収録。“あなたの名前を呼んでくれる”特別仕様で、世界に一台だけのオリジナルパソコンに仕上げます。オリジナルデスクトップテーマは全5種類。システムボイスは今回のために新規録りおろしされ、完全受注生産でお届けする限定モデルです。詳細な製品スペックについては特設サイトをご確認ください。

1：本体の外観（天板）のコンセプトを新田ひよりさん自身がデザイン

2：オリジナルデスクトップテーマ5種を収録（システム音声20ワード×5種＝合計100ワード）

3：注文時に指定した“名前＋セリフ2つ”を新田ひよりさんが個別収録してお届け

４：「宛名入りサイン色紙」が当たる購入者キャンペーンを同時開催

※収録音声・個別収録セリフの条件は全モデル共通です。

【声優さんプロフィール】

新田 ひよりさん（にった ひより）

【代表作】

『おちこぼれフルーツタルト』桜 衣乃 役

『アイドルマスター シンデレラガールズ』道明寺 歌鈴 役

『ウマ娘 プリティーダービー』マチカネフクキタル 役

権利表記：(C)ARTSVISION

【会社概要】

商号：株式会社スマッシュコアエンターテインメント

代表者：代表取締役 福池 功（フクイケ イサオ）

所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-12-12 第5高野ビル9F

設立：2012年03月

事業内容：広告代理店業務、オリジナル商品受注ECサイト企画・運営

資本金：500万円

URL：https://www.smashcore.co.jp/

【声優オリジナルパソコン [Type:YOU] シリーズに関するお客様からのお問い合わせ先】

オンリーワンPCストア [スマッシュコア]

E-Mail：e-store@smashcore.com