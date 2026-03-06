3月30日までGINZA SIXで日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」がテイスティングとフードペアリングを提供。桜をイメージしたポップアップイベントを開催中

株式会社Clear

日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」GINZA SIX ポップアップストア外観

日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」(運営：株式会社Clear／東京都渋谷区 代表取締役CEO：生駒龍史)は、2026年3月4日(水)から3月30日(月)にかけて、GINZA SIXの地下2階でポップアップイベントを開催しています。海外からのお客様が増加する花見のシーズンに合わせて、桜をイメージした空間の中で、テイスティングとフードペアリング、ギフトシーンに寄り添う限定ラッピングや、300mlの小容量ボトルを提供。国内外のお客様に、日本酒を通して日本文化の魅力を伝えます。

桜をイメージした空間でお客様をお迎えする、SAKE HUNDREDポップアップイベントをGINZA SIXで開催中

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをブランドパーパスに掲げる日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」は、2026年3月4日(水)から3月30日(月)にかけて、GINZA SIXの地下2階でポップアップイベントを開催しています。

特設サイト：https://jp.sake100.com/pages/2026-popup-ginzasix

フリーテイスティングでSAKE HUNDREDのお酒を楽しむ

抽選販売のみで提供している『百光』も本数限定で販売

ポップアップイベントでは、無料でSAKE HUNDREDのお酒をご体験いただける「フリーテイスティング」を実施しています。

提供するお酒は日替わりで、その日どんな一杯に出会えるかは当日のお楽しみ。お買い物やお仕事帰りに、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

フードペアリングで、日本酒の魅力を体験

ポップアップイベントでは、フリーテイスティングに加え、ゆっくりとSAKE HUNDREDをご体験いただける「有料テイスティング」と「フードペアリング」も提供しています。

SAKE HUNDREDのフードペアリング

ペアリングするフードは、りんごとレモンのドライフルーツ。国産の旬の果物を低温乾燥させ、果汁とみずみずしさを閉じ込めたフレッシュな食感のドライフルーツで、SAKE HUNDREDのお酒が持つ繊細な甘みや旨み、酸味など、さまざまな要素とのペアリングが楽しめます。

■おすすめのペアリング

『百光 別誂』×りんご

リンゴの香りのニュアンスを持つ『百光 別誂(びゃっこう べつあつらえ)』。香りのペアリングが楽しめます。口に含むと、りんごの甘みにより『百光 別誂』の甘みが抑えられ、すっきりとした爽やかな味わいが楽しめます。酸味が際立ち、りんごが持つ酸とのペアリングも好相性。

『思凛』×レモン

レモンの爽やかさが引き立つペアリング。ジャパニーズオークに数日間貯蔵することで生まれるほのかな『思凛(しりん)』のオーク香。お酒本来の香りと樽の香りが相まってトロピカルな香りに感じる『思凛』と、絶妙にマッチします。

SAKE HUNDREDから、300mlの小容量ボトルが新登場

300mlの小容量ボトルと、通常の720mlのボトル

フラッグシップシリーズ『百光 別誂 300ml』と、オーク香るミズナラ樽貯蔵酒『思凛 300ml』の2商品を、ポップアップイベント限定で先行発売しています。

お手土産としてのご利用や、少しずつのご飲用、少人数でのお召し上がり、飲み比べのご体験など、幅広いシーンでSAKE HUNDREDをお楽しみいただけます。

ギフトシーンに寄り添う、選べる無料オプション

(左から)ショッパー(手提げ袋)、カートン、3種類から選べるギフトスリーブ

ギフトスリーブのラインナップを拡充し、無料オプションとしてご案内しています(通常は550円)。定番のゴールドカラーのギフトスリーブに加え、春の季節にぴったりの桜色のスリーブ、歓送迎会のシーズンに合わせて2月25日に発表したばかりの感謝を伝える「益々御礼」もご提供。お花見などの手土産や、春の訪れとともに人生の節目を祝う贈り物として、お客様の特別なシーンに寄り添います。

ポップアップイベントでは、SAKE HUNDREDがラインナップしている全9商品のボトル販売を行っています。通常は抽選販売のみでご案内しているフラッグシップ『百光(びゃっこう)』も本数限定でご提供。テイスティングを楽しみながらお好みの商品を見つけていただけるよう、日本酒のプロフェッショナルが丁寧に、銘柄ごとの個性や魅力、ペアリングのおすすめをご案内いたします。

開催初日から人気のテイスティング。16.5万円のヴィンテージ日本酒『礼比』も1杯9,900円で体験

テイスティングでゆっくりとSAKE HUNDREDを体験

GINZA SIXを訪れるお客様にご案内しているフリーテイスティング。開催初日に提供したのは、フラッグシップの『百光 別誂』とスパークリング日本酒『白奏(はくそう)』でした。なめらかな微発泡と繊細な甘やかさの『白奏』は日本酒を飲みなれない方にも人気で、体験された半数弱の方が有料テイスティングも体験していました。

有料テイスティングは1,650円からの提供ですが、1本165,000円のヴィンテージ日本酒『礼比(らいひ)』は1杯9,900円で提供しています。「いつか飲んでみたかった」と『礼比』を目当てに来場するお客様もいて、連日人気のテイスティングとなっています。

春の訪れを祝う「桜玉」

会場を彩る「桜玉」は、日本酒の酒蔵に吊るされる「杉玉」がモチーフ。酒蔵はスギの葉を束ねてボール状にしたものを軒先に吊るすことで新酒が完成したことを知らせますが、このポップアップでは春の訪れを祝うしるしとして桜玉を展示。来場されたお客様の心華やぐひとときに寄り添います。この桜玉を目印に、ぜひ会場に足をお運びください。

SAKE HUNDRED POP-UP＠GINZA SIX概要

開催期間：2026年3月4日(水)～3月30日(月)

営業時間：10:30～20:30

開催場所：GINZA SIX 地下2F

住所 ：東京都中央区銀座6丁目10-1

アクセス：東京メトロ 銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」A3出口 徒歩2分

特設サイト：https://jp.sake100.com/pages/2026-popup-ginzasix

【ご提供商品】

■フリーテイスティング

■テイスティング(30ml)

・『天彩』『弐光』：\1,650(税込)

・『百光 別誂』『思凛』『白奏』『深星』：\3,300(税込)

・『礼比』：\9,900(税込)

■ペアリングセット(50ml＋フード)

・『百光 別誂』『思凛』『白奏』『深星』：\5,500(税込)

■ボトル販売

・『百光 別誂 300ml』：\13,200(税込)

・『思凛 300ml』：\17,600(税込)

・『百光』：\38,500(税込) ※本数限定

・その他、SAKE HUNDREDの全ラインナップを販売

ポップアップ店舗への取材

GINZA SIXでのポップアップ店舗への取材をご希望の方は、当フォームよりお申し込みを承ります。参加ご希望のメディアの方は、以下URLよりお申し込みください。

https://forms.gle/MsSDpFoX2ciKtnKv5

ポップアップイベントのねらい - 継続的な開催によるインバウンド市場への参入

SAKE HUNDREDはこれまで、特別な日本酒としての地位を確立すべく、希少性を担保し、かつブランドの世界観を直接お届けできる自社ECを中心とした戦略を展開してきました。その一方で、限られた滞在期間中にECを利用する機会が少ない海外からのお客様への直接的なアプローチには課題がありました。

SAKE HUNDREDでは2025年11月のポップアップ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000170.000034181.html)開催を皮切りに、海外からのお客様に向けた対面でのブランド体験を本格化しています。今回は、訪日外国人が数多く訪れる銀座で、桜のシーズンに合わせて来日されるお客様を対象に、特別な体験を提供します。

日本政府観光局(JNTO)によると、2025年の訪日外客数は4,000万人を超え、過去最高を記録しました。世界的に関心が高まる桜の季節に合わせ、多くの訪日外国人が集まる銀座での開催を決定。今後も継続的なポップアップ展開を通じて、インバウンド市場への本格的な参入を推進していきます。

※ 出典：日本政府観光局(JNTO) https://www.jnto.go.jp/news/press/20260121_monthly.html

世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』SAKE HUNDRED

SAKE HUNDREDは、世界中の人々の『心を満たし、人生を彩る』ことをパーパスに掲げ、比類なき価値を提供する日本酒ブランドです。最高峰のグローバルブランドとして、味覚だけでなく、お客様の心の充足に貢献し、人と人との豊かな関係を築いていきます。最上の体験によってもたらされる、身体的・精神的・社会的な満足、そのすべてが、SAKE HUNDREDのお届けする価値です。

会員登録で、最新情報や限定商品などを案内

SAKE HUNDREDでは、最新情報や会員限定のお知らせ、限定商品の販売などを行っております。会員登録は無料ですので、ぜひご登録ください。

SAKE HUNDRED会員登録

https://jp.sake100.com/account/register

会社概要

会社名：株式会社Clear https://clear-inc.net

所在地：東京都渋谷区渋谷２丁目４ー３ JP渋谷４階

設立：2013年2月7日

代表取締役：生駒龍史

資本金：1億円

事業内容：

- 日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」 https://jp.sake100.com/

- 日本酒専門WEBメディア「SAKETIMES」 https://jp.sake-times.com